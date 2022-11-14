Описание экскурсииВ интернете о нём совсем мало информации, а фотографий и того меньше. Это район Безенги. Лазурная капля почти правильной круглой формы среди россыпи мёртвых камней на высоте более 3000м. У озера бродят дикие яки, практически краснокнижные зубры. Нереальная реальность. Параллельный мир. Протяженность пешего маршрута около 14 км, набор высоты 900 м. Если вы готовы прогуляться, не боитесь припотеть - тогда в путь! Виды по пути к озеру не оставят вас равнодушными.
ежедневно, с середины мая до ноября, зимой маршрут непроходим
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Черекскую Теснину
- Долину реки Чайнашки
- Озеро Гийбаш-кёль (3145м)
- Г. Гюльчи-Тау (4477м)
- Г. Суган (4486м)
Что включено
- Проезд
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Еда
Место начала и завершения?
Ваш адрес
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно, с середины мая до ноября, зимой маршрут непроходим
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
1
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Гид имел слабую подготовку к трекингу из-за этого шли медленно. В итоге не успели взойти на перевал и увидеть озеро. Так как за предоставление гида отвечала ваша компания прошу вернуть выплаченных вам 2700 рублей, как мне качественно оказанную услугу.
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С
Гид имел слабую подготовку к трекингу из-за этого шли медленно. В итоге не успели взойти на перевал и увидеть озеро. Так как за предоставление гида отвечала ваша компания прошу вернуть выплаченных вам 2700 рублей, как мне качественно оказанную услугу.
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