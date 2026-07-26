Центр города, кремль, Спасо-Евфимиев монастырь и Музей деревянного зодчества
Едем в город церквей и колокольных переливов, многоцветного узорочья и звона бубенцов на упряжках. Вы увидите купеческие особняки и богадельни, следы кремля и деревянные крестьянские избы. Посетите монастырь, где упокоены князья Пожарские и томился пленённый фельдмаршал Паулюс. А ещё почувствуете очарование русской старины, пропитанной памятью о делах давно минувших дней.
Описание экскурсии
Суздаль
На прогулке мы погрузимся в атмосферу старинного уездного городка. Увидим Торговую площадь с рядами, купеческие особняки и богадельни, Покровский и Спасо-Евфимиев монастыри, Ильинский луг, реку Каменку, кремль.
Спасо-Евфимиев монастырь
Обитель основана в 16 веке как оборонительное сооружение. Здесь был взят в плен Василий II Тёмный, похоронены князья Пожарские и Хованские. При Романовых тут содержали политических преступников, в период Великой Отечественной войны — немцев, включая фельдмаршала Паулюса.
Сейчас монастырь работает как музей, хотя каждый час здесь звучит колокольный звон. А в Спасо-Преображенском соборе сохранились фрески и росписи, которые мы рассмотрим.
Кремль
Посетим объект ЮНЕСКО — ядро города, его древнейшую укреплённую часть. С 10 века кремлёвские валы не раз видоизменялись, а в 18 столетии были срезаны и превращены в прогулочную зону. В насыпи увидим разрывы — следы башен и въездных ворот.
Музей деревянного зодчества
Здесь воссоздано село с крестьянскими домами, хозпостройками, храмами, часовней. Внутри восстановлены интерьеры и открыты тематические выставки. Экспонаты музея — подлинные памятники деревянного зодчества, построенные плотниками практически только топором и привезённые в Суздаль со всей Владимирской области.
Организационные детали
В стоимость включены трансфер, страховка от ДТП
Отдельно оплачивается обед — 850 ₽
В Суздале пробудем с 11:00 до 14:00. Остальное время уйдёт на дорогу
Также можем забрать вас из Дзержинска («Северные ворота, 7:30), Гороховца (автостанция, 8:15), Вязников (автостанция, 9:30)
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Базовый билет
6500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Пл. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся — Организатор в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
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