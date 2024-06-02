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Квест
1.5 часа
Театрализованный квест в Нижнем Новгороде: путешествие в историю
Присоединяйтесь к захватывающему путешествию в прошлое Нижнего Новгорода в компании старого фонарщика и его друзей-актеров
Начало: Около Памятника Петру I
Сегодня в 17:00
Завтра в 19:30
19001 710₽ за человека
Квест
1.5 часа
Театрализованный квест от Нижегородской ярмарки до Стрелки
Присоединяйтесь к уникальной квест-экскурсии, которая объединяет театр и историю. Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода
Начало: Около Главного Ярмарочного дома
12 июня в 16:00
15 июня в 14:30
1 900₽ за человека
Групповая
1 час
Групповая иммерсивная экскурсия «Кремль звучит»
В лёгком динамичном формате погрузиться в прошлое Нижнего Новгорода
Начало: На площади Минина
Расписание: в субботу в 15:00, в воскресенье в 13:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 13:00
1 345₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Истории и загадки Рождественской: увлекательная прогулка-спектакль
Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее путешествие в прошлое с легендами и историями Нижнего Новгорода
Начало: Нижневолжская набережная, 1Б
Расписание: Вторник, пятница, суббота, воскресенье
Сегодня в 17:00
Завтра в 19:30
1 900₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Словно в гостях у бабушки: деревенский дом-музей на Керженце
Проникнуться атмосферой крестьянской избы под любопытные истории и с угощениями
Начало: В деревне Хахалы
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина2 июня 2024Очень интересная экскурсия. Рекомендую.
- ААлексей27 мая 2024Замечательная пооглука-экскрурсия!! Все очень понравилось, интересно будет и детям и взрослым, особенно порадовало неожиданное чаепитие и завершение прогулки. По настоящему чувствуешь
- MMarina26 мая 2024Прекрасная прогулка вечером, сказочная атмосфера, интересно было и взрослым и детям. Очень рекомендую.
- ЛЛюбовь26 мая 2024Квест неплохой, но это, конечно, для детей! Детям бы порекомендовала!
- ООльга19 мая 2024Это очень круто! Интересно, весело, динамично, затронули все периоды истории, легенды, факты о Кремле и городе. Спасибо организаторам, только положительные впечатления и эмоции, самый лучший формат экскурсии) с удовольствием посетили бы новые проекты)
- NNatalia18 мая 2024Просто вау! Очень понравилось! Такое сочетание смысла, фактов, интерактива, эмоций, душевности!
- ННадежда11 мая 2024Были с 8-летним сыном, он был в восторге, нескучная и познавательная экскурсия. Несмотря на довольно прохладную погоду гулять было очень приятно.
- ТТатьяна5 мая 2024Проект потрясающий! Интересная экскурсия. Прекрасные актеры. Буду рекомендовать друзьям!
- ТТатьяна5 мая 2024Несмотря на прохладную погоду, очень понравилась экскурсия! Необычный формат, интересная подача информации. Дети и взрослые в восторге. Обязательно буду рекомендовать друзьям и жду новые проекты!
- ВВиктория28 апреля 2024Нам очень понравилась экскурсия. 2 взрослых и ребёнок 6 лет были под впечатлением. Ребёнок осилил весь путь, муж-скептик тоже оценил подачу и ведущего
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Иммерсивные»
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