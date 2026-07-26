Едем в город церквей и колокольных переливов, многоцветного узорочья и звона бубенцов на упряжках. Вы увидите купеческие особняки и богадельни, следы кремля и деревянные крестьянские избы. Посетите монастырь, где упокоены князья Пожарские и томился пленённый фельдмаршал Паулюс. А ещё почувствуете очарование русской старины, пропитанной памятью о делах давно минувших дней.

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Описание экскурсии

Суздаль

На прогулке мы погрузимся в атмосферу старинного уездного городка. Увидим Торговую площадь с рядами, купеческие особняки и богадельни, Покровский и Спасо-Евфимиев монастыри, Ильинский луг, реку Каменку, кремль.

Спасо-Евфимиев монастырь

Обитель основана в 16 веке как оборонительное сооружение. Здесь был взят в плен Василий II Тёмный, похоронены князья Пожарские и Хованские. При Романовых тут содержали политических преступников, в период Великой Отечественной войны — немцев, включая фельдмаршала Паулюса.

Сейчас монастырь работает как музей, хотя каждый час здесь звучит колокольный звон. А в Спасо-Преображенском соборе сохранились фрески и росписи, которые мы рассмотрим.

Кремль

Посетим объект ЮНЕСКО — ядро города, его древнейшую укреплённую часть. С 10 века кремлёвские валы не раз видоизменялись, а в 18 столетии были срезаны и превращены в прогулочную зону. В насыпи увидим разрывы — следы башен и въездных ворот.

Музей деревянного зодчества

Здесь воссоздано село с крестьянскими домами, хозпостройками, храмами, часовней. Внутри восстановлены интерьеры и открыты тематические выставки. Экспонаты музея — подлинные памятники деревянного зодчества, построенные плотниками практически только топором и привезённые в Суздаль со всей Владимирской области.

Организационные детали