Большая Покровская — зеркало истории 📖 Нижнего НовгородаВ каждом старинном русском городе есть улицы, где история хранит события и образы, воплощенные в камень. У Нью-Йорка есть Бродвей, у Москвы — Арбат, у Питера — Невский проспект. А что у Нижнего Новгорода?

Улица Большая Покровская — любимое место отдыха горожан. Уютные кафе и рестораны, оригинальные скульптуры и старинные фонари, многочисленные магазины и сувенирные лавки. Экскурсионная программа:• Начнем экскурсию ⛳ в самом начале улицы у фигуры Городового. Я расскажу вам о том, кто был его реальным прототипом, почему и когда эта скульптура и, большое количество других, были установлены на Покровке;