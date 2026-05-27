В Джилы-Су по самой красивой дороге России

Прикоснуться к мощи гор и водопадов (из Нальчика)
Ещё утром вы были в шумном и суетном городе, а уже через пару часов оказываетесь среди вершин и ущелий. Здесь дышится легче и прибавляются силы.

Вы полюбуетесь Эльбрусом и услышите легенды о высшей точке Европы, попробуете нарзан прямо из недр земли и почувствуете себя героями фантастического фильма среди скал «Аватаров».
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Плато Шаджатмаз, откуда откроется панорама Эльбруса и Главного Кавказского хребта.
  • Скалы «Аватары» — каменные образования, напоминающие декорации к фантастическому фильму.
  • Водопады: стремительный Кызылкол, каскадный и ревущий Султан и более спокойный Каракая-су. Они олицетворяют три энергии природы — мощь, свободу и умиротворение.
  • Долину Нарзанов, где прямо из-под земли бьют целебные минеральные источники.

Вы узнаете:

  • почему Эльбрус считается сакральной горой и какие легенды складывали о ней.
  • интересные факты о вулканической природе высшей точки Европы.
  • как образуются горные водопады.
  • как местным жителям удалось приспособиться к суровым условиям, чем они живут сейчас и какие традиции сохранили.

Организационные детали

  • В зависимости от количества человек поедем на внедорожнике или минивэне.
  • Дополнительно оплачивается: экосборы, входные билеты на смотровые (около 550 ₽ с человека), обед в кафе национальной кухни (по желанию).
  • Экскурсия подойдёт для взрослых и детей старше 12 лет.
  • С вами будет один из гидов нашей команды.

в субботу и воскресенье в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный6333 ₽
Дети до 12 лет6017 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У курортного зала «Кабардинка»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваша команда гидов в Нальчике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 972 туристов
Мы работаем с путешественниками уже давно и за это время научились находить подход к любому гостю. Наши маршруты проверены не одну сотню раз, работа слажена и оперативна, а команду представляют лучшие профессиональные гиды и водители. На земле очень много необычных уголков и красивых мест, которые заставляют пережить потрясающие эмоции. Мы покажем, что Нальчик — одно из таких!

6333 ₽ за человека