Л Людмила Нижний Новгород - «город древний, город славный, город молодой» Очень повезло с экскурсоводом Татьяной и водителем! На все вопросы отвечали,не торопили,не бежали,сделали много фотографий,всюду успевали. Водитель подвозил максимально близко. Спасибо огромное за такой приятный вечер!

О Ольга По Нижнему Новгороду на автомобиле Спасибо Станиславу: за интересную, эмоциальную и незабываемую экскурсию; за первое знакомство с Нижним Новгородом; за необычные вопросы и экскурс в историю, но я надеюсь, мы сдали этот экзамен))) Рекомендую автоэкскурсию со Станиславом,вы не пожалеете, скучно не будет!!!

В Валерия По Нижнему Новгороду на автомобиле читать дальше ее. Станислав потрясающий рассказчик и собеседник. Может поддержать любую тему для разговора, при этом в случае отвлечения внимания деликатно и с юмором вернуть группу в экскурсионное русло. Потрясающая подача информации, рассказ наполнен интересными и необычными фактами. Экскурсия проходит на удобном авто. Оценка работы Станислава 10 из 10! Рекомендую. Взяли обзорную экскурсию по городу. Лучшее решение нашего отпуска!!! Экскурсия прошла очень легко и интересно, что и не хотелось заканчивать

К Кира По Нижнему Новгороду на автомобиле Сегодня посетили индивидуальную экскурсию со Станиславом. Совершенно потрясающий город заиграл дополнительными красками и привел нас в восторг! Всегда интересно общаться с людьми, влюбленными в свое дело. Благодаря Станиславу захотелось вернуться в Нижний и продолжить свое знакомство с городом!

А Анастасия Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе Очень интересная экскурсия, прекрасно составленный маршрут. Охватили основные места в разных частях города. Яркие истории позволили составить целостное впечатление о городе. Очень захотелось сюда когда-нибудь вернуться. Спасибо!

Ю Юлия Нижегородский Печерский монастырь и поездка по канатной дороге Елена, это бриллиант! Спасибо за профессионализм

Е Елена Нижний Новгород - «город древний, город славный, город молодой» Я благодарна Надежде за экскурсию. Безусловно, рекомендую тем туристам, кто приехал на один день.

K Karima Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе Экскурсия неплохая, но больше подойдет для аудитории 40+ и для интересующихся православием. Хотелось бы услышать побольше об истории, архитектуре и именно о городе

В Всеволод Нижний Новгород - знакомство со столицей Приволжья читать дальше Викторовна рассказывала историю древнего Нижнего Новгорода, про людей, про события, про здания. Большая часть экскурсии на автобусе, только успевали вертеть головами, чтобы рассмотреть все интересные здания города. Но по Стрелке и в Кремле мы прошлись основательно, услышали много познавательной информации не только о выдающихся личностях давней истории, но и о современниках. И много заботы о нас, участниках экскурсии, рекомендации документальных фильмов, для тех, кто хочет узнать больше. Автобусная экскурсия от Tripster с экскурсоводом Ольгой Викторовной Бондаренко. 3 часа пролетели незаметно. Очень приятным голосом, с неиссякаемым вдохновением, Ольга