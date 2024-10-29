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Приглашаю вместе прожить историю старинной Покровки! Вы узнаете, кому мы обязаны её появлением и как она менялась в угоду времени. Как она связана с восстанием декабристов, отменой крепостного права и революцией 1917 года. Какие известные люди на ней жили и что такое «широта русской души» устами главного баса страны.