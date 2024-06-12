В путешествии вы увидите древнейшую каменную церковь Нижегородчины. Познакомитесь с историей солеварения и посетите кузницу волжского судостроения. Узнаете о балахнинском кружеве и пурехских бубенцах. Побываете в домах-музеях Чкалова и Минина, а также в бывшей вотчине Пожарского. Оцените коллекцию старых летательных аппаратов. И полюбуетесь Горьковским водохранилищем.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Путь через Сормово

Мы стартуем от памятника Валерию Чкалову на пл. Минина и Пожарского и Чкаловской лестницы. От Нижнего Новгорода до Чкаловска примерно 110 км. Поедем через Сормово — вы посмотрите, как жили сормовские рабочие до революции и увидите уникальный танк «Русский Рено».

Балахна, родина Кузьмы Минина

Я покажу Покровский монастырь и самую древнюю каменную церковь в Нижегородской епархии — Никольскую (1552 г.)

и самую древнюю каменную церковь в Нижегородской епархии — (1552 г.) Вы сфотографируетесь у памятника Минина и посетите его музей

и посетите С набережной Балахны откроете чудесный вид на Волгу

В Доме Плотникова вас ждёт рассказ о местных промыслах: солеварении и судостроении

вас ждёт рассказ о местных промыслах: солеварении и судостроении А в музее-усадьбе А. А. Худякова вы познакомитесь с бытом нижегородской глубинки и балахнинским кружевом. По желанию здесь можно пройти мастер-класс по кружевоплетению на коклюшках

«Первым делом самолёты!»: экскурсия по Чкаловску

Через четыре часа мы уже будем на берегу Горьковского моря

Проедем через село Пурех , бывшую вотчину князя Пожарского. Место известно пурехскими бубенцами

, бывшую вотчину князя Пожарского. Место известно пурехскими бубенцами И вот мы в Чкаловске (Василёва Слобода) — городе, основанном в 12 веке, что делает его ровесником Городца

(Василёва Слобода) — городе, основанном в 12 веке, что делает его ровесником Городца Вы посетите музей В. П. Чкалова , расположенный в доме, где родился и вырос летчик. Его экспозицию составляют личные вещи, включая автомобиль «Паккард». В ангаре с самолётами представлена коллекция летательных аппаратов 30-х годов. В числе прочих вы увидите самолёт, на котором Чкалов совершил беспосадочный перелёт «Москва — Ванкувер»

, расположенный в доме, где родился и вырос летчик. Его экспозицию составляют личные вещи, включая автомобиль «Паккард». В ангаре с самолётами представлена коллекция летательных аппаратов 30-х годов. В числе прочих вы увидите самолёт, на котором Чкалов совершил беспосадочный перелёт «Москва — Ванкувер» Потом заглянем в Музей скоростей, где вы познакомитесь с работами академика и генерального конструктора Р. Е. Алексеева. Богатый фонд музея посвящён развитию скорости на воде — от бурлаков до экранопланов

В хорошую погоду при желании доедем до села Катунки, где вы полюбуетесь видами на Горьковское море. По вашему желанию можем вернуться другим берегом Волги, через древний Городец и село Николо-Погост.

Организационные детали