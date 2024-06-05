Квесты для детей – экскурсии в Нижнем Новгороде

Найдено 5 экскурсий в категории «Квесты для детей» в Нижнем Новгороде, цены от 1 710 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Театрализованный квест по Нижнему Новгороду
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
1.5 часа
271 отзыв
Театрализованный квест в Нижнем Новгороде: путешествие в историю
Присоединяйтесь к захватывающему путешествию в прошлое Нижнего Новгорода в компании старого фонарщика и его друзей-актеров
Начало: Около Памятника Петру I
Сегодня в 17:00
Завтра в 19:30
19001 710 за человека
Историческая квест-игра в Нижегородском кремле
🚶 Пешая
Квест
2 часа
266 отзывов
Историческая квест-игра в Нижегородском кремле: погружение в историю
Познайте историю Нижнего Новгорода через захватывающую игру. Вас ждут загадки, испытания и невероятные открытия
Начало: Кладовая Башня
10 июня в 11:00
12 июня в 10:00
от 7 800 за всё до 10 чел.
Загадки улицы Рождественской
🚶 Пешая
Квест
2 часа
21 отзыв
Загадки улицы Рождественской
Квест-игра по старинному купеческому району Нижнего Новгорода
Начало: Площадь Маркина
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 7 800 за всё до 10 чел.
Исторический квест «Секреты Большой Покровской»
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
3 отзыва
Исторический квест «Секреты Большой Покровской»
Погулять по центральной улице города и узнать о парадной стороне жизни Нижнего Новгорода
Начало: На Театральной площади
10 июня в 10:30
12 июня в 10:00
от 7 800 за всё до 10 чел.
Семейный квест «По следам Кулибина»
🚶 Пешая
Квест
1 час
Семейный квест «По следам Кулибина»
Погулять по городу с картой и компасом и раскрыть секреты нижегородского изобретателя
Начало: В переулке Крутой
Сегодня в 17:00
13 июня в 12:00
4 800 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • т
    таисия
    5 июня 2024
    Исторический квест «Секреты Большой Покровской»
    Просто супер. Очень интересно. Очень вовлеченный гид
  • Г
    Галина
    2 июня 2024
    Историческая квест-игра в Нижегородском кремле
    Очень крутой квест! Интересно и взрослым и детям! Узнали много нового и весело провели время!!! Уже мечтаем попасть на другие Ваши программы.
  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Театрализованный квест по Нижнему Новгороду
    Очень интересная экскурсия. Рекомендую.
  • А
    Алексей
    27 мая 2024
    Театрализованный квест по Нижнему Новгороду
    Замечательная пооглука-экскрурсия!! Все очень понравилось, интересно будет и детям и взрослым, особенно порадовало неожиданное чаепитие и завершение прогулки. По настоящему чувствуешь
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    волшебство! Актёры замечательно выполняют свои роли, персонал очень вежливо общается, помогут, если есть какие то вопросы или неполадки. Подводя итог, можно однозначно порекомендовать это мероприятие, время будет проведено с удовольствием. Есть также второй маршрут на Нижегородской ярмарке, который также планируем посетить.

  • M
    Marina
    26 мая 2024
    Театрализованный квест по Нижнему Новгороду
    Прекрасная прогулка вечером, сказочная атмосфера, интересно было и взрослым и детям. Очень рекомендую.
  • Е
    Екатерина
    22 мая 2024
    Историческая квест-игра в Нижегородском кремле
    Отличный квест. Интересно было и детям и взрослым! Рекомендую;)
  • А
    Анастасия
    17 мая 2024
    Историческая квест-игра в Нижегородском кремле
    Доброго времени суток:) Вчера, вместе с ребятами побывала на интереснейшем квесте по Нижегородскому кремлю! И хочу сказать огромнейшее спасибо всем организаторам
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    за великолепную идею!!) Это было здорово 🔥🔥🔥 ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЗДОРОВО! Да, пусть было солнечно и иногда жарковато, а ребята под конец просто устааааали, усталость эта была от беготни по солнышку, свежему воздуху и соображательной деятельности, а это гораздо интереснее, чем просто слушать рассказы про Нижний Новгород и кремль) ☀️ Ребят разделили на две небольшие команды, и с каждой был взрослый из школы+проводник-экскурсовод; ☀️ КАЖДОМУ в команде дали свою роль, каждый делал что-то полезное, и в общую победу своей команды тоже вложился КАЖДЫЙ (точно-точно, я наблюдала! 😂); ☀️Нам невероятно повезло с погодой, мы (и я в том числе) узнали много нового и интересного, все точки мы проходили в достаточно быстром темпе, всё четко, интересно, немножко смешно и уникально-познавательно) Большое всем спасибо ❤️

  • Е
    Елена
    25 октября 2023
    Загадки улицы Рождественской
    Были на экскурсии со школьниками 13 лет. Все очень понравилось! Благодарим Булата за отличную экскурсию!
  • И
    Иван
    3 октября 2023
    Загадки улицы Рождественской
    Спасибо
  • А
    Алексей
    6 июля 2023
    Загадки улицы Рождественской
    Были большой компанией. Подобрали для нас удобное время. Очень интересно, динамично 👌👏

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Квесты для детей»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Театрализованный квест по Нижнему Новгороду
  2. Историческая квест-игра в Нижегородском кремле
  3. Загадки улицы Рождественской
  4. Исторический квест «Секреты Большой Покровской»
  5. Семейный квест «По следам Кулибина»
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Рождественская улица
  3. Нижегородский Кремль
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
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