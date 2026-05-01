Отправляемся к месту силы — Джилы-Су! Здесь среди диких скал и альпийских лугов бьют горячие и холодные нарзанные источники, а с обрывов падают мощные водопады. Вы наберёте целебной воды, подышите горным воздухом и сфотографируете главную вершину Кавказа. Всё это — за один день на комфортном внедорожнике с остановками в самых живописных точках по пути.

Описание экскурсии

Плато Шаджатмаз. Вы окажетесь в точке, с которой открывается кинематографичный вид на Эльбрус и величественный Кавказский хребет

Скалы Аватары. Вас встретят причудливые исполины урочища Джилы-Су, выточенные ветром и водой за тысячелетия. Местные жители называют их каменными стражами

Водопады. Посетите сразу три:

Кызылкол (25 м) назван в честь красных скал, которые его окружают

Султан (40 м) — мощный поток, падающий с утёса в мрачное ущелье

Каракая-Су (30 м) — живописный каскадный водопад

Долина нарзанов. Здесь из-под земли бьют десятки источников — холодных и тёплых, углекислых и целебных. Вы попробуете воду, которую веками пили местные богатыри

На каждой локации проведёте от 40 мин до 1 ч.

Вы узнаете:

как переводится «Джилы-суу» и что скрывают древние предания об этом месте

где находятся врата в рай

какие факты из истории Второй мировой связаны с горами

где у путешественников часто сбиваются компасы, отказывают гаджеты и «чудит» электроника

