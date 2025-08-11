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Аудиогид
Часовая прогулка по Оке и Волге на теплоходе «Сура» (по будням)
Посмотреть на Нижний Новгород с воды, слушая аудиогид об истории и достопримечательностях
Начало: У причала
«Прогулка проходит на теплоходе «Сура» 2011 года, есть все удобства»
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00 и 20:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка на парусной яхте по Волге и Оке
Полюбоваться Нижним Новгородом и отдохнуть на волнах
Начало: На площади Ленина
«Романтическое свидание, важная встреча, фотосессия или дружеский пикник — мы адаптируем прогулку на яхте под ваш запрос и настроение»
Завтра в 00:00
3 июл в 00:00
15 890 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборПо Волге - на яхте Aquarius
Яхта Aquarius - это комфорт, уют и незабываемые виды Нижнего Новгорода. Возьмите с собой напитки и закуски, наслаждайтесь аудиогидом и теплом на борту
Начало: Яхт-клуб «Лето»
«Яхта Aquarius идеально подходит для обзорных экскурсий по Нижнему Новгороду в любой период»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
16 000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
По Оке и Волге - на теплоходе «ДоброходЪ» с аудиогидом (по будням)
Увидеть главные символы Нижнего Новгорода и узнать больше о прошлом города
Начало: У причала
«Идём на современном теплоходе «ДоброходЪ»»
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00, 19:30 и 21:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
800 ₽ за человека
Аудиогид
Часовая прогулка по Оке и Волге на теплоходе «КолесовЪ» (по будням)
Посмотреть на Нижний Новгород с воды, слушая аудиогид об истории и достопримечательностях
Начало: У причала
«Прогулка проходит на теплоходе «КолесовЪ» 2011 года, есть все удобства»
Завтра в 11:00
6 июл в 11:00
800 ₽ за человека
Аудиогид
Часовая прогулка по Оке и Волге на теплоходе «Сура» (по выходным)
Посмотреть на Нижний Новгород с воды, слушая аудиогид об истории и достопримечательностях
Начало: У причала
«Прогулка проходит на теплоходе «Сура» 2011 года, есть все удобства»
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00 и 20:30
3 июл в 10:00
4 июл в 10:00
900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Нижний Новгород с воды, пешком и с высоты - гений места (все билеты включены)
Полюбоваться городом с теплохода и пройти к монастырю, который отражается в реке более 800 лет
Начало: У Речного вокзала
«На Речном вокзале мы сядем на теплоход и отправимся на прогулку по Волге и Оке»
6 июл в 10:30
11 июл в 10:30
10 800 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Вечерняя прогулка на яхте для двоих
Погрузитесь в атмосферу романтики на яхте, исследуя уединённые бухты и острова. Ужин при свечах и фотосессия на память
Начало: В яхт-клубе «Лето»
«В понравившемся месте вы сможете искупаться, а также поужинать: мы поставим столик со свечами на берегу или прямо на яхте»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Аудиогид
Часовая прогулка по Оке и Волге на теплоходе «КолесовЪ» (по выходным)
Посмотреть на Нижний Новгород с воды, слушая аудиогид об истории и достопримечательностях
Начало: У причала
«Прогулка проходит на теплоходе «КолесовЪ» 2011 года, есть все удобства»
3 июл в 12:00
4 июл в 11:00
900 ₽ за человека
Групповая
По Оке и Волге - на теплоходе «ДоброходЪ» с аудиогидом (по выходным)
Увидеть главные символы Нижнего Новгорода и узнать больше о прошлом города
Начало: У причала
«Идём на современном теплоходе «ДоброходЪ»»
3 июл в 11:00
4 июл в 12:00
900 ₽ за человека
Групповая
Прогулка по Оке и Волге на теплоходе с живой музыкой
Время расслабиться и наслаждаться Нижним Новгородом
Начало: У причала
«Прогулки в 19:00 проходят на теплоходе «Сура» 2011 года, в 20:00 – на теплоходе «КолесовЪ»»
Расписание: в четверг в 19:00 и 20:00
Завтра в 20:00
9 июл в 20:00
1500 ₽ за человека
Групповая
Рождественская улица и теплоходная прогулка за 1 день
Откройте для себя Нижний Новгород за один день: прогулка по Рождественской улице и теплоходная экскурсия по Волге. История, панорамы и живописные виды ждут вас
Начало: На пл. Народного Единства
«Прогулка на теплоходе включена в стоимость»
4 июл в 11:00
5 июл в 11:00
1700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка на яхте вдоль берега Нижнего Новгорода с экскурсией и пикником
Насладиться городскими панорамами и искупаться в Волге
Начало: У причала (напротив Площади Ленина)
«Прогулка проходит на яхте «Хелена» (модель ЛЭС-22)»
Завтра в 10:00
3 июл в 10:00
20 000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
Рождественская сторона и теплоходная прогулка
Начало: Площадь Народного Единства
«Речная прогулка Теплоходная прогулка по Волге – это прекрасная возможность насладиться красотами одного из самых живописных городов России с необычного ракурса»
Расписание: По воскресеньям в 13:30, и отдельные даты в праздничные дни в соответствии с расписанием
1700 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Ю
Данил провел нам замечательную экскурсию по Волге и Оке. Интересно рассказал о достопримечательностях города. Большое спасибо за прекрасную прогулку и отличное настроение!
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А
Чудесная поогулка. Чудесный парень.
Классная поездка. Рассказал про город. Легкий в общении. Есть всё необходимое. Вода, жилеты, пледы. Было здорово.
Классная поездка. Рассказал про город. Легкий в общении. Есть всё необходимое. Вода, жилеты, пледы. Было здорово.
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Огородное спасибо Данилу за увлекательное путешествие на яхте на закате!!! Увидели основные достопримечательности с воды, узнали много новых интересных фактов о городе.
Яхта чистая, красивая, одно сплошное удовольствие рассекать на ней волны)
Яхта чистая, красивая, одно сплошное удовольствие рассекать на ней волны)
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Все понравилось. По возможности берите несколько часов. Одного часа оказалось мало, а после нас уже было забронировано и продлить не получилось.
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П
Недавно мы с друзьями отправились на речную прогулку по Волге на катере, и это было просто незабываемо! Отдельное спасибо капитану
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Всего 353 отзыва в Нижнем Новгороде в категории "Круизы"
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Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Круизы»
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