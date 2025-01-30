Индивидуальная экскурсия по Кабардино-Балкарии предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу региона. Участники смогут узнать о легендах Чегемской теснины, увидеть величественные водопады и исследовать таинственный перевал Актопрак. Завершает путешествие посещение озера Гижгит, где бирюзовая вода и ароматы горных трав создают незабываемую атмосферу. Путешествие на Toyota Land Cruiser Prado обеспечивает комфорт и безопасность на протяжении всего маршрута

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Я расскажу легенду образования Чегемской теснины и водопадов, покажу, где проходила кавказская «дорога жизни» и раскрою секрет тоннелей Актопрака. Вы познакомитесь с Кабардино-Балкарией и поднимите чашечку чая или кофе, чтобы приехать сюда вновь.

Чегемское ущелье и водопады: гордость Кабардино-Балкарии

Одно из самых узких ущелий Кавказа. Вас ждут завораживающие панорамы: стремительные реки, мшистые скалы и зелёные леса. Местные водопады питаются от ледников, поэтому летом здесь слышно приятный гул воды, а зимой можно увидеть застывшие снежные колонны.

Перевал Актопрак: потерянные сокровища и кавказская «дорога жизни»

Здесь проходил шёлковый путь, и многие пытались спрятать на перевале свои богатства. Но местные холмы состоят из белой сыпучей глины, которая легко обваливается и меняет рельеф. Ценности почти наверняка поглотили горы.

Озеро Гижгит: шарм таблицы Менделеева

В этом красивом месте вы услышите легенду о возникновении озера, насыщенного химическими элементами. Бирюзовая вода завораживает, а в тёплое время горный ветерок приносит ароматы трав.

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