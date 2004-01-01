08:00 - отправление из Нижнего Новгорода. Переезд в Катунки (110 км)

10:00 - прибытие в Катунки. Храм Рождества Пресвятой Богородицы. Каменная пятиглавая церковь ⛪ с Петропавловским и Никольским приделами. В советское время закрыта, полностью утеряно внутреннее убранство, сломаны завершения, разобрана колокольня. В 1991 возвращена епархии, восстановлено пятиглавие, работы шли очень медленно из-за нехватки средств. В 2009 в церкви освящен приставной престол Петра и Февронии Муромских.

11:00 - переезд в Чкаловск (15 км)

Экскурсия в Музей 🖼 В. П. Чкалова. Музей расположен в доме, где родился и вырос летчик. Экспозицию составляют личные вещи (в том числе автомобиль «Паккард», самолёт ✈️ По-2 и моторный глиссер), а также коллекция самолетов 30-х годов ХХ века (АНТ-25, И-16, И-17).

Далее маршрут лежит в интереснейший Музей скоростей, рассказывающий о человеке-легенде – Ростиславе Евгеньевиче Алексееве. О генеральном конструкторе, создавшем не только скоростные суда на подводных крыльях и воздушной подушке, но и уникальные летательные аппараты – экранопланы, аналогов которым нет в мире и сейчас.

Посещение предприятия художественных промыслов ЗАО «Гипюр». С целью сохранения и развития народного промысла на предприятии 1 февраля 2004 года открыт и работает выставочный зал «Нижегородский гипюр» общей площадью 150 кв. м. В нем перед посетителями предстает сказочный рукотворный мир вышивки «нижегородского гипюра», история 📖 ее возникновения, сохраненные материалы и экспонаты промысловых артелей середины ХХ века, уникальные образцы выставочных и конкурсных изделий мастериц и художников разных поколений. Все экспонаты в доступной форме и со вкусом расположены в трех уютных залах. Особый интерес у посетителей выставочного зала вызывает экспозиция интерьера комнаты «Русский лен», богато украшенная ручным гипюром.

15:00 - отправление из Чкаловска.

17:00 - ориентировочное прибытие в Нижний Новгород (пл. Ленина)