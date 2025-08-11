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Данилу — настоящему профессионалу и душевному человеку.



Катер был в отличном состоянии, чистый и комфортный. Данил не только уверенно управлял судном, но и увлекательно рассказывал о достопримечательностях, истории города и местных легендах. Мы увидели Нижний Новгород с нового ракурса!



Капитан создал очень тёплую атмосферу, ответил на все наши вопросы и даже сделал несколько остановок для фотосессии. Чувствовалось, что он действительно любит своё дело и заботится о гостях.