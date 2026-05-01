Из Нальчика - к святыням и крепостям Осетии

Побывать в Куртатинском и Алагирском ущельях, святых местах и высокогорных монастырях
За один день вы увидите сразу два ключевых ущелья Северной Осетии — и получите представление о регионе без утомительных переездов.

Вы познакомитесь с историей аланских монастырей, осмотрите наскальную крепость и средневековый «город мёртвых», а также побываете в самой высокогорной православной обители России.
Описание экскурсии

9:00 — выезд из Нальчика. Мы отправимся в путь по живописным дорогам, которые вьются по склонам Кавказских гор.

10:00 — санитарная остановка. Небольшой привал уже на территории Северной Осетии, чтобы вы могли отдохнуть и настроиться на новые впечатления.

11:00 — Алагирское ущелье. Первая большая остановка у памятника Уастырджи. Это не просто скульптура, а один из главных символов Осетии. Мы поговорим о традициях и верованиях осетинского народа, о том, кем был этот святой для горцев.

11:40 — Алагирский женский монастырь. Мы прогуляемся по территории обители, вы узнаете её историю и ощутите ту особую атмосферу умиротворения, которая здесь царит.

13:00 — переезд в Куртатинское ущелье. Дорога будет петлять между гор, и виды за окном не дадут заскучать.

13:40 — обед. По желанию вы сможете зайти в местное кафе и попробовать блюда осетинской кухни.

14:30 — Аланский мужской монастырь. Мы поднимемся к самой высокогорной православной обители России. Отсюда открываются невероятные виды, а сам монастырь, кажется, парит над облаками.

15:30 — Дзивгис и его древности. Здесь нас ждёт сразу несколько уникальных объектов: наскальная крепость Дзивгис, святилище Дзивгис-Зуар и средневековый «город мёртвых». Вы увидите, как защищали себя предки осетин, где они молились и как относились к памяти ушедших.

18:00 — возвращение в Нальчик

Организационные детали

  • После бронирования необходимо прислать ФИО и дату рождения участников для оформления списков, так как экскурсия проходит за пределами республики
  • Транспорт предоставляется в зависимости от размера группы — это может быть комфортабельный автобус или микроавтобус
  • Места распределяются организатором; при более раннем бронировании выше вероятность получить места ближе к началу салона
  • Обед во время свободного времени в кафе оплачивается отдельно (по желанию)
  • Для посещения монастырей рекомендуется скромная одежда: закрытые плечи и колени
  • С вами поедет один из гидов нашей команды

в субботу в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник2670 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Шогенцукова
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 37 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Нальчике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провела экскурсии для 215 туристов
Наша компания успешно работает в туристической сфере с 2002 года и имеет прекрасную репутацию. В команде работают профессиональные гиды, по-настоящему увлечённые своим делом, и опытные, надёжные водители. Мы развиваем разные направления — в нашем арсенале проверенные временем интересные маршруты и программы в разных регионах Кавказа. Мы будем рады видеть вас на наших экскурсиях. До встречи!

