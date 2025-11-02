читать дальше

забрал нас от места проживания. Нашим экскурсоводом в тот день был гид из команды организатора - Сергей. Очень тактичный и предусмотрительный человек, отвечал на все вопросы и хорошо излагал материал. Были на экскурсии в апреле, озеро еще было покрыто льдом, до источника Кибелек добраться не смогли, т. к. путь к источнику был затоплен (еще не просохло после таяния снега). В описании экскурсии обозначено посещение двух музеев в селе Владимирское - туда почему-то не заехали и в целом хотелось бы услышать больше информации о данном крае (все же богатая история), а так получился просто выезд на природу (мои спутники даже не очень поняли зачем мы туда поехали), поэтому 4 звезды. Из плюсов также хочу отметить, что заехали в выставочный центр хохломы в г. Семенов (было очень интересно), а также Сергей завез нас пообедать на обратном пути, что было очень кстати, учитывая долгий путь от Новгорода. Путешественникам в теплое время года рекомендую взять средства от комаров и клещей на всякий случай. В целом хорошо отдохнули на свежем воздухе в тот день.