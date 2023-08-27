Представить, как это было
Шёлк из магазина «Город Лион», чай «лянсин», мерные стерляди — какими были самые желанные покупки нижегородцев полтора столетия назад? Выясним это на прогулке по исторической территории Нижегородской ярмарки. Вспомним, что можно было здесь купить, чем перекусить. Посмотрим места, где разгружались и хранились товары, поразмышляем о тонкостях ведения торговли.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
На прогулке мы познакомимся как с благоустроенными локациями, так и непарадными уголками. Вы увидите:
- Староярмарочный собор — проба пера архитектора Монферрана перед постройкой Исаакиевского собора.
- Мануфактурные ряды — корпуса складов тканей, выполненные в так называемом кирпичном стиле.
- Главный ярмарочный дом — сердце Нижегородской ярмарки, сказочный терем из камня с элементами древнерусской архитектуры.
- Гребнёвские пески — поросший густой зеленью живописный остров на Оке, где когда-то заключались крупные оптовые сделки.
- Пакгаузы — склады из металлического кружева, ставшие впоследствии концертной площадкой и выставочным пространством.
- Нижегородскую Стрелку — место, где сливаются Ока и Волга. Когда-то здесь гремели ярмарочные пристани, а сейчас это излюбленная зона отдыха горожан и туристов.
Особое внимание уделим конкретным товарам. Вещи отражают атмосферу своего времени, позволяют ярче представить, как жили люди в прошлом, что их окружало. Поговорим о:
- мыловарении и банной культуре
- сибирских пельменях
- павловских сундуках
- городецких пряниках
- ярославской мадере
Организационные детали
- Экскурсия состоится в любую погоду: не забудьте взять зонт, если обещают дождь
- Длина маршрута — 2,5 км
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям с 8 лет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Ярмарочном проезде
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Нижнем Новгороде
Меня зовут Дарья, я экскурсовод по Нижнему Новгороду, коренная нижегородка, член нижегородской гильдии экскурсоводов. С радостью проведу для вас экскурсии по городу, расскажу о самых интересных зданиях, монументах, фонтанах, парках и людях, связанных с этими местами!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Лилия
27 авг 2023
Прекрасный гид Дарья, знаток своего города и местной истории. Очень пунктуальная, внимательная, доброжелательная и просто милая девушка!
На экскурсии узнала много интересных фактов, которые очень заинтересовали и сподвигли меня почитать дополнительную литературу уже после экскурсии.
Благодаря таким одаренным гидам много узнаешь о наших традициях и то, что все в этом мире давно придумано! Локация все интересные, экскурсия насыщенная! Однозначно рекомендую и гида и экскурсию!
На экскурсии узнала много интересных фактов, которые очень заинтересовали и сподвигли меня почитать дополнительную литературу уже после экскурсии.
Благодаря таким одаренным гидам много узнаешь о наших традициях и то, что все в этом мире давно придумано! Локация все интересные, экскурсия насыщенная! Однозначно рекомендую и гида и экскурсию!
М
Максим
25 авг 2023
Дарья знает так много и столько всего может рассказать и показать, что может не уложиться во время плановое экскурсии:) Очень впечатляет импровизированная "дополненная реальность" когда она реконструирует на основе старых больших фото и единиц оставшихся зданий что на этом месте было более 100 лет назад. Рекомендую!
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