Приглашаю вместе прожить историю старинной Покровки! Вы узнаете, кому мы обязаны её появлением и как она менялась в угоду времени. Как она связана с восстанием декабристов, отменой крепостного права и революцией 1917 года. Какие известные люди на ней жили и что такое «широта русской души» устами главного баса страны.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Усадьбу Костромина времён Екатерины II.
- Доходные дома купцов 19-20 веков.
- Театральную площадь, Драматический и Кукольный театры.
- Памятники Добролюбову, Евстигнееву и Горькому.
- Дворянское собрание.
- Здания Окружного суда и Госбанка.
- Владимирское реальное училище.
- Кинотеатр «Орлёнок» и Дом связи.
- Площадь Горького.
Вы узнаете:
- Почему Кулибин — главный недооценённый гений страны.
- Как Нижний помог перезапустить личную жизнь Шаляпина и его карьеру.
- Где на Покровке находится «перекресток революционеров».
- Почему здание Госбанка — это творение пяти гениев.
- Почему Горький стал крёстным отцом Свердлова, а Яков — правой рукой Ленина.
- Где в Нижнем началась Советская власть.
- Как обезоружить 300 юнкеров без единого выстрела.
- Как Максим Горький прошёл путь от бродяги до первого писателя страны.
- Куда обращено лицо «буревестника революции» на площади Горького.
Организационные детали
- Все объекты мы осматриваем снаружи.
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 500 ₽
|Дети 13-16 лет
|950 ₽
|Дети 8-12 лет
|350 ₽
|Дети до 7 лет
|150 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Алексеевская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 3639 туристов
Меня зовут Никола Гид. Вожу экскурсии более 7 лет, имею официальную аккредитацию. Я люблю свой город и поэтому хочу поделиться с вами его историей, чтобы вы, как и я, влюбилисьЗадать вопрос
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