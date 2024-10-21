Большое Болдино — село в глубинке Нижегородской области. Болдинское имение принадлежало роду Пушкиных на протяжении нескольких веков, но прославили его всего лишь несколько месяцев пребывания здесь Александра Сергеевича. Мы отправимся туда — к чудесным пейзажам, интересным историям, старинным постройкам и романтическому духу золотого века.

Описание экскурсии

Дорога из Нижнего Новгорода в Большое Болдино

По пути мы обсудим:

Нижегородские корни поэта, его пребывание здесь и впечатление, которое он произвёл на провинциальную барышню

Крестьянку Калашникову и внебрачного сына поэта, рождённого в Болдине

Холеру и творческий подъём Пушкина во время его вынужденного заточения в болдинском карантине

Большое Болдино

В исторической части села организован музей-заповедник — туда мы и направимся. Вы увидите:

Барский дом, где останавливался Пушкин

Усадебный парк 19 века с великолепным каскадом прудов, мостиками и скамейками в укромных уголках

Отреставрированную Успенскую церковь 18 века, построенную дедом поэта

Мы расскажем, каким был Александр Сергеевич на самом деле. Объясним, почему в Болдине он был предоставлен сам себе и принадлежал только ей — своей музе. И поделимся историей о том, как Пушкин познал блаженство чистого творчества.

Организационные детали