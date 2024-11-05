Кремль — самое древнее и масштабное сооружение города, неприступная крепость и место, неразрывно связанное со всеми ключевыми вехами в нижегородском прошлом.
Вы прикоснётесь к истории цитадели, услышите легенды её древних башен, увидите памятники разных эпох и откроете лучший вид на слияние Оки и Волги. А в роли вашего гида выступит приложение на смартфоне.
Вы прикоснётесь к истории цитадели, услышите легенды её древних башен, увидите памятники разных эпох и откроете лучший вид на слияние Оки и Волги. А в роли вашего гида выступит приложение на смартфоне.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание аудиогида
Вы узнаете:
- Кто защищал крепость от врагов
- Как менялись роль и значение кремля со временем
- Где правда и вымысел в его истории
- Какие легенды окутали многовековые кремлёвские башни
- Кто вершил судьбу не только Нижнего Новгорода, но и всей России
- Какие знаменитые личности посещали крепость
А также услышите об основателе города Юрии Всеволодовиче, истории любви Дмитрия Донского и Евдокии и биографии простолюдина Кузьмы Минина у его могилы.
Вы увидите архитектурные памятники времён Екатерины II, Николая I, советской эпохи, символы победы Смутного времени, Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной войны.
В программе аудиоэкскурсии:
- Дом Советов. Выдающийся образец конструктивизма. Здание расположено на территории кремля и до сегодняшнего дня служит местом размещения администрации города
- «Арсенал», один из ведущих региональных центров современного искусства
- Михайло-Архангельский собор. Храм, история которого начинается со времени основания города в 1221 году
- Памятник Минину и Пожарскому, уменьшенная копия московского монумента
- Кладовая башня Нижегородского кремля. Важная часть наследия города, привлекает внимание архитектурой и богатой историей
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
- Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
- Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
- При заказе 1 билета вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество билетов
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|690 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Дмитровской башни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 10215 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещёЗадать вопрос
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии из Нижнего Новгорода
скидка
30%
1.5 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фото-прогулка по историческому центру Нижнего Новгорода
Исследуйте древний Нижегородский кремль и запечатлейте его историю в вашей фото-прогулке с личным гидом-фотографом
Начало: На площади Минина и Пожарского
Сегодня в 09:00
Завтра в 12:00
100007 000₽ за всё до 4 чел.
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Зимняя экскурсия по Нижегородскому кремлю
Откройте для себя зимний Нижний Новгород с эксклюзивной экскурсией по Нижегородскому кремлю и его тайнам
Начало: На пл. Минина и Пожарского
Сегодня в 13:00
Завтра в 12:30
2 334₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны Нижегородского кремля
Погулять по итальянской крепости на берегу Волги и раскрыть её секреты
9 ноя в 10:00
10 ноя в 10:00
5 000₽ за всё до 10 чел.