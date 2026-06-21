Экскурсионный день приведёт вас через Хуламо-Безенгийское ущелье, где вы будете восхищаться его красотой и уникальностью.
Вы посетите живописное село Безенги, станете свидетелем удивительного «Языка Тролля» — скальной формации, вызывающей фантазии и воображение.
Замок Жабо-Кала раскроет перед вами свои тайны и загадки, а водопад Тыжынты окутает вас своей свежестью и великолепием.
Вы посетите живописное село Безенги, станете свидетелем удивительного «Языка Тролля» — скальной формации, вызывающей фантазии и воображение.
Замок Жабо-Кала раскроет перед вами свои тайны и загадки, а водопад Тыжынты окутает вас своей свежестью и великолепием.
Описание экскурсииВстреча с фантастическими пейзажами и духом древности Сначала вы отправитесь на выступ, который перенесет вас в мир Скандинавии, напоминая вам о ее известной достопримечательности. Вы ощутите величие и волшебство этого места, где природа и архитектура соединяются в удивительное сочетание. Затем ваш глаз остановится на Замке Жабо, который вызывает восхищение и воспоминания о прошлых эпохах. Вы рассмотрите его тщательно, обращая внимание на каждую деталь, и погрузитесь в атмосферу древности и истории. А когда ваш взгляд поднимется выше, вы увидите величественные пики пятитысячников, манящие вас своей грандиозностью и красотой. Не забудьте проникнуться архитектурой и духом сел 12-13 веков, где каждый дом и здание хранят свою уникальность и историю. Вы почувствуете, как будто переноситесь во времена прошлых поколений, когда эти села были центрами жизни и творчества. И наконец, подарите себе удовольствие и восторг, наслаждаясь красотой Хуламо-Безенгийского ущелья. Вы погрузитесь в потрясающие пейзажи, где горы и реки сливаются в единое целое. Под звуки водопада Тыжынты вы ощутите покой и гармонию с природой, а замки 12-13 веков подарят вам впечатления о древних временах и их величии. Вас ждет удивительное сочетание природы и истории, которое заставит вас влюбиться в Кабардино-Балкарию с новой стороны и ощутить ее уникальность и красоту.
Каждый день в 12.00(в составе джип тура)
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Хуламо-Безенгийское ущелье
- С. Безенги
- Язык Тролля
- Замок Жабо-Кала
- Водопад Тыжынты
- Замки 12-13 вв
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Страховка пассажиров
Что не входит в цену
- Обед
Место начала и завершения?
Угол улиц Шогенцукова и Канукоева, концертный зал «Кабардинка»
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 12.00(в составе джип тура)
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 72 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Очень хорошая экскурсия, жаль только погода не позволила увидеть Безенгийскую стену, а так все очень круто, красивые виды, и воздух, которым хочется дышать полной грудью… Отдельная благодарность Альберту, внимательный к
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Я
Отличная экскурсия! Гид Азамат рассказал очень много интересных фактов о местах, куда возил, заскучать точно не даст!
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В
Экскурсия очень понравилась, спасибо!
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А
Суперприрода, приготовьтесь к предложению посетить верхнюю Балкарии всего за 1.5 т. Но это все детали, главное Лучше гор могут быть только горы… Не ленитесь люди обращайтесь напрямую в тур кампанию
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А
4 февраля мы посетили вашу экскурсию "Хуламо-Безенгийское ущелье и к «Языку тролля»". Позвольте выразить искреннюю признательность за высокий уровень организации и проведения. Экскурсия полностью оправдала наши ожидания: маршрут был логичным
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К
Были вчера на экскурсии с гидом Альбертом, нам очень понравился его рассказ про Кабардино-Балкарию, историю народов и в целом Альберт очень приятный собеседник, рассказал нам и про другие маршруты, подсказал,
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