Хотите увлекательную экскурсию, но с изюминкой? — это ко мне! Хотите увидеть главные достопримечательности и множество других интересных вещей? — это тоже ко мне! Я познакомлю вас с историей города в игровой форме.
Вместе мы осмотрим кремль снаружи и внутри, а мой рассказ поможет представить события давно минувших дней.
Описание экскурсии
- Самые интересные башни Кремля: Дмитриевская, Кладовая и другие. Я расскажу вам их историю
- Михайло-Архангельский собор — старейший храм города
- Здание Манежа начала 19 века
- Административная площадь 18 века
- Вид на Стрелку
- Дом Советов
- Губернаторский дворец
Вы узнаете:
- Историю города и кремля
- Как Нижний Новгород связан с Дмитрием Донским
- Как Кремль пережил Смутное время
- Какие легенды хранят стены кремля
- Какие императрицы побывали в городе и как о нём отзывались
А ещё на экскурсии:
- Вы угадаете, какие профессии были популярны в 17 веке
- Выясните, какие наряды и головные уборы носили в Нижнем Новгороде в старину
- Рассмотрите мой уникальный исторический костюм
Организационные детали
- Экскурсия не проводится в дождь, поэтому при неблагоприятном прогнозе мы с вами согласуем перенос или отмену встречи
- Экскурсия будет интересна как детям, так и группам взрослых путешественников
- Пожалуйста, приходите за 5 минут до начала, так как мы не можем ждать опоздавших
- Маршрут неутомительный, подходит в том числе для людей на инвалидных колясках
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1000 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Минина и Пожарского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 1460 туристов
Здравствуйте, меня зовут Елена. Я историк, культуролог и краевед. Я профессионально и с большим удовольствием вожу экскурсии по моему любимому городу с 2014 года. У меня есть свои любимые места и истории, которыми я делюсь с гостями нашего города. Вы услышите и академическую историю, и исторические анекдоты, и забавные легенды. Но, главное, вы всё увидите своими глазами. Я вас жду!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Анжела
4 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия! Елена была в национальном костюме, ярком и красочном! Так же много нам рассказала и показала на фото отличие костюмов по областям. Обошли весь Кремль, узнали много познавательного. Елена хороший рассказчик, материал подавала с юмором! 👍 Рекомендую, так же думаю будет интересно группами с детьми.
Ольга
27 окт 2025
Знакомство с городом нужно начинать с этой экскурсии. Елена очень интересно рассказывает про историю своего города и заинтересовывает в ней других. Спасибо ей большое, все понравилось!
К
Ксения
6 окт 2025
Очень хорошая экскурсия и замечательный гид! Ни секунды не скучали. Было интересно и ребенку-первокласснику. Спасибо!
Н
Наталия
14 мая 2025
Большое спасибо Елене за интересную и познавательную экскурсию. Среди участников были дети разного возраста, но все с интересом слушали до конца. Подача материала была столь увлекательной, что не устаёшь, и время пролетает незаметно.
