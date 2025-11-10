Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Как рассказать детям о Смутном времени и Нижегородском ополчении так, чтобы им действительно стало интересно? Через игру! Вместе с родителями ребята будут искать тайники и разгадывать ребусы и шифры, чтобы шаг за шагом приблизиться к разгадке трёх истоков народного единства. А параллельно они запомнят самое важное о событиях того времени.