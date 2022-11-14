Описание Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы 1 2 отзыва

Виталий Ваш гид в Нальчике Задать вопрос Индивидуальная экскурсия -5% 30 000 ₽ выгода 1500 ₽ 28 500 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 1 2 отзыва 12 часов 1-4 человека Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии В интернете о нём совсем мало информации, а фотографий и того меньше. Это район Безенги. Лазурная капля почти правильной круглой формы среди россыпи мёртвых камней на высоте более 3000м. У озера бродят дикие яки, практически краснокнижные зубры. Нереальная реальность. Параллельный мир. Протяженность пешего маршрута около 14 км, набор высоты 900 м. Если вы готовы прогуляться, не боитесь припотеть - тогда в путь! Виды по пути к озеру не оставят вас равнодушными.

ежедневно, с середины мая до ноября, зимой маршрут непроходим Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Черекскую Теснину

Долину реки Чайнашки

Озеро Гийбаш-кёль (3145м)

Г. Гюльчи-Тау (4477м)

Г. Суган (4486м) Что включено Проезд

Сопровождение гида Что не входит в цену Еда Место начала и завершения? Ваш адрес Когда и сколько длится? Когда: ежедневно, с середины мая до ноября, зимой маршрут непроходим Экскурсия длится около 12 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.