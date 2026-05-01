Отправляемся к месту силы — Джилы-Су! Здесь среди диких скал и альпийских лугов бьют горячие и холодные нарзанные источники, а с обрывов падают мощные водопады. Вы наберёте целебной воды, подышите горным воздухом и сфотографируете главную вершину Кавказа. Всё это — за один день на комфортном внедорожнике с остановками в самых живописных точках по пути.
Описание экскурсии
Плато Шаджатмаз. Вы окажетесь в точке, с которой открывается кинематографичный вид на Эльбрус и величественный Кавказский хребет
Скалы Аватары. Вас встретят причудливые исполины урочища Джилы-Су, выточенные ветром и водой за тысячелетия. Местные жители называют их каменными стражами
Водопады. Посетите сразу три:
- Кызылкол (25 м) назван в честь красных скал, которые его окружают
- Султан (40 м) — мощный поток, падающий с утёса в мрачное ущелье
- Каракая-Су (30 м) — живописный каскадный водопад
Долина нарзанов. Здесь из-под земли бьют десятки источников — холодных и тёплых, углекислых и целебных. Вы попробуете воду, которую веками пили местные богатыри
На каждой локации проведёте от 40 мин до 1 ч.
Вы узнаете:
- как переводится «Джилы-суу» и что скрывают древние предания об этом месте
- где находятся врата в рай
- какие факты из истории Второй мировой связаны с горами
- где у путешественников часто сбиваются компасы, отказывают гаджеты и «чудит» электроника
Организационные детали
- Едем на автомобиле Lada Niva Travel, Mitsubishi Pajero, Renault Logan или аналогичной модели
- Дорога в одну сторону — ~2,5 ч, между локациями — ~40 мин (время примерное)
- Дополнительно оплачиваются экосборы и входные билеты — 600 ₽ за чел., обед (по желанию) — от 800 ₽ за чел.
- С вами будет один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У курортного зала «Кабардинка»
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альберт — ваша команда гидов в Нальчике
Провели экскурсии для 1917 туристов
Я родом из Кабардино-Балкарии. Всю жизнь прожил здесь. В моей команде только профессиональные гиды с большим опытом работы: мы расскажем много познавательного об истории посещаемых мест, обычаях и культуре наших народов. Занимаемся этим, так как безумно любим горы. После наших экскурсий и вы не останетесь к ним равнодушными!
6600 ₽ за человека