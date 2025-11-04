Анжела Очень понравилась экскурсия! Елена была в национальном костюме, ярком и красочном! Так же много нам рассказала и показала на фото отличие костюмов по областям. Обошли весь Кремль, узнали много познавательного. Елена хороший рассказчик, материал подавала с юмором! 👍 Рекомендую, так же думаю будет интересно группами с детьми.

Ольга Знакомство с городом нужно начинать с этой экскурсии. Елена очень интересно рассказывает про историю своего города и заинтересовывает в ней других. Спасибо ей большое, все понравилось!

К Ксения Очень хорошая экскурсия и замечательный гид! Ни секунды не скучали. Было интересно и ребенку-первокласснику. Спасибо!