Ещё утром вы были в шумном и суетном городе, а уже через пару часов оказываетесь среди вершин и ущелий. Здесь дышится легче и прибавляются силы.
Вы полюбуетесь Эльбрусом и услышите легенды о высшей точке Европы, попробуете нарзан прямо из недр земли и почувствуете себя героями фантастического фильма среди скал «Аватаров».
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Плато Шаджатмаз, откуда откроется панорама Эльбруса и Главного Кавказского хребта.
- Скалы «Аватары» — каменные образования, напоминающие декорации к фантастическому фильму.
- Водопады: стремительный Кызылкол, каскадный и ревущий Султан и более спокойный Каракая-су. Они олицетворяют три энергии природы — мощь, свободу и умиротворение.
- Долину Нарзанов, где прямо из-под земли бьют целебные минеральные источники.
Вы узнаете:
- почему Эльбрус считается сакральной горой и какие легенды складывали о ней.
- интересные факты о вулканической природе высшей точки Европы.
- как образуются горные водопады.
- как местным жителям удалось приспособиться к суровым условиям, чем они живут сейчас и какие традиции сохранили.
Организационные детали
- В зависимости от количества человек поедем на внедорожнике или минивэне.
- Дополнительно оплачивается: экосборы, входные билеты на смотровые (около 550 ₽ с человека), обед в кафе национальной кухни (по желанию).
- Экскурсия подойдёт для взрослых и детей старше 12 лет.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
в субботу и воскресенье в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|6333 ₽
|Дети до 12 лет
|6017 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У курортного зала «Кабардинка»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Нальчике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 972 туристов
Мы работаем с путешественниками уже давно и за это время научились находить подход к любому гостю. Наши маршруты проверены не одну сотню раз, работа слажена и оперативна, а команду представляют лучшие профессиональные гиды и водители. На земле очень много необычных уголков и красивых мест, которые заставляют пережить потрясающие эмоции. Мы покажем, что Нальчик — одно из таких!
