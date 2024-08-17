Описание экскурсии

Трагическое ущелье Наша программа начинается с Кармадонского ущелья,которое обладает одним из самых красивых ландшафтов Кавказа. Живописные долины, величественные горы и выход на поверхность целебных минеральных вод когда-то привлекали сотни туристов в этот регион. Дальнейшему процветанию региона помещал селевой поток, который несся с гор на скорости 200 километров в час, уничтожая все на своем пути. На сегодня в ущелье в основном заглядывают туристы, проезжающие на гору Казбек или по другим проходящим маршрутам. Однако место стоит внимания, хотя бы тем, что наглядно показывает силу природы. Природа является необузданной стихией, которая порой является непредсказуемой. Главная местная достопримечательность, ледник Колка, стал причиной гибели более 100 человек, включая съемочную группу известного актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего. На сегодня на территории ущелья до сих пор видны следы трагедии. Также здесь установлен мемориал памяти. . Царство мертвых Следующей остановкой станет город мёртвых Даргавс. Небольшое древнее село Даргавс находится в Пригородном районе республики, примерно в 50 км. от Владикавказа. Дорога сюда лежит по горному серпантину, который начинается в Куртатинском ущелье. Здесь находится аланский некрополь конца первого тысячелетия, именуемый «Городом мёртвых». В нём почти 100 усыпальниц — надземные и полуподземные склепы с крышами в виде пирамиды или конуса, часть из которых будто вросла в склон. Склепы Даргавского некрополя высотой в два, три или даже четыре этажа. Выглядит это со стороны как небольшой каменный город, особенно живописный на закате. Аланский Успенский монастырь и местное искусство Этот православный мужской монастырь расположен на высоте 2000 метров в горах Куртатинского ущелья, неподалёку от поселения Верхний Фиагдон. Он построен в классическом византийском стиле совсем недавно — в 2000 году. Алания издревле была одним из центров христианства на Кавказе. В завершении нашей программы увидим арт-объекты. Одним из самых популярных арт-объектов Северной Осетии является монумент, изображающий на великолепном фоне гор букву осетинского алфавита Æ. «Буква» выполнена качественно, стильно. За счет великолепного заднего фона получается супер-место для фото. В популярном у туристов Кадаргаванском каньоне можно увидеть «Зеркального барса». Он притаился над ущельем на застрявшем между скал валуне. Фигура барса состоит из зеркальных фрагментов, которые отражают небо и окружающие скалы и «маскируют» зверя. Рассмотреть его можно только подойдя поближе.