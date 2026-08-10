Готовы оказаться у подножия высочайшей вершины Европы и подняться по канатной дороге на высоту почти 3900 метров? Тогда едем в Приэльбрусье, где вы полюбуетесь панорамами Кавказских гор и попробуете настоящий нарзан на Поляне Нарзанов. По пути поговорим о природе, истории и традициях народов Кабардино-Балкарии.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

7:00 — выезд из Нальчика

8:10 — санитарная остановка (около 20 мин)

9:30–10:00 — поляна Азау

Здесь — нижняя станция канатной дороги на высоте 2350 метров.

Подъём на Эльбрус

По современной канатной дороге поднимемся через станции «Кругозор» (3000 м) и «Мир» (3500 м) до станции «Гара-Баши» (3847 м). По пути будем делать остановки для акклиматизации, чтобы вы могли насладиться видами, сделать фотографии и отдохнуть.

На станции «Мир» при желании можно посетить музей, посвящённый защитникам Эльбруса в годы Великой Отечественной войны, а также заглянуть в кафе.

14:30–15:00 — переезд на Поляну Нарзанов

Попробуем минеральную воду из природных источников и немного отдохнём.

После 16:00 — выезд в Нальчик

18:00 — возвращение

Тайминг ориентировочный и может меняться в зависимости от дорожной ситуации, очередей на канатную дорогу и погодных условий.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном туристическом автобусе

С вами будет гид из нашей команды

Дополнительные расходы: