Побывать в тайном ущелье, где людей мало, а красоты бесконечно много
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даты
Описание
Что вас ожидает
Невероятные пейзажи
Мы проедем по Суканской теснине, прогуляемся по берегам реки Псыгансу и увидим невероятные розовые камни. Пока будем преодолевать подъём по серпантину, захватывающие дыхание виды будут постоянно меняться.
Наверху нас ждет величественное плато Метеген, окружённое альпийскими лугами. С серпантина открывается невероятный вид на Суганский хребет, который покоряет своим величием.
Древние постройки
Спустимся по живописному перевалу Курноят прямо к селу Верхняя Балкария, где находится древний аул Куннюм — самый крупный из сохранившихся. Вы увидите сторожевую башню Абаевых 17 века и мистическую башню Амирхановых 18 века, а я расскажу их историю. На обратном пути остановимся полюбоваться полуразрушенным замком аула Зылгы.
Хычины, айран и Голубое озеро
И, конечно же, пообедаем в одном из лучших ресторанов национальной балкарской кухни. Вы попробуете эталонные балкарские хычины и ханский шашлык, местные колбаски и чабанский айран.
По пути посетим известную достопримечательность Кабардино-Балкарии — легендарное Голубое озеро Церик-Кёль, которому более 10 000 лет. Его дно до сих пор не найдено.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике Kia Sorento
- Дополнительные расходы: обед, сувениры (по желанию; возьмите с собой наличные деньги — в горах редко принимают карты)
- Пожалуйста, возьмите солнцезащитные очки, крем от загара, удобную обувь с поддержкой голеностопа
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в городе Нальчик
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Маршрут новый, туристов почти не было) Мы наслаждались природой практически в одиночку)
Анна нас фотографировала, подсказывала что где посмотреть и что купить. На обеде сама заказала нам вкуснейшие хычины и самый вкусный шашлык в моей жизни!
Экскурсия очень грамотно организована, все локации действительно заслуживают внимания.
Анна очень позитивна и доброжелательна!
День прошёл на одном дыхании!
Всем очень рекомендую!