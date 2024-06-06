Красивые виды и панорамы Нижнего Новгорода

Найдено 10 экскурсий в категории «Панорамы» в Нижнем Новгороде, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Нижнему Новгороду на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
201 отзыв
Путешествие по Нижнему Новгороду: автомобильная экскурсия с личным гидом
Откройте для себя богатую историю и красоту Нижнего Новгорода в комфортной автомобильной экскурсии с персональным гидом
14 июня в 13:30
17 июня в 09:30
8 000 за всё до 6 чел.
Нижний Новгород - «город древний, город славный, город молодой»
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
201 отзыв
Популярное предложение
Нижний Новгород: путешествие по страницам истории и культуры
Погрузитесь в атмосферу древнего Нижнего Новгорода, исследуйте его улицы и монументы вместе с опытным гидом
«Чкаловская лестница, набережные и удивительные панорамы»
17 июня в 08:00
18 июня в 14:00
5 990 за всё до 4 чел.
Нижний Новгород - знакомство со столицей Приволжья
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
512 отзывов
Историческое путешествие по Нижнему Новгороду
Откройте для себя древний Нижний Новгород, его кремль и сакральные сокровища в обзорной экскурсии
Начало: На ул. Большая Покровская
«А с монументальной Чкаловской лестницы в виде «восьмёрки» вам откроется великолепная панорама набережной и волжских просторов»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
900 за человека
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
131 отзыв
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе
Проехать по улицам города, полюбоваться панорамами со смотровых площадок и услышать легенды кремля
Начало: На Большой Покровской или на пл. Ленина
«Панорамы города, которые откроются на холмах Дятловых гор»
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
900 за человека
Нижегородский Кремль и другие бренды города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
126 отзывов
Нижегородский Кремль и другие бренды города
История города в его достопримечательностях и знаменитых горожанах - на обзорной прогулке
«с высоты круч Дятловых гор посмотрим “На дно” — горьковскую “ночлежку”, а также увидим панораму самой большой ярмарки в Европе — Макарьевско-Нижегородской»
10 июня в 12:30
15 июня в 13:30
от 3 340 за всё до 12 чел.
Започаинье - душа Нижнего Новгорода
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Започаинье - душа Нижнего Новгорода
Открыть одно из немногих мест в городе, где сохранился аутентичный облик и атмосфера старины
Начало: На Большой Покровской
«И, конечно, потрясающие волжские панорамы с набережной Федоровского, а также виды на Стрелку»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 4 700 за всё до 10 чел.
Нижегородский Печерский монастырь и поездка по канатной дороге
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
17 отзывов
Нижегородский Печерский монастырь и поездка по канатной дороге
Проникнуться атмосферой монастыря с богатой историей и взглянуть на город с нового ракурса
Начало: На площади Минина
«А еще полюбуемся видом на Волгу: панорамы здесь впечатляющие»
Сегодня в 16:30
14 июня в 12:00
1 500 за человека
Нижегородские этюды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
85 отзывов
Нижегородские этюды
Выйти за рамки обзорной экскурсии на большой прогулке по историческим и укромным уголкам города
Начало: На площади Минина и Пожарского
«Под ногами будет впечатляющий обрыв, а вокруг — красивые панорамы окрестностей»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 4 990 за всё до 5 чел.
Панорамы древнего Нижнего
🚌 На автобусе
Групповая
6.5 часов
4 отзыва
Панорамы древнего Нижнего
Начало: Площадь. Ленина, Нижний Новгород
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
2 150 за человека
Экскурсия 2 в 1: прогулка по Нижегородскому кремлю + мастер-класс по керамике
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия 2 в 1: прогулка по Нижегородскому кремлю + мастер-класс по керамике
Услышать историю города среди древних стен и сделать сувенир своими руками
Начало: На улице Большая Покровская
«Насладитесь видом со смотровых площадок — перед нами откроется захватывающая панорама слияния Волги с Окой и заволжские дали до самого горизонта»
Завтра в 10:00
11 июня в 16:00
от 3 600 за всё до 9 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    6 июня 2024
    Нижний Новгород - «город древний, город славный, город молодой»
    Очень повезло с экскурсоводом Татьяной и водителем! На все вопросы отвечали,не торопили,не бежали,сделали много фотографий,всюду успевали. Водитель подвозил максимально близко. Спасибо огромное за такой приятный вечер!
  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    По Нижнему Новгороду на автомобиле
    Спасибо Станиславу: за интересную, эмоциальную и незабываемую экскурсию; за первое знакомство с Нижним Новгородом; за необычные вопросы и экскурс в историю, но я надеюсь, мы сдали этот экзамен))) Рекомендую автоэкскурсию со Станиславом,вы не пожалеете, скучно не будет!!!
  • В
    Валерия
    4 июня 2024
    По Нижнему Новгороду на автомобиле
    Взяли обзорную экскурсию по городу. Лучшее решение нашего отпуска!!! Экскурсия прошла очень легко и интересно, что и не хотелось заканчивать
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    ее. Станислав потрясающий рассказчик и собеседник. Может поддержать любую тему для разговора, при этом в случае отвлечения внимания деликатно и с юмором вернуть группу в экскурсионное русло. Потрясающая подача информации, рассказ наполнен интересными и необычными фактами. Экскурсия проходит на удобном авто. Оценка работы Станислава 10 из 10! Рекомендую.

  • К
    Кира
    3 июня 2024
    По Нижнему Новгороду на автомобиле
    Сегодня посетили индивидуальную экскурсию со Станиславом. Совершенно потрясающий город заиграл дополнительными красками и привел нас в восторг! Всегда интересно общаться с людьми, влюбленными в свое дело. Благодаря Станиславу захотелось вернуться в Нижний и продолжить свое знакомство с городом!
  • А
    Анастасия
    1 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе
    Очень интересная экскурсия, прекрасно составленный маршрут. Охватили основные места в разных частях города. Яркие истории позволили составить целостное впечатление о городе. Очень захотелось сюда когда-нибудь вернуться. Спасибо!
  • Ю
    Юлия
    1 июня 2024
    Нижегородский Печерский монастырь и поездка по канатной дороге
    Елена, это бриллиант! Спасибо за профессионализм
  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Нижний Новгород - «город древний, город славный, город молодой»
    Я благодарна Надежде за экскурсию. Безусловно, рекомендую тем туристам, кто приехал на один день.
  • K
    Karima
    1 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе
    Экскурсия неплохая, но больше подойдет для аудитории 40+ и для интересующихся православием. Хотелось бы услышать побольше об истории, архитектуре и именно о городе
  • В
    Всеволод
    31 мая 2024
    Нижний Новгород - знакомство со столицей Приволжья
    Автобусная экскурсия от Tripster с экскурсоводом Ольгой Викторовной Бондаренко. 3 часа пролетели незаметно. Очень приятным голосом, с неиссякаемым вдохновением, Ольга
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    Викторовна рассказывала историю древнего Нижнего Новгорода, про людей, про события, про здания. Большая часть экскурсии на автобусе, только успевали вертеть головами, чтобы рассмотреть все интересные здания города. Но по Стрелке и в Кремле мы прошлись основательно, услышали много познавательной информации не только о выдающихся личностях давней истории, но и о современниках. И много заботы о нас, участниках экскурсии, рекомендации документальных фильмов, для тех, кто хочет узнать больше.

  • Л
    Людмила
    30 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе
    Экскурсовод замечательный,все понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Панорамы»

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Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
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