Экскурсионная программа:• 07:00 — отправление из Нижнего Новгорода. Переезд в Муром (180 км);

10:00 — прибытие в Муром;

Обзорная экскурсия ⛳ по городу Мурому;

Переезд в село Карачарово;

16:00 — отправление из Мурома;

19:00 — ориентировочное прибытие в Нижний Новгород (пл. Ленина). Тихие улочки, узорочье храмов и колокольный звонТроицкий женский монастырь (XVII-XIX вв. )

Основан в 1643 году на средства Муромского купца Тарасия Борисовича Цветного. Здесь вы можете приложиться к святым мощам покровителей семьи и брака св. праведных Петра и Февроньи. Архитектурный ансамбль включает: Троицкий собор, надвратную Казанскую церковь ⛪, колокольню, настоятельный корпус, деревянную церковь Сергия Радонежского.

Благовещенский мужской монастырь (XVI-XIX вв. )

Основан в 1553 году царем Иваном Васильевичем Грозным на месте храма во имя Благовещения, поставленного по преданию, родоначальником Муромских князей Ярославом Святославовичем. Архитектурный ансамбль включает: Благовещенский собор, церковь св. Стефания, трапезную, стены и башни.

Спасский мужской монастырь (XVI-XIX вв. )

Один из самых древних в северо-восточной Руси, основан в XI в. на месте дворца князя Глеба, сына Владимира Святого, там, где стоял первый в городе храм. Архитектурный ансамбль включает: Спасо-Преображенский собор, Покровскую церковь, настоятельский корпус, стены и башни.

Переезд в село Карачарово

По преданию, в этом селе родился прославленный богатырь, герой русских былин, Илья Муромец. Посещение святого источника, возможность испить из него живой водицы и набраться силушки богатырской.

Организационные детали: