Суганское ущелье — малоизведанное направление, где практически не бывает туристов. Зато летают орлы и белоголовые сипы с размахом крыльев до 3 м, бродят туры и бегают шакалы. Вы увидите первозданную природу, заброшенные аулы и сторожевые башни. Почувствуете величие гор и насладитесь блюдами национальной кухни.

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Описание

Что вас ожидает

Невероятные пейзажи

Мы проедем по Суканской теснине, прогуляемся по берегам реки Псыгансу и увидим невероятные розовые камни. Пока будем преодолевать подъём по серпантину, захватывающие дыхание виды будут постоянно меняться.

Наверху нас ждет величественное плато Метеген, окружённое альпийскими лугами. С серпантина открывается невероятный вид на Суганский хребет, который покоряет своим величием.

Древние постройки

Спустимся по живописному перевалу Курноят прямо к селу Верхняя Балкария, где находится древний аул Куннюм — самый крупный из сохранившихся. Вы увидите сторожевую башню Абаевых 17 века и мистическую башню Амирхановых 18 века, а я расскажу их историю. На обратном пути остановимся полюбоваться полуразрушенным замком аула Зылгы.

Хычины, айран и Голубое озеро

И, конечно же, пообедаем в одном из лучших ресторанов национальной балкарской кухни. Вы попробуете эталонные балкарские хычины и ханский шашлык, местные колбаски и чабанский айран.

По пути посетим известную достопримечательность Кабардино-Балкарии — легендарное Голубое озеро Церик-Кёль, которому более 10 000 лет. Его дно до сих пор не найдено.

Организационные детали