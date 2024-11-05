Кремль — самое древнее и масштабное сооружение города, неприступная крепость и место, неразрывно связанное со всеми ключевыми вехами в нижегородском прошлом. Вы прикоснётесь к истории цитадели, услышите легенды её древних башен, увидите памятники разных эпох и откроете лучший вид на слияние Оки и Волги. А в роли вашего гида выступит приложение на смартфоне.

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Экскурсии с аудиогидом Организатор в Нижнем Новгороде

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание аудиогида

Вы узнаете:

Кто защищал крепость от врагов

Как менялись роль и значение кремля со временем

Где правда и вымысел в его истории

Какие легенды окутали многовековые кремлёвские башни

Кто вершил судьбу не только Нижнего Новгорода, но и всей России

Какие знаменитые личности посещали крепость

А также услышите об основателе города Юрии Всеволодовиче, истории любви Дмитрия Донского и Евдокии и биографии простолюдина Кузьмы Минина у его могилы.

Вы увидите архитектурные памятники времён Екатерины II, Николая I, советской эпохи, символы победы Смутного времени, Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной войны.

В программе аудиоэкскурсии:

Дом Советов . Выдающийся образец конструктивизма. Здание расположено на территории кремля и до сегодняшнего дня служит местом размещения администрации города

. Выдающийся образец конструктивизма. Здание расположено на территории кремля и до сегодняшнего дня служит местом размещения администрации города «Арсенал» , один из ведущих региональных центров современного искусства

, один из ведущих региональных центров современного искусства Михайло-Архангельский собор . Храм, история которого начинается со времени основания города в 1221 году

. Храм, история которого начинается со времени основания города в 1221 году Памятник Минину и Пожарскому , уменьшенная копия московского монумента

, уменьшенная копия московского монумента Кладовая башня Нижегородского кремля. Важная часть наследия города, привлекает внимание архитектурой и богатой историей

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии

Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту

Отправиться на экскурсию можно в любой день и время

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