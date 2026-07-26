Перевал Актопрак, Эльтюбю, Чегемские водопады: экскурсия из Нальчика

Вы проедете по перевалу, через который проходил старинный торговый путь, посетите мистический некрополь, побываете в самом древнем поселении республики, восхититесь мощными водопадами и отдохнёте у озера с водой небесного цвета. Если захотите, добавим щепотку экстрима в наше насыщенное путешествие и заедем на парадром.
Описание экскурсии
- Былымское озеро — внушительных размеров водоём потрясающего небесного цвета
- Актопрак — известный с древних времён перевал. Через него проходил старинный торговый путь, а сейчас это невероятной красоты горная дорога, которая ведёт в Приэльбрусье.
- Эльтюбю — самое древнее поселение Кабардино-Балкарии. Рядом с ним расположен некрополь с захоронениями, которым уже более 500 лет. Вы почувствуете себя героями мистического фильма, рассматривая могильники, окутанные туманной дымкой.
- Чегемские водопады. В любое время года они впечатляют красотой и грациозностью. А ещё здесь есть кафе, где готовят вкуснейший шашлык — если захотите, заедем попробовать.
- Чегемский парадром (по желанию). Здесь за отдельную плату вы сможете полетать на параплане. В арсенале есть и другие экстремальные развлечения — роупджампинг и зиплайн.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельных внедорожниках. В машинах есть детские кресла и бустеры. Дорога в одну сторону занимает 3 часа.
- Не забудьте взять с собой паспорт, а также воду и перекус
- Если не захотите на парадром, можно будет в это время погулять по окрестностям или пообедать в кафе
- Время выезда указано приблизительное, точный час гид сообщит накануне поездки с 19:00 до 21:00 телефонным звонком или сообщением. Время возвращение тоже ориентировочное и зависит от многих факторов
- С вами будет гид из нашей команды
- Обед — 600–700 ₽
- Полёт на параплане — от 5000 ₽ за 15 мин
- Роупджампинг — от 3500 ₽
- 3иплайн — 1500 ₽
ежедневно в 07:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|4200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
При выезде из Нальчика - Баксанский круг
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Нальчике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 4273 туристов
С нами вы сможете отдохнуть и оздоровиться, насладиться красотой горных хребтов и ущелий Кавказа, попробовать вкуснейшие блюда карачаевской, кабардинской, дагестанской, чеченской, осетинской, грузинской и армянской кухонь. Наша фишка — индивидуальные и групповые туры на джипах. Мечтаете о необычном отпуске или хотите ярко и комфортно провести выходные дни? Это к нам!
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