Большое Болдино — село в глубинке Нижегородской области.
Болдинское имение принадлежало роду Пушкиных на протяжении нескольких веков, но прославили его всего лишь несколько месяцев пребывания здесь Александра Сергеевича.
Мы отправимся туда — к чудесным пейзажам, интересным историям, старинным постройкам и романтическому духу золотого века.
Болдинское имение принадлежало роду Пушкиных на протяжении нескольких веков, но прославили его всего лишь несколько месяцев пребывания здесь Александра Сергеевича.
Мы отправимся туда — к чудесным пейзажам, интересным историям, старинным постройкам и романтическому духу золотого века.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Дорога из Нижнего Новгорода в Большое Болдино
По пути мы обсудим:
- Нижегородские корни поэта, его пребывание здесь и впечатление, которое он произвёл на провинциальную барышню
- Крестьянку Калашникову и внебрачного сына поэта, рождённого в Болдине
- Холеру и творческий подъём Пушкина во время его вынужденного заточения в болдинском карантине
Большое Болдино
В исторической части села организован музей-заповедник — туда мы и направимся. Вы увидите:
- Барский дом, где останавливался Пушкин
- Усадебный парк 19 века с великолепным каскадом прудов, мостиками и скамейками в укромных уголках
- Отреставрированную Успенскую церковь 18 века, построенную дедом поэта
Мы расскажем, каким был Александр Сергеевич на самом деле. Объясним, почему в Болдине он был предоставлен сам себе и принадлежал только ей — своей музе. И поделимся историей о том, как Пушкин познал блаженство чистого творчества.
Организационные детали
- Для посещения Музея-заповедника Болдино необходимо заранее купить билет на официальном сайте музея — вам будет нужен экскурсионный маршрут № 1 «Пушкин в Болдине. Жизнь и творчество». Цена билета зависит от сезона и возраста путешественников (500–600 ₽ за чел.)
- Поездка проходит на автомобиле Kia
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 6 лет
- По желанию можно посетить также музей «Повести Белкина» в селе Львовка. Детали уточняйте в переписке
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Провели экскурсии для 5318 туристов
Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Елена, я гид-переводчик. С радостью проведу вас по улочкам Нижнего Новгорода, раскрою его секреты и расскажу самое интересное о местных традициях, истории и культуре. Надеюсь, после моей экскурсии вы узнаете и полюбите мой родной город так же, как люблю его я!Задать вопрос
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