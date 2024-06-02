1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Неповторимая Кабардино-Балкария: путешествие по горам и источникам
Погрузитесь в мир горных вершин и целебных вод Кабардино-Балкарии в увлекательной экскурсии
Начало: По запросу
«В завершение мы отправимся на целебные термальные источники»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Эксклюзивный джип-тур по живописным уголкам Кабардино-Балкарии
Познайте тайны Кабардино-Балкарии в Джип-туре: Голубые озера, Верхняя Балкария и Уштулу ждут вас
Начало: В Нальчике
«На обратном пути мы заедем в термальные источники: теплая минеральная вода снимет усталость и подарит заряд энергии гор»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 900₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
Заповедная Кабардино-Балкария и её секреты
Соберите коллекцию захватывающих пейзажей и зарядитесь энергией дикой природы Кавказа. Посетите карстовое озеро, Черекскую теснину и древние развалины
Начало: Нальчик
«И завершается экскурсия посещением термальных источников Аушигер, где вы расслабитесь в целебных водах Кавказа после насыщенного дня»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1500012 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена2 июня 2024Сегодня была в заповедной Кабардино -Балкарии - на поляне Уштулу. Красота неописуемая, вкуснейший нарзан и ностальгия. Я ходила через перевал
- ВВиктория14 мая 2024От всей души рекомендуем вам обратиться за индивидуальной экскурсией к Альберту ⛰️ Вам покажут самые интересные и лучшие места Нальчика
- ДДарья12 мая 2024Отлично провели время в кампании опытного гида. Спасибо Альберту, он по-настоящему увлечен своим делом и рассказывает о горах и природе
- ВВалерий9 мая 2024Большое спасибо гиду Азамату за прекрасно проведённую экскурсию! Узнали много нового и интересного об истории народов Кабардино-Балкарии, о местных легендах и
- ММария1 мая 2024Кабардино-Балкария - чарующе красивый край, который влюбляет в себя с первого взгдяда! Гордые заснеженные вершины, крутые склоны, покрытые пестрым ковром
- ООльга30 марта 2024Это незабываемые впечатления от этой экскурсии!!! Александр, вы профессионал своего дела!!! Спасибо за эти эмоции!!! Прочитав предыдущие отзывы, я знала что будет
- ЛЛюдмила4 марта 2024Александр, спасибо вам большое за прекрасную экскурсию! Это было увлекательно, интересно и душевно! Мы получили огромное удовольствие от знакомства с КБР
- ЭЭтери6 января 2024Тур просто замечательный! Александр профессионал своего дела Отличное знание истории местности кухни Все прошло на самом высоком уровне Ездили с внуком 6 лет Все прошло превосходно Рекомендую Самые высокие роуенки
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «SPA»
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