«Чегем» с балкарского языка означает «сломанная земля».
И вы убедитесь, что место не зря получило своё название — ущелье действительно выглядит как глубокий тектонический разлом.
Здесь река столетиями прорезает себе путь в скалах, стены теснины сжимаются до ширины 15–20 м, а каменные исполины «плачут».
И вы убедитесь, что место не зря получило своё название — ущелье действительно выглядит как глубокий тектонический разлом.
Здесь река столетиями прорезает себе путь в скалах, стены теснины сжимаются до ширины 15–20 м, а каменные исполины «плачут».
Описание экскурсии
- Малый Чегемский водопад — вопреки названию, водопад мощный, а струи его срываются с высоты 30 м и с грохотом падают по жёлобу, напоминающему трубу
- Чегемское ущелье — живописный каньон, который изрезала тонкая нить реки Чегем
- Чегемские водопады — вода сочится прямо из расщелин в скалах, будто они плачут
- Смотровые площадки, откуда открываются виды на приток Чегема и Главный Кавказский хребет
Организационные детали
С вами будет один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В месте вашего проживания в Нальчике
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альберт — ваша команда гидов в Нальчике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 1995 туристов
Я родом из Кабардино-Балкарии. Всю жизнь прожил здесь. В моей команде только профессиональные гиды с большим опытом работы: мы расскажем много познавательного об истории посещаемых мест, обычаях и культуре наших народов. Занимаемся этим, так как безумно любим горы. После наших экскурсий и вы не останетесь к ним равнодушными!
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