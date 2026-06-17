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Е Евгений Только хорошие впечатления остались. Обслуживание просто отличное. Катались на нескольких разных теплоходах, все было здорово. Экскурсии очень понравились, было интересно. Однозначно советую попробовать! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

М Милана Обслуживание было на высшем уровне, персонал очень приветливый. Оставила прогулка только положительные впечатления. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Г Григорий Всё было спокойно и комфортно, персонал очень дружелюбный и внимательный. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Анна Мы уже несколько раз отправлялись в поездки с этой компанией, и каждый раз было здорово. Все продумано до мелочей, очень увлекательно. Еда вкусная, обслуживание на уровне. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Л Лариса Поездка получилась очень классной! Компания была приятная, все реально старались для нас. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет