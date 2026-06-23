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Часовая прогулка по Оке и Волге на теплоходе «КолесовЪ» (по будням)

Посмотреть на Нижний Новгород с воды, слушая аудиогид об истории и достопримечательностях
Располагайтесь на закрытой или открытой палубе и наслаждайтесь ландшафтами Нижнего Новгорода! Современный комфортный теплоход «КолесовЪ» пройдёт по Оке и Волге вдоль кремлёвских стен, парка «Стрелка», старинных церквей и других локаций. А благодаря аудиоэкскурсии они не останутся для вас лишь точками на карте.
5
25 отзывов
Часовая прогулка по Оке и Волге на теплоходе «КолесовЪ» (по будням)
Часовая прогулка по Оке и Волге на теплоходе «КолесовЪ» (по будням)
Часовая прогулка по Оке и Волге на теплоходе «КолесовЪ» (по будням)

Описание аудиогида

С борта теплохода вы увидите знаковые места города: Стрелку Оки и Волги, кафедральный собор Александра Невского, новый футбольный стадион, выставочный центр «Пакгаузы», величественный кремль, красочную Рождественскую церковь, Благовещенский монастырь, монументальную Чкаловскую лестницу и канатную дорогу.

Организационные детали

  • Прогулка проходит на теплоходе «КолесовЪ» 2011 года, есть все удобства
  • На борту работает бар-ресторан

Важно знать

  • Причал может измениться — мы сообщим вам об этом накануне прогулки
  • Детям до 4 лет бесплатно, они могут занимать отдельное место только при наличии свободных мест на теплоходе
  • Прогулка может быть перенесена или отменена из-за погоды или орг. моментов
  • Перевозчик в праве заменить теплоход
  • Опоздание на рейс не является причиной для возврата или переноса билета

Ограничения

  • Запрещено проносить на борт еду и напитки
  • Прогулка недоступна для гостей с животными
  • На борт не допускаются пассажиры в состоянии алкогольного/наркотического опьянения, имеющие при себе оружие и/или пиротехнические изделия

в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30 и 20:00, в пятницу в 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00

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Стоимость аудиогида

ТарифСтоимость
Взрослый (выходные дни)900 ₽
Детский до 12 лет включительно (будние дни)700 ₽
Взрослый (будние дни, отправление в 11:00)600 ₽
Взрослый (будние дни)800 ₽
Детский до 12 лет включительно (будние дни, отправление в 11:00)500 ₽
Детский до 12 лет включительно (выходные дни)800 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У причала
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30 и 20:00, в пятницу в 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 250 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гама
Гама — Организатор в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 262 туристов
Мы один из самых крупных туроператоров России. Организуем речные круизы и прогулки по Волге, Оке и Каме на комфортабельных теплоходах «Алдан», «Александр Свешников», «А. С. Попов», «Афанасий Никитин», «Иван Кулибин», «Октябрьская революция» и других, а также на новых круизных лайнерах «Золотое кольцо» и «Аурум».

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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В
Меню сделать расширенным. Мороженое и молочный коктейль мало на 1 час поездки)
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К
Поездки по Волге с ограниченным бюджетом — это отличный вариант, чтобы познакомиться с красивыми местами и не потратить много денег. Я выбрал такой тур и, честно говоря, не ожидал, что
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будет так интересно. Маршрут составлен продуманно, можно увидеть много достопримечательностей, и при этом все по карману. Организация тоже на уровне, никаких серьезных накладок не было, хотя бюджетные варианты обычно вызывают сомнения. Если хотите провести время интересно и недорого, поездки по Волге стоит рассмотреть.

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А
Уже не первый год выбираем эту фирму для организации круизов и речных прогулок. Всё от момента бронирования до самого путешествия всегда на уровне. Благодарю за отличный сервис!
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М
Хочу поблагодарить организаторов за замечательную прогулку. Персонал супер отзывчивый, всегда готовы прийти на помощь. Очень доволен поездкой.
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В
Отдых на теплоходе прошёл приятно, компания у нас была классная.
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Р
Корабль в отличном состоянии, все чисто и ухожено. Путешествие прошло приятно и без заминок:)
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