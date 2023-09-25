Путешествие к сокрытому Сугану

Побывать в тайном ущелье, где людей мало, а красоты бесконечно много

5
1 отзыв
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Суганское ущелье — малоизведанное направление, где практически не бывает туристов. Зато летают орлы и белоголовые сипы с размахом крыльев до 3 м, бродят туры и бегают шакалы. Вы увидите первозданную природу, заброшенные аулы и сторожевые башни. Почувствуете величие гор и насладитесь блюдами национальной кухни.
Путешествие к сокрытому Сугану
Путешествие к сокрытому Сугану
Путешествие к сокрытому Сугану
Путешествие к сокрытому Сугану
Путешествие к сокрытому Сугану
Путешествие к сокрытому Сугану
Путешествие к сокрытому Сугану
Путешествие к сокрытому Сугану
Путешествие к сокрытому Сугану
Путешествие к сокрытому Сугану
Путешествие к сокрытому Сугану
Путешествие к сокрытому Сугану
Путешествие к сокрытому Сугану
Путешествие к сокрытому Сугану
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Описание

Что вас ожидает

Невероятные пейзажи

Мы проедем по Суканской теснине, прогуляемся по берегам реки Псыгансу и увидим невероятные розовые камни. Пока будем преодолевать подъём по серпантину, захватывающие дыхание виды будут постоянно меняться.

Наверху нас ждет величественное плато Метеген, окружённое альпийскими лугами. С серпантина открывается невероятный вид на Суганский хребет, который покоряет своим величием.

Древние постройки

Спустимся по живописному перевалу Курноят прямо к селу Верхняя Балкария, где находится древний аул Куннюм — самый крупный из сохранившихся. Вы увидите сторожевую башню Абаевых 17 века и мистическую башню Амирхановых 18 века, а я расскажу их историю. На обратном пути остановимся полюбоваться полуразрушенным замком аула Зылгы.

Хычины, айран и Голубое озеро

И, конечно же, пообедаем в одном из лучших ресторанов национальной балкарской кухни. Вы попробуете эталонные балкарские хычины и ханский шашлык, местные колбаски и чабанский айран.

По пути посетим известную достопримечательность Кабардино-Балкарии — легендарное Голубое озеро Церик-Кёль, которому более 10 000 лет. Его дно до сих пор не найдено.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике Kia Sorento
  • Дополнительные расходы: обед, сувениры (по желанию; возьмите с собой наличные деньги — в горах редко принимают карты)
  • Пожалуйста, возьмите солнцезащитные очки, крем от загара, удобную обувь с поддержкой голеностопа
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в городе Нальчик
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Надежда
25 сен 2023
Экскурсия ОЧЕНЬ понравилась! Гид Анна очень интересный человек. 10 часов возила нас по различным локациям, рассказала массу интересных фактов и историй.
Маршрут новый, туристов почти не было) Мы наслаждались природой практически в одиночку)
Анна нас фотографировала, подсказывала что где посмотреть и что купить. На обеде сама заказала нам вкуснейшие хычины и самый вкусный шашлык в моей жизни!
Экскурсия очень грамотно организована, все локации действительно заслуживают внимания.
Анна очень позитивна и доброжелательна!
День прошёл на одном дыхании!
Всем очень рекомендую!

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