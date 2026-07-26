Мои заказы

Из Нижнего Новгорода - в древний Суздаль

Центр города, кремль, Спасо-Евфимиев монастырь и Музей деревянного зодчества
Едем в город церквей и колокольных переливов, многоцветного узорочья и звона бубенцов на упряжках. Вы увидите купеческие особняки и богадельни, следы кремля и деревянные крестьянские избы. Посетите монастырь, где упокоены князья Пожарские и томился пленённый фельдмаршал Паулюс. А ещё почувствуете очарование русской старины, пропитанной памятью о делах давно минувших дней.
Из Нижнего Новгорода - в древний Суздаль
Из Нижнего Новгорода - в древний Суздаль
Из Нижнего Новгорода - в древний Суздаль

Описание экскурсии

Суздаль

На прогулке мы погрузимся в атмосферу старинного уездного городка. Увидим Торговую площадь с рядами, купеческие особняки и богадельни, Покровский и Спасо-Евфимиев монастыри, Ильинский луг, реку Каменку, кремль.

Спасо-Евфимиев монастырь

Обитель основана в 16 веке как оборонительное сооружение. Здесь был взят в плен Василий II Тёмный, похоронены князья Пожарские и Хованские. При Романовых тут содержали политических преступников, в период Великой Отечественной войны — немцев, включая фельдмаршала Паулюса.

Сейчас монастырь работает как музей, хотя каждый час здесь звучит колокольный звон. А в Спасо-Преображенском соборе сохранились фрески и росписи, которые мы рассмотрим.

Кремль

Посетим объект ЮНЕСКО — ядро города, его древнейшую укреплённую часть. С 10 века кремлёвские валы не раз видоизменялись, а в 18 столетии были срезаны и превращены в прогулочную зону. В насыпи увидим разрывы — следы башен и въездных ворот.

Музей деревянного зодчества

Здесь воссоздано село с крестьянскими домами, хозпостройками, храмами, часовней. Внутри восстановлены интерьеры и открыты тематические выставки. Экспонаты музея — подлинные памятники деревянного зодчества, построенные плотниками практически только топором и привезённые в Суздаль со всей Владимирской области.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер, страховка от ДТП
  • Отдельно оплачивается обед — 850 ₽
  • В Суздале пробудем с 11:00 до 14:00. Остальное время уйдёт на дорогу
  • Также можем забрать вас из Дзержинска («Северные ворота, 7:30), Гороховца (автостанция, 8:15), Вязников (автостанция, 9:30)
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет6500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Пл. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся
Олеся — Организатор в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Откройте Нижний Новгород с нами — туроператором, влюблённым в этот город! Мы создаём путешествия, которые остаются в памяти навсегда. Доверьте организацию вашего отдыха профессионалам — и Нижний Новгород станет для вас не просто пунктом на карте, а местом, куда захочется вернуться!

Входит в следующие категории Нижнего Новгорода

Похожие экскурсии на «Из Нижнего Новгорода - в древний Суздаль»

Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности
Пешая
2 часа
1005 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности
Изучить центр города с гидом, который докажет, что история может быть увлекательной и познавательной
Начало: Недалеко от площади Минина и Пожарского
Завтра в 17:00
28 июл в 17:00
2200 ₽ за человека
Квест для самых юных «Ключи от древнего кремля»
Пешая
1.5 часа
59 отзывов
Квест
до 8 чел.
Квест для самых юных «Ключи от древнего кремля»
Познакомиться с Нижегородским кремлём в интерактивном формате
Начало: У Нижегородского кремля
Завтра в 11:00
28 июл в 09:00
от 6400 ₽ за всё до 8 чел.
Нижегородский кремль - древнее сердце города
Пешая
2 часа
103 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Нижегородский кремль - древнее сердце города
Познайте историю Нижнего Новгорода через экскурсию в его древнее сердце - Нижегородский кремль, где каждый камень хранит свои тайны
Начало: Памятник Городовому. Улица Большая Покровская дом ...
30 июл в 08:00
31 июл в 08:00
от 6700 ₽ за всё до 5 чел.
Квест-экскурсия «Тайна Нижегородского кремля» 16+
Пешая
2 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Квест-экскурсия «Тайна Нижегородского кремля» 16+
Совершите увлекательное путешествие по Нижегородскому кремлю с картой 17 века. Разгадайте тайны и насладитесь захватывающими видами
Начало: У Дмитриевской башни
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 2000 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Нижнем Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Нижнем Новгороде
6500 ₽ за человека