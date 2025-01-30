Участники смогут узнать о легендах Чегемской теснины, увидеть величественные водопады и исследовать таинственный перевал Актопрак.
Завершает путешествие посещение озера Гижгит, где бирюзовая вода и ароматы горных трав создают незабываемую атмосферу.
Путешествие на Toyota Land Cruiser Prado обеспечивает комфорт и безопасность на протяжении всего маршрута
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Уникальные водопады и ущелья
- 🏞️ Величественные горные пейзажи
- 🚗 Комфортное путешествие на внедорожнике
- 🗺️ Легенды и истории региона
- 🍵 Угощения и напитки включены
Что можно увидеть
- Чегемская теснина
- Актопрак
- Озеро Гижгит
Описание экскурсии
Я расскажу легенду образования Чегемской теснины и водопадов, покажу, где проходила кавказская «дорога жизни» и раскрою секрет тоннелей Актопрака. Вы познакомитесь с Кабардино-Балкарией и поднимите чашечку чая или кофе, чтобы приехать сюда вновь.
Чегемское ущелье и водопады: гордость Кабардино-Балкарии
Одно из самых узких ущелий Кавказа. Вас ждут завораживающие панорамы: стремительные реки, мшистые скалы и зелёные леса. Местные водопады питаются от ледников, поэтому летом здесь слышно приятный гул воды, а зимой можно увидеть застывшие снежные колонны.
Перевал Актопрак: потерянные сокровища и кавказская «дорога жизни»
Здесь проходил шёлковый путь, и многие пытались спрятать на перевале свои богатства. Но местные холмы состоят из белой сыпучей глины, которая легко обваливается и меняет рельеф. Ценности почти наверняка поглотили горы.
Озеро Гижгит: шарм таблицы Менделеева
В этом красивом месте вы услышите легенду о возникновении озера, насыщенного химическими элементами. Бирюзовая вода завораживает, а в тёплое время горный ветерок приносит ароматы трав.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Toyota Land Cruiser Prado на пневмоподвеске (в машине всегда есть вода)
- Экскурсия подойдёт детям от 10 лет
- Вы подниметесь на высоту 2200 метров, учитывайте особенности своего здоровья
- Напитки (чай или кофе) и угощение из местной кондитерской включены в стоимость экскурсии
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Эту экскурсию с Марианной можно назвать мини-путешествием, за один день я увидела несколько невероятных горных
Как водитель со стажем, могу отметить профессионализм и безопасность вождения на горных дорогах нашего гида.
Марианна, огромное человеческое спасибо!