Что вы увидите
- озеро Церик-кель
- Черекскую теснину
В интернете о нём совсем мало информации, а фотографий и того меньше. Это район Безенги. Лазурная капля почти правильной круглой формы среди россыпи мёртвых камней на высоте более 3000м.
У озера бродят дикие яки, практически краснокнижные зубры. Нереальная реальность. Параллельный мир.
Протяженность пешего маршрута около 14 км, набор высоты 900 м.
Если вы готовы прогуляться 👣, не боитесь припотеть - тогда в путь !!! Виды по пути к озеру не оставят вас равнодушными !!!
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Виталий В.
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