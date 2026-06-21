Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Экскурсионный день приведёт вас через Хуламо-Безенгийское ущелье, где вы будете восхищаться его красотой и уникальностью.



Вы посетите живописное село Безенги, станете свидетелем удивительного «Языка Тролля» — скальной формации, вызывающей фантазии и воображение.



Замок Жабо-Кала раскроет перед вами свои тайны и загадки, а водопад Тыжынты окутает вас своей свежестью и великолепием. 5 72 отзыва

Автоликон Компания Ваш гид в Нальчике Задать вопрос Групповая экскурсия -10% 4000 ₽ выгода 400 ₽ 3600 ₽ за человека 5 72 отзыва 6 часов 1-8 человек На автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Встреча с фантастическими пейзажами и духом древности Сначала вы отправитесь на выступ, который перенесет вас в мир Скандинавии, напоминая вам о ее известной достопримечательности. Вы ощутите величие и волшебство этого места, где природа и архитектура соединяются в удивительное сочетание. Затем ваш глаз остановится на Замке Жабо, который вызывает восхищение и воспоминания о прошлых эпохах. Вы рассмотрите его тщательно, обращая внимание на каждую деталь, и погрузитесь в атмосферу древности и истории. А когда ваш взгляд поднимется выше, вы увидите величественные пики пятитысячников, манящие вас своей грандиозностью и красотой. Не забудьте проникнуться архитектурой и духом сел 12-13 веков, где каждый дом и здание хранят свою уникальность и историю. Вы почувствуете, как будто переноситесь во времена прошлых поколений, когда эти села были центрами жизни и творчества. И наконец, подарите себе удовольствие и восторг, наслаждаясь красотой Хуламо-Безенгийского ущелья. Вы погрузитесь в потрясающие пейзажи, где горы и реки сливаются в единое целое. Под звуки водопада Тыжынты вы ощутите покой и гармонию с природой, а замки 12-13 веков подарят вам впечатления о древних временах и их величии. Вас ждет удивительное сочетание природы и истории, которое заставит вас влюбиться в Кабардино-Балкарию с новой стороны и ощутить ее уникальность и красоту.

Каждый день в 12.00(в составе джип тура) Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Хуламо-Безенгийское ущелье

С. Безенги

Язык Тролля

Замок Жабо-Кала

Водопад Тыжынты

Замки 12-13 вв Что включено Услуги гида

Транспорт

Страховка пассажиров Что не входит в цену Обед Место начала и завершения? Угол улиц Шогенцукова и Канукоева, концертный зал «Кабардинка» Когда и сколько длится? Когда: Каждый день в 12.00(в составе джип тура) Экскурсия длится около 6 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.