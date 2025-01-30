От водопадов к озеру через мистический перевал - из Нальчика на машине

Путешествие через горы и долины Кабардино-Балкарии на высоте 2200 метров. Откройте тайны Чегемского ущелья и Актопрака, наслаждаясь природой и легендами
Индивидуальная экскурсия по Кабардино-Балкарии предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу региона.

Участники смогут узнать о легендах Чегемской теснины, увидеть величественные водопады и исследовать таинственный перевал Актопрак.

Завершает путешествие посещение озера Гижгит, где бирюзовая вода и ароматы горных трав создают незабываемую атмосферу.

Путешествие на Toyota Land Cruiser Prado обеспечивает комфорт и безопасность на протяжении всего маршрута
5
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Уникальные водопады и ущелья
  • 🏞️ Величественные горные пейзажи
  • 🚗 Комфортное путешествие на внедорожнике
  • 🗺️ Легенды и истории региона
  • 🍵 Угощения и напитки включены
От водопадов к озеру через мистический перевал - из Нальчика на машине
От водопадов к озеру через мистический перевал - из Нальчика на машине
От водопадов к озеру через мистический перевал - из Нальчика на машине
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Чегемская теснина
  • Актопрак
  • Озеро Гижгит

Описание экскурсии

Я расскажу легенду образования Чегемской теснины и водопадов, покажу, где проходила кавказская «дорога жизни» и раскрою секрет тоннелей Актопрака. Вы познакомитесь с Кабардино-Балкарией и поднимите чашечку чая или кофе, чтобы приехать сюда вновь.

Чегемское ущелье и водопады: гордость Кабардино-Балкарии

Одно из самых узких ущелий Кавказа. Вас ждут завораживающие панорамы: стремительные реки, мшистые скалы и зелёные леса. Местные водопады питаются от ледников, поэтому летом здесь слышно приятный гул воды, а зимой можно увидеть застывшие снежные колонны.

Перевал Актопрак: потерянные сокровища и кавказская «дорога жизни»

Здесь проходил шёлковый путь, и многие пытались спрятать на перевале свои богатства. Но местные холмы состоят из белой сыпучей глины, которая легко обваливается и меняет рельеф. Ценности почти наверняка поглотили горы.

Озеро Гижгит: шарм таблицы Менделеева

В этом красивом месте вы услышите легенду о возникновении озера, насыщенного химическими элементами. Бирюзовая вода завораживает, а в тёплое время горный ветерок приносит ароматы трав.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Toyota Land Cruiser Prado на пневмоподвеске (в машине всегда есть вода)
  • Экскурсия подойдёт детям от 10 лет
  • Вы подниметесь на высоту 2200 метров, учитывайте особенности своего здоровья
  • Напитки (чай или кофе) и угощение из местной кондитерской включены в стоимость экскурсии

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
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М
30 янв 2025
Пишу отзыв после нереального дня👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 Очень понравился маршрут, отдельное спасибо нашему гиду💞💞💞 Запрос был провести весело время, но реальность превзошла все ожидания❤️❤️❤️ комфортно, весело, вкусно, познавательно!!! Это одна часть моих эмоции👍🏻👍🏻👍🏻 есть теперь большое желание повторить в теплое время года и обязательно с Марианной🥰🥰🥰🥰🥰
Пишу отзыв после нереального дня👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 Очень понравился маршрут, отдельное спасибо нашему гиду💞💞💞 Запрос был провести веселоПишу отзыв после нереального дня👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 Очень понравился маршрут, отдельное спасибо нашему гиду💞💞💞 Запрос был провести веселоПишу отзыв после нереального дня👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 Очень понравился маршрут, отдельное спасибо нашему гиду💞💞💞 Запрос был провести веселоПишу отзыв после нереального дня👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 Очень понравился маршрут, отдельное спасибо нашему гиду💞💞💞 Запрос был провести веселоПишу отзыв после нереального дня👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 Очень понравился маршрут, отдельное спасибо нашему гиду💞💞💞 Запрос был провести весело
O
30 янв 2025
Сегодня с подругами побывали на экскурсии, с гидом Марианной. Маршрут с шикарной природой, необыкновенной красоты горы. Красивые горные пейзажи нам скрасили очень вкусным завтраком, и сваренным кофе).. за увлекательными историями Марианны, о крае, мы не заметили, как протели эти 4 часа. Непременно вернусь в эти места с Марианной)
Сегодня с подругами побывали на экскурсии, с гидом Марианной. Маршрут с шикарной природой, необыкновенной красоты горы.Сегодня с подругами побывали на экскурсии, с гидом Марианной. Маршрут с шикарной природой, необыкновенной красоты горы.
К
30 янв 2025
Сегодня были с подругами в джип туре. Так классно мы еще не отдыхали. Поездка на комфортном джипе добавляла адреналина и мы захлебывались в эмоциях! Марианна была на одной волне с
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нами, с ней было легко и комфортно, а ее увлекательные рассказы погружали нас в историю края. За доп. плату мы заказали завтрак на перевале, и это было незабываемо вкусно))) Особая благодарность за музыкальное сопровождение, у нашего гида отменный вкус. Хотелось бы вернуться на этот маршрут летом.

