Обзорная по Нальчику + замок Шато-Эркен

Увидеть город-курорт и узнать, как на Кавказе появилась постройка в духе Средневековья
Нальчик называют одним из самых зелёных и уютных городов Кавказа — и мы разберёмся, почему.

Вы проедете по главным местам города, увидите его природные и архитектурные точки и узнаете, как формировалась республика Кабардино-Балкария. А затем отправитесь к замку Шато-Эркен — неожиданной локации с европейским настроением.
Описание экскурсии

Знаковые места Нальчика

Вы проедете по главным точкам города: увидите Арку Дружбы, соборный храм Марии Магдалины и Соборную мечеть.

Пешеходная улица

Прогуляетесь по местному «Арбату» и почувствуете ритм города.

Атажукинский сад и озёра

Побываете в одном из крупнейших парков региона и увидите озёра Трек и Курортное.

Смотровая «Сосруко»

Подниметесь к необычному зданию с видом на Нальчик и окрестности.

Курортный район Долинск

Узнаете о развитии города как курорта и о том, чем он живёт сегодня.

Замок Шато-Эркен

Увидите необычный замок и услышите, как он появился в самом сердце Северного Кавказа.

Организационные детали

  • Поездка проходит на Renault Duster, Mitsubishi Pajero, Kia Sportage или другом комфортабельном авто с кондиционером
  • Вход на территорию замка оплачивается отдельно — 100 ₽
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альберт
Альберт — ваша команда гидов в Нальчике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 426 туристов
Кабардино-Балкария — это моя Родина, которую я люблю всем сердцем! Я и моя команда будем счастливы поделиться с вами частичкой этой любви и постараемся, чтобы вы увидели и запомнили наши родные края с лучшей стороны!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Виктория
Одна из самых классных экскурсий!
Всё классно! супер! очень интересно и познавательно!
Привлекла именно экскурсия и Нальчик и ещё и замок.
Альберт супер-гид МЕТАУРОВНЯ!
Находит подход к любому уровню участников экскурисий.
Знание материала на высоте. Можно всегда что-то уточнить, переспросить и поделиться своим знанием истории/ своими историями и опытом.
Запомнилось всё!!!
Очень приветливый и открытый Человек!
Всем, всем рекомендую!!!
Альберт
Ответ организатора:
Виктория, спасибо) Рад,что такой формат Вам подошёл и рад,что моя работа тоже понравилась)) Приятно читать такой отзыв. И Вы интересный собеседник и время экскурсии пролетело быстро
