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Главная улица города

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1 отзыв
Татьяна В.
Татьяна В. – Гид из Нижнего Новгорода
Вас ждет индивидуальная пешеходная экскурсия ⛳ по главной улице Нижнего Новгорода — Большой Покровской.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 1 500 ₽ за экскурсию

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Главная улица города
Главная улица города

Что вы увидите

  • Нижегородский театр драмы им. Горького
  • Скульптура Веселая коза
  • Дом дворянского собрания
  • Здание Государственного банка
  • Памятник М. Горькому
Большая Покровская — зеркало истории 📖 Нижнего НовгородаВ каждом старинном русском городе есть улицы, где история хранит события и образы, воплощенные в камень. У Нью-Йорка есть Бродвей, у Москвы — Арбат, у Питера — Невский проспект. А что у Нижнего Новгорода?
Улица Большая Покровская — любимое место отдыха горожан. Уютные кафе и рестораны, оригинальные скульптуры и старинные фонари, многочисленные магазины и сувенирные лавки. Экскурсионная программа:• Начнем экскурсию ⛳ в самом начале улицы у фигуры Городового. Я расскажу вам о том, кто был его реальным прототипом, почему и когда эта скульптура и, большое количество других, были установлены на Покровке;
  • Вы узнаете, почему улица в советское время носила другое название, и с кем оно было связано;
  • Я покажу вам здание Нижегородского театра драмы, и расскажу, какую роль он сыграл в карьере и личной жизни оперного певца Ф. И. Шаляпина и как связан с Народным артистом СССР Е. А. Евстигнеевым;
  • Вы увидите небольшой отрезок трамвайных путей, я расскажу, для чего он установлен на пешеходной улице;
  • Увидите одно из старейших зданий на улице. Дом, где решались насущные вопросы нижегородского дворянства, давали балы и концерты, встречали императоров;
  • Вас удивит размер и великолепие здания Нижегородского отделения Государственного банка;
  • И напоследок у вас будет возможность посетить магазин «Художественные промыслы», узнать как богата умельцами земля нижегородская, и купить сувениры 🎁 на память о нашем городе;
  • Закончится экскурсия на площади Горького. Вы узнаете, почему именно так она называется сегодня, и что было на этом месте раньше. Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Площадь Минина и Пожарского, Нижний Новгород
Место завершения
🏁 площадь Горького, Нижний Новгород
Главная улица города
Главная улица города
Главная улица города
Главная улица города

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Татьяна В.
Татьяна В.
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Татьяна В. проводит ещё 2 экскурсии

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