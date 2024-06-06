1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Путешествие по Нижнему Новгороду: автомобильная экскурсия с личным гидом
Откройте для себя богатую историю и красоту Нижнего Новгорода в комфортной автомобильной экскурсии с персональным гидом
14 июня в 13:30
17 июня в 09:30
8 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Нижний Новгород: путешествие по страницам истории и культуры
Погрузитесь в атмосферу древнего Нижнего Новгорода, исследуйте его улицы и монументы вместе с опытным гидом
«Чкаловская лестница, набережные и удивительные панорамы»
17 июня в 08:00
18 июня в 14:00
5 990₽ за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
Историческое путешествие по Нижнему Новгороду
Откройте для себя древний Нижний Новгород, его кремль и сакральные сокровища в обзорной экскурсии
Начало: На ул. Большая Покровская
«А с монументальной Чкаловской лестницы в виде «восьмёрки» вам откроется великолепная панорама набережной и волжских просторов»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
900₽ за человека
Групповая
3 часа
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе
Проехать по улицам города, полюбоваться панорамами со смотровых площадок и услышать легенды кремля
Начало: На Большой Покровской или на пл. Ленина
«Панорамы города, которые откроются на холмах Дятловых гор»
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
900₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Нижегородский Кремль и другие бренды города
История города в его достопримечательностях и знаменитых горожанах - на обзорной прогулке
«с высоты круч Дятловых гор посмотрим “На дно” — горьковскую “ночлежку”, а также увидим панораму самой большой ярмарки в Европе — Макарьевско-Нижегородской»
10 июня в 12:30
15 июня в 13:30
от 3 340₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2 часа
Започаинье - душа Нижнего Новгорода
Открыть одно из немногих мест в городе, где сохранился аутентичный облик и атмосфера старины
Начало: На Большой Покровской
«И, конечно, потрясающие волжские панорамы с набережной Федоровского, а также виды на Стрелку»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 4 700₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2.5 часа
Нижегородский Печерский монастырь и поездка по канатной дороге
Проникнуться атмосферой монастыря с богатой историей и взглянуть на город с нового ракурса
Начало: На площади Минина
«А еще полюбуемся видом на Волгу: панорамы здесь впечатляющие»
Сегодня в 16:30
14 июня в 12:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Нижегородские этюды
Выйти за рамки обзорной экскурсии на большой прогулке по историческим и укромным уголкам города
Начало: На площади Минина и Пожарского
«Под ногами будет впечатляющий обрыв, а вокруг — красивые панорамы окрестностей»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 4 990₽ за всё до 5 чел.
Групповая
6.5 часов
Панорамы древнего Нижнего
Начало: Площадь. Ленина, Нижний Новгород
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
2 150₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия 2 в 1: прогулка по Нижегородскому кремлю + мастер-класс по керамике
Услышать историю города среди древних стен и сделать сувенир своими руками
Начало: На улице Большая Покровская
«Насладитесь видом со смотровых площадок — перед нами откроется захватывающая панорама слияния Волги с Окой и заволжские дали до самого горизонта»
Завтра в 10:00
11 июня в 16:00
от 3 600₽ за всё до 9 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила6 июня 2024Очень повезло с экскурсоводом Татьяной и водителем! На все вопросы отвечали,не торопили,не бежали,сделали много фотографий,всюду успевали. Водитель подвозил максимально близко. Спасибо огромное за такой приятный вечер!
- ООльга5 июня 2024Спасибо Станиславу: за интересную, эмоциальную и незабываемую экскурсию; за первое знакомство с Нижним Новгородом; за необычные вопросы и экскурс в историю, но я надеюсь, мы сдали этот экзамен))) Рекомендую автоэкскурсию со Станиславом,вы не пожалеете, скучно не будет!!!
- ВВалерия4 июня 2024Взяли обзорную экскурсию по городу. Лучшее решение нашего отпуска!!! Экскурсия прошла очень легко и интересно, что и не хотелось заканчивать
- ККира3 июня 2024Сегодня посетили индивидуальную экскурсию со Станиславом. Совершенно потрясающий город заиграл дополнительными красками и привел нас в восторг! Всегда интересно общаться с людьми, влюбленными в свое дело. Благодаря Станиславу захотелось вернуться в Нижний и продолжить свое знакомство с городом!
- ААнастасия1 июня 2024Очень интересная экскурсия, прекрасно составленный маршрут. Охватили основные места в разных частях города. Яркие истории позволили составить целостное впечатление о городе. Очень захотелось сюда когда-нибудь вернуться. Спасибо!
- ЮЮлия1 июня 2024Елена, это бриллиант! Спасибо за профессионализм
- ЕЕлена1 июня 2024Я благодарна Надежде за экскурсию. Безусловно, рекомендую тем туристам, кто приехал на один день.
- KKarima1 июня 2024Экскурсия неплохая, но больше подойдет для аудитории 40+ и для интересующихся православием. Хотелось бы услышать побольше об истории, архитектуре и именно о городе
- ВВсеволод31 мая 2024Автобусная экскурсия от Tripster с экскурсоводом Ольгой Викторовной Бондаренко. 3 часа пролетели незаметно. Очень приятным голосом, с неиссякаемым вдохновением, Ольга
- ЛЛюдмила30 мая 2024Экскурсовод замечательный,все понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Панорамы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Панорамы" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 900 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 1289 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Купите самую интересную из 10 экскурсий в Нижнем Новгороде на 2024 год по теме «Панорамы», 1289 ⭐ отзывов, цены от 900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август