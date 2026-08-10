Готовы оказаться у подножия высочайшей вершины Европы и подняться по канатной дороге на высоту почти 3900 метров? Тогда едем в Приэльбрусье, где вы полюбуетесь панорамами Кавказских гор и попробуете настоящий нарзан на Поляне Нарзанов. По пути поговорим о природе, истории и традициях народов Кабардино-Балкарии.
Описание экскурсии
7:00 — выезд из Нальчика
8:10 — санитарная остановка (около 20 мин)
9:30–10:00 — поляна Азау
Здесь — нижняя станция канатной дороги на высоте 2350 метров.
Подъём на Эльбрус
По современной канатной дороге поднимемся через станции «Кругозор» (3000 м) и «Мир» (3500 м) до станции «Гара-Баши» (3847 м). По пути будем делать остановки для акклиматизации, чтобы вы могли насладиться видами, сделать фотографии и отдохнуть.
На станции «Мир» при желании можно посетить музей, посвящённый защитникам Эльбруса в годы Великой Отечественной войны, а также заглянуть в кафе.
14:30–15:00 — переезд на Поляну Нарзанов
Попробуем минеральную воду из природных источников и немного отдохнём.
После 16:00 — выезд в Нальчик
18:00 — возвращение
Тайминг ориентировочный и может меняться в зависимости от дорожной ситуации, очередей на канатную дорогу и погодных условий.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном туристическом автобусе
- С вами будет гид из нашей команды
Дополнительные расходы:
- Канатная дорога на Эльбрус — 2700 ₽ за чел.
- Обед — средний чек около 800 ₽
в среду и воскресенье в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|2200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади 400-летия
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марьяна — Организатор в Нальчике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 40 минут
Мы представляем бюро путешествий, которое специализируется на организации незабываемых путешествий по Кавказу. Предлагаем уникальные программы — от походов и треккинга до индивидуальных джип-туров и экскурсий-знакомств с традициями и культурой местных народов.
Входит в следующие категории Нальчика
Похожие экскурсии на «Невероятное Приэльбрусье - из Нальчика»
Индивидуальная
до 7 чел.
Эльбрус, Байдаевский водопад и горные ущелья (из Нальчика)
Погрузитесь в красоту Кавказа: канатная дорога на Эльбрус, Байдаевский водопад, ущелье Адыр-Су и термальные источники Гедуко ждут вас
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
от 15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
К величественному Эльбрусу и озеру Гижгит - из Нальчика
Побывать в живописных уголках Кавказа, прокатиться на канатной дороге и попробовать нарзан
Начало: По договорённости с организатором
Завтра в 09:00
12 авг в 09:00
от 15 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Мини-группа
до 12 чел.
Из Нальчика к урочищу Джылы-Су: южный склон Эльбруса, водопады и аватары
Почувствовать атмосферу Кавказа
Начало: У площади Марии
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 08:00
12 авг в 08:00
15 авг в 08:00
6660 ₽
7400 ₽ за человека
Групповая
Приэльбрусье: самая высокогорная экскурсия из Нальчика
Азау, Чегет, нарзаны и горные ущелья - за 1 день
Начало: На улице Шогенцукова или Ленина
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 07:00
12 авг в 07:00
15 авг в 07:00
2888 ₽ за человека
2200 ₽ за человека