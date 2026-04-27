Нальчик называют одним из самых зелёных и уютных городов Кавказа — и мы разберёмся, почему.
Вы проедете по главным местам города, увидите его природные и архитектурные точки и узнаете, как формировалась республика Кабардино-Балкария. А затем отправитесь к замку Шато-Эркен — неожиданной локации с европейским настроением.
Вы проедете по главным местам города, увидите его природные и архитектурные точки и узнаете, как формировалась республика Кабардино-Балкария. А затем отправитесь к замку Шато-Эркен — неожиданной локации с европейским настроением.
Описание экскурсии
Знаковые места Нальчика
Вы проедете по главным точкам города: увидите Арку Дружбы, соборный храм Марии Магдалины и Соборную мечеть.
Пешеходная улица
Прогуляетесь по местному «Арбату» и почувствуете ритм города.
Атажукинский сад и озёра
Побываете в одном из крупнейших парков региона и увидите озёра Трек и Курортное.
Смотровая «Сосруко»
Подниметесь к необычному зданию с видом на Нальчик и окрестности.
Курортный район Долинск
Узнаете о развитии города как курорта и о том, чем он живёт сегодня.
Замок Шато-Эркен
Увидите необычный замок и услышите, как он появился в самом сердце Северного Кавказа.
Организационные детали
- Поездка проходит на Renault Duster, Mitsubishi Pajero, Kia Sportage или другом комфортабельном авто с кондиционером
- Вход на территорию замка оплачивается отдельно — 100 ₽
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альберт — ваша команда гидов в Нальчике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 426 туристов
Кабардино-Балкария — это моя Родина, которую я люблю всем сердцем! Я и моя команда будем счастливы поделиться с вами частичкой этой любви и постараемся, чтобы вы увидели и запомнили наши родные края с лучшей стороны!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Одна из самых классных экскурсий!
Всё классно! супер! очень интересно и познавательно!
Привлекла именно экскурсия и Нальчик и ещё и замок.
Альберт супер-гид МЕТАУРОВНЯ!
Находит подход к любому уровню участников экскурисий.
Знание материала на высоте. Можно всегда что-то уточнить, переспросить и поделиться своим знанием истории/ своими историями и опытом.
Запомнилось всё!!!
Очень приветливый и открытый Человек!
Всем, всем рекомендую!!!
Всё классно! супер! очень интересно и познавательно!
Привлекла именно экскурсия и Нальчик и ещё и замок.
Альберт супер-гид МЕТАУРОВНЯ!
Находит подход к любому уровню участников экскурисий.
Знание материала на высоте. Можно всегда что-то уточнить, переспросить и поделиться своим знанием истории/ своими историями и опытом.
Запомнилось всё!!!
Очень приветливый и открытый Человек!
Всем, всем рекомендую!!!
Альберт
Ответ организатора:
Виктория, спасибо) Рад,что такой формат Вам подошёл и рад,что моя работа тоже понравилась)) Приятно читать такой отзыв. И Вы интересный собеседник и время экскурсии пролетело быстро
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Нальчика
Похожие экскурсии на «Обзорная по Нальчику + замок Шато-Эркен»
Групповая
до 20 чел.
Лучший выборИз Нальчика - к Чегемским водопадам и сказочному замку Шато Эркен
Исследовать два разных лика горного края за один день
Начало: В курортной зоне Нальчика
Расписание: в субботу в 11:00
30 мая в 11:00
6 июн в 11:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Любимый Нальчик: обзорная экскурсия
Узнайте о Нальчике больше за три часа. Посетите знаковые места и потаенные уголки города, которые не входят в стандартные маршруты
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Замок Шато Эркен + горячие источники Гедуко
Посетите уникальный замок Шато Эркен и окунитесь в целебные воды горячих источников Гедуко. Уникальное путешествие для души и тела
Начало: От места вашего проживания
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 19 чел.
Чегемские водопады и Замок на воде Шато-Эркен
Начало: Угол двух улиц Шогенцукова и Канукоева «Кабардинк»
Расписание: Суббота в 11:00
30 мая в 11:00
6 июн в 11:00
2000 ₽ за человека
от 10 000 ₽ за экскурсию