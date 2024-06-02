И Ирина Театрализованный квест по Нижнему Новгороду Очень интересная экскурсия. Рекомендую.

А Алексей Театрализованный квест по Нижнему Новгороду читать дальше волшебство! Актёры замечательно выполняют свои роли, персонал очень вежливо общается, помогут, если есть какие то вопросы или неполадки. Подводя итог, можно однозначно порекомендовать это мероприятие, время будет проведено с удовольствием. Есть также второй маршрут на Нижегородской ярмарке, который также планируем посетить. Замечательная пооглука-экскрурсия!! Все очень понравилось, интересно будет и детям и взрослым, особенно порадовало неожиданное чаепитие и завершение прогулки. По настоящему чувствуешь

M Marina Театрализованный квест по Нижнему Новгороду Прекрасная прогулка вечером, сказочная атмосфера, интересно было и взрослым и детям. Очень рекомендую.

Л Любовь Театрализованный квест от Нижегородской ярмарки до Стрелки Квест неплохой, но это, конечно, для детей! Детям бы порекомендовала!

О Ольга Групповая иммерсивная экскурсия «Кремль звучит» Это очень круто! Интересно, весело, динамично, затронули все периоды истории, легенды, факты о Кремле и городе. Спасибо организаторам, только положительные впечатления и эмоции, самый лучший формат экскурсии) с удовольствием посетили бы новые проекты)

N Natalia Театрализованный квест от Нижегородской ярмарки до Стрелки Просто вау! Очень понравилось! Такое сочетание смысла, фактов, интерактива, эмоций, душевности!

Н Надежда Театрализованный квест от Нижегородской ярмарки до Стрелки Были с 8-летним сыном, он был в восторге, нескучная и познавательная экскурсия. Несмотря на довольно прохладную погоду гулять было очень приятно.

Т Татьяна Групповая иммерсивная экскурсия «Кремль звучит» Проект потрясающий! Интересная экскурсия. Прекрасные актеры. Буду рекомендовать друзьям!

Т Татьяна Групповая иммерсивная экскурсия «Кремль звучит» Несмотря на прохладную погоду, очень понравилась экскурсия! Необычный формат, интересная подача информации. Дети и взрослые в восторге. Обязательно буду рекомендовать друзьям и жду новые проекты!