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Озеро ГийбашКёль

Виталий В.
Виталий В. – Гид из Нальчика
Озеро ГийбашКёль
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 👣Пешеходная
  • 🛣Джиппинг
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 10 000 ₽ за экскурсию

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Озеро ГийбашКёль
Озеро ГийбашКёль

Что вы увидите

  • озеро Церик-кель
  • Черекскую теснину
В интернете о нём совсем мало информации, а фотографий и того меньше. Это район Безенги. Лазурная капля почти правильной круглой формы среди россыпи мёртвых камней на высоте более 3000м.
У озера бродят дикие яки, практически краснокнижные зубры. Нереальная реальность. Параллельный мир.
Протяженность пешего маршрута около 14 км, набор высоты 900 м.
Если вы готовы прогуляться 👣, не боитесь припотеть - тогда в путь !!! Виды по пути к озеру не оставят вас равнодушными !!!
Что входит
  • проезд
  • сопровождение гида
Что не входит
  • еда
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Озеро ГийбашКёль
Озеро ГийбашКёль
Озеро ГийбашКёль
Озеро ГийбашКёль
Озеро ГийбашКёль
Озеро ГийбашКёль
Озеро ГийбашКёль
Озеро ГийбашКёль
Озеро ГийбашКёль
Озеро ГийбашКёль

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Виталий В.
Виталий В.
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