Сегодня были с подругами в джип туре. Так классно мы еще не отдыхали. Поездка на комфортномСегодня были с подругами в джип туре. Так классно мы еще не отдыхали. Поездка на комфортномСегодня были с подругами в джип туре. Так классно мы еще не отдыхали. Поездка на комфортномСегодня были с подругами в джип туре. Так классно мы еще не отдыхали. Поездка на комфортномСегодня были с подругами в джип туре. Так классно мы еще не отдыхали. Поездка на комфортном
Е
26 янв 2025
От красоты Кавказских гор захватывает дух. Горы очищают сознание от накопленной усталости и суеты большого города.
Эту экскурсию с Марианной можно назвать мини-путешествием, за один день я увидела несколько невероятных горных
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красот- водопады, ущелье, горы, озеро. Узнала историю и легенды этих мест. Марианна очень тактичный, добродушный гид, словно предугадывала все мои пожелания: мы могли задержаться в тех местах, где хотелось; создать уникальную фото и видео-сьемку и т. д.
Отдельная благодарность за вкусный завтрак в горах, с потрясающей панорамой❤️❤️❤️
Всем, кто ценит комфорт, безопасность, индивидуальный подход во всем, я искренне рекомендую данную фирму. 💯
Желаю процветания и путешественников, стремящихся познать всю красоту природы Кавказа. 🫶

От красоты Кавказских гор захватывает дух. Горы очищают сознание от накопленной усталости и суеты большого города.От красоты Кавказских гор захватывает дух. Горы очищают сознание от накопленной усталости и суеты большого города.От красоты Кавказских гор захватывает дух. Горы очищают сознание от накопленной усталости и суеты большого города.От красоты Кавказских гор захватывает дух. Горы очищают сознание от накопленной усталости и суеты большого города.От красоты Кавказских гор захватывает дух. Горы очищают сознание от накопленной усталости и суеты большого города.От красоты Кавказских гор захватывает дух. Горы очищают сознание от накопленной усталости и суеты большого города.От красоты Кавказских гор захватывает дух. Горы очищают сознание от накопленной усталости и суеты большого города.От красоты Кавказских гор захватывает дух. Горы очищают сознание от накопленной усталости и суеты большого города.
D
26 янв 2025
Мне с женой очень понравилась экскурсия. Все было неспешно, информативно и вкусно))) Супруга в восторге от завтрака в горах:)
Как водитель со стажем, могу отметить профессионализм и безопасность вождения на горных дорогах нашего гида.
Марианна, огромное человеческое спасибо!
Мне с женой очень понравилась экскурсия. Все было неспешно, информативно и вкусно))) Супруга в восторге от завтрака в горах:)Мне с женой очень понравилась экскурсия. Все было неспешно, информативно и вкусно))) Супруга в восторге от завтрака в горах:)Мне с женой очень понравилась экскурсия. Все было неспешно, информативно и вкусно))) Супруга в восторге от завтрака в горах:)Мне с женой очень понравилась экскурсия. Все было неспешно, информативно и вкусно))) Супруга в восторге от завтрака в горах:)Мне с женой очень понравилась экскурсия. Все было неспешно, информативно и вкусно))) Супруга в восторге от завтрака в горах:)
М
23 янв 2025
Ездили вчера семьей в горы, я не сильно хотела, но мама настояла, и я ни разу не пожалела! Марианна была очень радушна и с ней было легко и непринужденно. А в самое сердце попал Актопрак! Это что красивое! Очень хочется вернуться летом и посетить другие локации о которых нам рассказали. Марианна, желаю тебе успеха во всем, ты нам очень понравилась.
Галина
23 янв 2025
Вчера мы вернулись из удивительного путешествия, полное впечатлений! Мы посетили великолепные водопады, мистический перевал и живописное озеро. Гид Марианна оказалась настоящим рассказчиком, ее увлекательные истории о местах погружали нас в
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атмосферу приключений. Она была очень гостеприимна и заботлива, создавая ощущение, что мы не просто туристы, а друзья. Это путешествие оставило незабываемые воспоминания, и мы с радостью отправились бы в новое приключение с ней снова!

Вчера мы вернулись из удивительного путешествия, полное впечатлений! Мы посетили великолепные водопады, мистический перевал и живописноеВчера мы вернулись из удивительного путешествия, полное впечатлений! Мы посетили великолепные водопады, мистический перевал и живописноеВчера мы вернулись из удивительного путешествия, полное впечатлений! Мы посетили великолепные водопады, мистический перевал и живописноеВчера мы вернулись из удивительного путешествия, полное впечатлений! Мы посетили великолепные водопады, мистический перевал и живописноеВчера мы вернулись из удивительного путешествия, полное впечатлений! Мы посетили великолепные водопады, мистический перевал и живописноеВчера мы вернулись из удивительного путешествия, полное впечатлений! Мы посетили великолепные водопады, мистический перевал и живописное

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