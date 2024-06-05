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Квест
1.5 часа
Театрализованный квест в Нижнем Новгороде: путешествие в историю
Присоединяйтесь к захватывающему путешествию в прошлое Нижнего Новгорода в компании старого фонарщика и его друзей-актеров
Начало: Около Памятника Петру I
Сегодня в 17:00
Завтра в 19:30
19001 710₽ за человека
Квест
2 часа
Историческая квест-игра в Нижегородском кремле: погружение в историю
Познайте историю Нижнего Новгорода через захватывающую игру. Вас ждут загадки, испытания и невероятные открытия
Начало: Кладовая Башня
10 июня в 11:00
12 июня в 10:00
от 7 800₽ за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Загадки улицы Рождественской
Квест-игра по старинному купеческому району Нижнего Новгорода
Начало: Площадь Маркина
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 7 800₽ за всё до 10 чел.
Квест
2.5 часа
Исторический квест «Секреты Большой Покровской»
Погулять по центральной улице города и узнать о парадной стороне жизни Нижнего Новгорода
Начало: На Театральной площади
10 июня в 10:30
12 июня в 10:00
от 7 800₽ за всё до 10 чел.
Квест
1 час
Семейный квест «По следам Кулибина»
Погулять по городу с картой и компасом и раскрыть секреты нижегородского изобретателя
Начало: В переулке Крутой
Сегодня в 17:00
13 июня в 12:00
4 800₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ттаисия5 июня 2024Просто супер. Очень интересно. Очень вовлеченный гид
- ГГалина2 июня 2024Очень крутой квест! Интересно и взрослым и детям! Узнали много нового и весело провели время!!! Уже мечтаем попасть на другие Ваши программы.
- ИИрина2 июня 2024Очень интересная экскурсия. Рекомендую.
- ААлексей27 мая 2024Замечательная пооглука-экскрурсия!! Все очень понравилось, интересно будет и детям и взрослым, особенно порадовало неожиданное чаепитие и завершение прогулки. По настоящему чувствуешь
- MMarina26 мая 2024Прекрасная прогулка вечером, сказочная атмосфера, интересно было и взрослым и детям. Очень рекомендую.
- ЕЕкатерина22 мая 2024Отличный квест. Интересно было и детям и взрослым! Рекомендую;)
- ААнастасия17 мая 2024Доброго времени суток:) Вчера, вместе с ребятами побывала на интереснейшем квесте по Нижегородскому кремлю! И хочу сказать огромнейшее спасибо всем организаторам
- ЕЕлена25 октября 2023Были на экскурсии со школьниками 13 лет. Все очень понравилось! Благодарим Булата за отличную экскурсию!
- ИИван3 октября 2023Спасибо
- ААлексей6 июля 2023Были большой компанией. Подобрали для нас удобное время. Очень интересно, динамично 👌👏
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Квесты для детей»
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