Большая Покровская — зеркало истории 📖 Нижнего НовгородаВ каждом старинном русском городе есть улицы, где история хранит события и образы, воплощенные в камень. У Нью-Йорка есть Бродвей, у Москвы — Арбат, у Питера — Невский проспект. А что у Нижнего Новгорода?
Улица Большая Покровская — любимое место отдыха горожан. Уютные кафе и рестораны, оригинальные скульптуры и старинные фонари, многочисленные магазины и сувенирные лавки. Экскурсионная программа:• Начнем экскурсию ⛳ в самом начале улицы у фигуры Городового. Я расскажу вам о том, кто был его реальным прототипом, почему и когда эта скульптура и, большое количество других, были установлены на Покровке;
Вы узнаете, почему улица в советское время носила другое название, и с кем оно было связано;
Я покажу вам здание Нижегородского театра драмы, и расскажу, какую роль он сыграл в карьере и личной жизни оперного певца Ф. И. Шаляпина и как связан с Народным артистом СССР Е. А. Евстигнеевым;
Вы увидите небольшой отрезок трамвайных путей, я расскажу, для чего он установлен на пешеходной улице;
Увидите одно из старейших зданий на улице. Дом, где решались насущные вопросы нижегородского дворянства, давали балы и концерты, встречали императоров;
Вас удивит размер и великолепие здания Нижегородского отделения Государственного банка;
И напоследок у вас будет возможность посетить магазин «Художественные промыслы», узнать как богата умельцами земля нижегородская, и купить сувениры 🎁 на память о нашем городе;
Закончится экскурсия на площади Горького. Вы узнаете, почему именно так она называется сегодня, и что было на этом месте раньше. Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы
Начало
🚩 Площадь Минина и Пожарского, Нижний Новгород
Место завершения
🏁 площадь Горького, Нижний Новгород
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.