  1. Россия
  2. Экскурсии

Экскурсия в Муром из Нижнего Новгорода

5
1 отзыв
Турфирма «.
Турфирма «. – Гид из Нижнего Новгорода
Вы сможете полюбоваться панорамой заокских далей, побродить по тихим улочкам провинциального городка, оценить удивительную архитектуру и восхититься узорочьем Муромских храмов и монастырей.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 1 450 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Экскурсия в Муром из Нижнего Новгорода
Экскурсия в Муром из Нижнего Новгорода

Что вы увидите

  • Троицкий женский монастырь
  • Благовещенский мужской монастырь
  • Спасский мужской монастырь
Экскурсионная программа:• 07:00 — отправление из Нижнего Новгорода. Переезд в Муром (180 км);
  • 10:00 — прибытие в Муром;
  • Обзорная экскурсия ⛳ по городу Мурому;
  • Переезд в село Карачарово;
  • 16:00 — отправление из Мурома;
  • 19:00 — ориентировочное прибытие в Нижний Новгород (пл. Ленина). Тихие улочки, узорочье храмов и колокольный звонТроицкий женский монастырь (XVII-XIX вв. )
  • Основан в 1643 году на средства Муромского купца Тарасия Борисовича Цветного. Здесь вы можете приложиться к святым мощам покровителей семьи и брака св. праведных Петра и Февроньи. Архитектурный ансамбль включает: Троицкий собор, надвратную Казанскую церковь ⛪, колокольню, настоятельный корпус, деревянную церковь Сергия Радонежского.
Благовещенский мужской монастырь (XVI-XIX вв. )
Основан в 1553 году царем Иваном Васильевичем Грозным на месте храма во имя Благовещения, поставленного по преданию, родоначальником Муромских князей Ярославом Святославовичем. Архитектурный ансамбль включает: Благовещенский собор, церковь св. Стефания, трапезную, стены и башни.
Спасский мужской монастырь (XVI-XIX вв. )
Один из самых древних в северо-восточной Руси, основан в XI в. на месте дворца князя Глеба, сына Владимира Святого, там, где стоял первый в городе храм. Архитектурный ансамбль включает: Спасо-Преображенский собор, Покровскую церковь, настоятельский корпус, стены и башни.
Переезд в село Карачарово
По преданию, в этом селе родился прославленный богатырь, герой русских былин, Илья Муромец. Посещение святого источника, возможность испить из него живой водицы и набраться силушки богатырской.

Организационные детали:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
  • Продолжительность экскурсии 🧭 — 12 часов, рекомендуем взять с собой сух. паёк и воду в дорогу.
Что входит
  • Проезд на автобусе
  • Сопровождение гида.
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы.
Начало и место завершения
🚩 пл. Ленина, напротив памятника Ленину
Экскурсия в Муром из Нижнего Новгорода
Экскурсия в Муром из Нижнего Новгорода
Экскурсия в Муром из Нижнего Новгорода
Экскурсия в Муром из Нижнего Новгорода

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Турфирма «.
Турфирма «.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Турфирма «. проводит ещё 6 экскурсий

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
600
3 часа
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
386 отзывов
Дивеево + Арзамас — «четвертый удел божьей матери»
1 200
11 часов
Дивеево + Арзамас — «четвертый удел божьей матери»
50 отзывов
Городец — «Город мастеров»
1 350
8 часов
Городец — «Город мастеров»
34 отзыва
Вечерняя автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
600
3 часа
Вечерняя автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
27 отзывов
По пушкинским местам в Большое Болдино
1 850
13 часов
По пушкинским местам в Большое Болдино
14 отзывов
К озеру Светлояр, к великому Китеж-граду с посещением Шереметьевского замка
1 850
14 часов
К озеру Светлояр, к великому Китеж-граду с посещением Шереметьевского замка
5 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Нижнем Новгороде

Мистика и история Нижнего Новгорода
От 1 800
3 часа
Мистика и история Нижнего Новгорода
352 отзыва
Древность и новь, героизм и криминал, купеческий Нижний и индустриальный Горький — обзорная прогулка
Главное в Нижнем: набережные, площади, улицы
От 3 640
3 часа
Главное в Нижнем: набережные, площади, улицы
195 отзывов
Живой рассказ о городе и людях, которые на него повлияли, на прогулке по знаковым местам
История Нижнего Новгорода​ за 3 часа на авто
От 3 900
3 часа
История Нижнего Новгорода​ за 3 часа на авто
187 отзывов
Экскурсия по историческим, архитектурным и религиозным достопримечательностям города
Нижегородский Кремль: от истории к мифологии и обратно
От 2 599
2 часа
Нижегородский Кремль: от истории к мифологии и обратно
98 отзывов
Подробный и живой рассказ о стенах, башнях и главных памятниках Нижегородского Кремля
Нижегородский Кремль и другие бренды города
От 2 600
2 часа
Нижегородский Кремль и другие бренды города
98 отзывов
История города в его достопримечательностях и знаменитых горожанах — на обзорной прогулке
Кремль и Покровка (пешая 2 часа)
От 2 600
2 часа
Кремль и Покровка (пешая 2 часа)
85 отзывов
Уникальные памятники архитектуры на пешеходной прогулке по историческим местам города