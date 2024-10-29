Большая Покровская: история и люди

Погулять по главной пешеходной улице Нижнего и раскрыть её тайны на групповой экскурсии
Приглашаю вместе прожить историю старинной Покровки! Вы узнаете, кому мы обязаны её появлением и как она менялась в угоду времени. Как она связана с восстанием декабристов, отменой крепостного права и революцией 1917 года. Какие известные люди на ней жили и что такое «широта русской души» устами главного баса страны.
Большая Покровская: история и люди
Большая Покровская: история и люди
Большая Покровская: история и люди
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Усадьбу Костромина времён Екатерины II.
  • Доходные дома купцов 19-20 веков.
  • Театральную площадь, Драматический и Кукольный театры.
  • Памятники Добролюбову, Евстигнееву и Горькому.
  • Дворянское собрание.
  • Здания Окружного суда и Госбанка.
  • Владимирское реальное училище.
  • Кинотеатр «Орлёнок» и Дом связи.
  • Площадь Горького.

Вы узнаете:

  • Почему Кулибин — главный недооценённый гений страны.
  • Как Нижний помог перезапустить личную жизнь Шаляпина и его карьеру.
  • Где на Покровке находится «перекресток революционеров».
  • Почему здание Госбанка — это творение пяти гениев.
  • Почему Горький стал крёстным отцом Свердлова, а Яков — правой рукой Ленина.
  • Где в Нижнем началась Советская власть.
  • Как обезоружить 300 юнкеров без единого выстрела.
  • Как Максим Горький прошёл путь от бродяги до первого писателя страны.
  • Куда обращено лицо «буревестника революции» на площади Горького.

Организационные детали

  • Все объекты мы осматриваем снаружи.
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1 500 ₽
Дети 13-16 лет950 ₽
Дети 8-12 лет350 ₽
Дети до 7 лет150 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Алексеевская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Нижнего Новгорода

ГрупповыеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровИстория и архитектураНеобычныеЛетниеБольшая Покровская улицаПопулярные местаНеобычные домаУлицы и переулкиПо местам Максима ГорькогоДля студентовСамое главное

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