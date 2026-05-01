Вы познакомитесь с историей аланских монастырей, осмотрите наскальную крепость и средневековый «город мёртвых», а также побываете в самой высокогорной православной обители России.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Нальчика. Мы отправимся в путь по живописным дорогам, которые вьются по склонам Кавказских гор.
10:00 — санитарная остановка. Небольшой привал уже на территории Северной Осетии, чтобы вы могли отдохнуть и настроиться на новые впечатления.
11:00 — Алагирское ущелье. Первая большая остановка у памятника Уастырджи. Это не просто скульптура, а один из главных символов Осетии. Мы поговорим о традициях и верованиях осетинского народа, о том, кем был этот святой для горцев.
11:40 — Алагирский женский монастырь. Мы прогуляемся по территории обители, вы узнаете её историю и ощутите ту особую атмосферу умиротворения, которая здесь царит.
13:00 — переезд в Куртатинское ущелье. Дорога будет петлять между гор, и виды за окном не дадут заскучать.
13:40 — обед. По желанию вы сможете зайти в местное кафе и попробовать блюда осетинской кухни.
14:30 — Аланский мужской монастырь. Мы поднимемся к самой высокогорной православной обители России. Отсюда открываются невероятные виды, а сам монастырь, кажется, парит над облаками.
15:30 — Дзивгис и его древности. Здесь нас ждёт сразу несколько уникальных объектов: наскальная крепость Дзивгис, святилище Дзивгис-Зуар и средневековый «город мёртвых». Вы увидите, как защищали себя предки осетин, где они молились и как относились к памяти ушедших.
18:00 — возвращение в Нальчик
Организационные детали
- После бронирования необходимо прислать ФИО и дату рождения участников для оформления списков, так как экскурсия проходит за пределами республики
- Транспорт предоставляется в зависимости от размера группы — это может быть комфортабельный автобус или микроавтобус
- Места распределяются организатором; при более раннем бронировании выше вероятность получить места ближе к началу салона
- Обед во время свободного времени в кафе оплачивается отдельно (по желанию)
- Для посещения монастырей рекомендуется скромная одежда: закрытые плечи и колени
- С вами поедет один из гидов нашей команды
в субботу в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2670 ₽