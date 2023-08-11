«Язык Тролля» по-кавказски

Автобусная экскурсия из Нальчика: Историческое путешествие по Кабардино-Балкарии

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Экскурсионный день приведёт вас через Хуламо-Безенгийское ущелье, где вы будете восхищаться его красотой и уникальностью.

Вы посетите живописное село Безенги, станете свидетелем удивительного «Языка Тролля» — скальной формации, вызывающей фантазии и воображение.

Замок Жабо-Кала раскроет перед вами свои тайны и загадки, а водопад Тыжынты окутает вас своей свежестью и великолепием.
«Язык Тролля» по-кавказски
«Язык Тролля» по-кавказски
«Язык Тролля» по-кавказски
«Язык Тролля» по-кавказски
«Язык Тролля» по-кавказски
«Язык Тролля» по-кавказски
Ближайшие даты:
11
авг
18
авг
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даты

Что вас ожидает:

  • Хуламо-Безенгийское ущелье
  • С. Безенги
  • Язык Тролля
  • Замок Жабо-Кала
  • Водопад Тыжынты
  • Замки 12-13 вв
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Встреча с фантастическими пейзажами и духом древности.
  • Сначала вы отправитесь на выступ, который перенесет вас в мир Скандинавии, напоминая вам о ее известной достопримечательности. Вы ощутите величие и волшебство этого места, где природа и архитектура соединяются в удивительное сочетание.
  • Затем ваш глаз остановится на Замке Жабо, который вызывает восхищение и воспоминания о прошлых эпохах. Вы рассмотрите его тщательно, обращая внимание на каждую деталь, и погрузитесь в атмосферу древности и истории. А когда ваш взгляд поднимется выше, вы увидите величественные пики пятитысячников, манящие вас своей грандиозностью и красотой.
  • Не забудьте проникнуться архитектурой и духом сел 12-13 веков, где каждый дом и здание хранят свою уникальность и историю. Вы почувствуете, как будто переноситесь во времена прошлых поколений, когда эти села были центрами жизни и творчества.
  • И наконец, подарите себе удовольствие и восторг, наслаждаясь красотой Хуламо-Безенгийского ущелья. Вы погрузитесь в потрясающие пейзажи, где горы и реки сливаются в единое целое. Под звуки водопада Тыжынты вы ощутите покой и гармонию с природой, а замки 12-13 веков подарят вам впечатления о древних временах и их величии. Вас ждет удивительное сочетание природы и истории, которое заставит вас влюбиться в Кабардино-Балкарию с новой стороны и ощутить ее уникальность и красоту.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Каждую пятницу в 10.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное обслуживание
  • Страховка пассажиров
Что не входит
  • Доплата за внедорожники — 500 рублей
  • Обед
Место начала и завершения?
угол двух улиц Шогенцукова и Канукоева «Кабардинка»
Когда и сколько длится?
Когда: Каждую пятницу в 10.00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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