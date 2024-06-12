Сормово, Балахна, Пурех и Чкаловск: вверх по Волге - на Горьковское море

Побывать на родине знаменитых нижегородцев, посетить музеи и узнать больше о быте и промыслах края
В путешествии вы увидите древнейшую каменную церковь Нижегородчины. Познакомитесь с историей солеварения и посетите кузницу волжского судостроения. Узнаете о балахнинском кружеве и пурехских бубенцах. Побываете в домах-музеях Чкалова и Минина, а также в бывшей вотчине Пожарского. Оцените коллекцию старых летательных аппаратов. И полюбуетесь Горьковским водохранилищем.
Сормово, Балахна, Пурех и Чкаловск: вверх по Волге - на Горьковское море
Сормово, Балахна, Пурех и Чкаловск: вверх по Волге - на Горьковское море
Сормово, Балахна, Пурех и Чкаловск: вверх по Волге - на Горьковское море
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Путь через Сормово

Мы стартуем от памятника Валерию Чкалову на пл. Минина и Пожарского и Чкаловской лестницы. От Нижнего Новгорода до Чкаловска примерно 110 км. Поедем через Сормово — вы посмотрите, как жили сормовские рабочие до революции и увидите уникальный танк «Русский Рено».

Балахна, родина Кузьмы Минина

  • Я покажу Покровский монастырь и самую древнюю каменную церковь в Нижегородской епархии — Никольскую (1552 г.)
  • Вы сфотографируетесь у памятника Минина и посетите его музей
  • С набережной Балахны откроете чудесный вид на Волгу
  • В Доме Плотникова вас ждёт рассказ о местных промыслах: солеварении и судостроении
  • А в музее-усадьбе А. А. Худякова вы познакомитесь с бытом нижегородской глубинки и балахнинским кружевом. По желанию здесь можно пройти мастер-класс по кружевоплетению на коклюшках

«Первым делом самолёты!»: экскурсия по Чкаловску

  • Через четыре часа мы уже будем на берегу Горьковского моря
  • Проедем через село Пурех, бывшую вотчину князя Пожарского. Место известно пурехскими бубенцами
  • И вот мы в Чкаловске (Василёва Слобода) — городе, основанном в 12 веке, что делает его ровесником Городца
  • Вы посетите музей В. П. Чкалова, расположенный в доме, где родился и вырос летчик. Его экспозицию составляют личные вещи, включая автомобиль «Паккард». В ангаре с самолётами представлена коллекция летательных аппаратов 30-х годов. В числе прочих вы увидите самолёт, на котором Чкалов совершил беспосадочный перелёт «Москва — Ванкувер»
  • Потом заглянем в Музей скоростей, где вы познакомитесь с работами академика и генерального конструктора Р. Е. Алексеева. Богатый фонд музея посвящён развитию скорости на воде — от бурлаков до экранопланов

В хорошую погоду при желании доедем до села Катунки, где вы полюбуетесь видами на Горьковское море. По вашему желанию можем вернуться другим берегом Волги, через древний Городец и село Николо-Погост.

Организационные детали

  • Начало экскурсии в 9:00, возвращение в Нижний Новгород в 18:00
  • Общее расстояние — 250 км. Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле
  • Дополнительные расходы: питание и билеты в музеи
  • В зимний период (ноябрь-март) программа может быть в сокращённом виде

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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