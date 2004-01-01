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Чкаловск - Катунки

Турфирма «.
Турфирма «. – Гид из Нижнего Новгорода
Чкаловск - Катунки
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 1 850 ₽ за человека

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Чкаловск - Катунки
Чкаловск - Катунки

Что вы увидите

  • Музей В. П. Чкалова
  • Музей скоростей
  • Художественные промыслы ЗАО «Гипюр»
08:00 - отправление из Нижнего Новгорода. Переезд в Катунки (110 км)
10:00 - прибытие в Катунки. Храм Рождества Пресвятой Богородицы. Каменная пятиглавая церковь ⛪ с Петропавловским и Никольским приделами. В советское время закрыта, полностью утеряно внутреннее убранство, сломаны завершения, разобрана колокольня. В 1991 возвращена епархии, восстановлено пятиглавие, работы шли очень медленно из-за нехватки средств. В 2009 в церкви освящен приставной престол Петра и Февронии Муромских.
11:00 - переезд в Чкаловск (15 км)
  • Экскурсия в Музей 🖼 В. П. Чкалова. Музей расположен в доме, где родился и вырос летчик. Экспозицию составляют личные вещи (в том числе автомобиль «Паккард», самолёт ✈️ По-2 и моторный глиссер), а также коллекция самолетов 30-х годов ХХ века (АНТ-25, И-16, И-17).
  • Далее маршрут лежит в интереснейший Музей скоростей, рассказывающий о человеке-легенде – Ростиславе Евгеньевиче Алексееве. О генеральном конструкторе, создавшем не только скоростные суда на подводных крыльях и воздушной подушке, но и уникальные летательные аппараты – экранопланы, аналогов которым нет в мире и сейчас.
  • Посещение предприятия художественных промыслов ЗАО «Гипюр». С целью сохранения и развития народного промысла на предприятии 1 февраля 2004 года открыт и работает выставочный зал «Нижегородский гипюр» общей площадью 150 кв. м. В нем перед посетителями предстает сказочный рукотворный мир вышивки «нижегородского гипюра», история 📖 ее возникновения, сохраненные материалы и экспонаты промысловых артелей середины ХХ века, уникальные образцы выставочных и конкурсных изделий мастериц и художников разных поколений. Все экспонаты в доступной форме и со вкусом расположены в трех уютных залах. Особый интерес у посетителей выставочного зала вызывает экспозиция интерьера комнаты «Русский лен», богато украшенная ручным гипюром.
  • 15:00 - отправление из Чкаловска.
17:00 - ориентировочное прибытие в Нижний Новгород (пл. Ленина)
Что входит
  • Проезд на комфортабельном автобусе
  • Сопровождение гида
  • Входные билеты.
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы.
Начало и место завершения
🚩 пл. Ленина, Нижний Новгород
Чкаловск - Катунки
Чкаловск - Катунки
Чкаловск - Катунки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Турфирма «.
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