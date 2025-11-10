Как рассказать детям о Смутном времени и Нижегородском ополчении так, чтобы им действительно стало интересно? Через игру! Вместе с родителями ребята будут искать тайники и разгадывать ребусы и шифры, чтобы шаг за шагом приблизиться к разгадке трёх истоков народного единства. А параллельно они запомнят самое важное о событиях того времени.
Описание квеста
Интерактивная экскурсия проходит в историческом центре Нижнего Новгорода. Это игровое путешествие по местам, связанным со Смутным временем и подвигом нижегородцев, собравших народное ополчение и освободивших Москву в 1612 году.
Маршрут экскурсии включает:
- памятник Минину и Пожарскому на площади Народного Единства
- улицу Кожевенную
- церковь Казанской иконы Божией Матери
Вместе с родителями ребята:
- познакомятся с ключевыми событиями периода
- расшифруют послания и найдут спрятанные подсказки
- исследуют картину Константина Маковского «Воззвание Минина к нижегородцам»
- отыщут Кожевенную улицу и сыграют в подвижную игру
Организационные детали
- Продолжительность экскурсии — около 45 минут
- Рекомендуемый возраст — школьники 2–7 классов в сопровождении хотя бы одного взрослого
- По желанию дополним программу мастер-классом в Живом музее ремесла (условия согласуем дополнительно)
- Количество участников можно увеличить до 25 за доплату 500 ₽ за каждого дополнительного участника
- Квест для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Народного Единства
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Провели экскурсии для 80 туристов
Вас приветствует дуэт гидов из Нижнего Новгорода — Мария и Ирина! Мы историки по образованию, коренные нижегородки и профессиональные гиды. В чем наша уникальность? Мы молоды, активны, хорошо ладим с детьми,Задать вопрос
