В интернете о нём совсем мало информации, а фотографий и того меньше. Это район Безенги. Лазурная капля почти правильной круглой формы среди россыпи мёртвых камней на высоте более 3000м.

У озера бродят дикие яки, практически краснокнижные зубры. Нереальная реальность. Параллельный мир.

Протяженность пешего маршрута около 14 км, набор высоты 900 м.

Если вы готовы прогуляться 👣, не боитесь припотеть - тогда в путь !!! Виды по пути к озеру не оставят вас равнодушными !!!