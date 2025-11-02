Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомство с Нижним Новгородом и трапеза по-купечески
Увлекательное путешествие по историческим местам Нижнего Новгорода с дегустацией традиционных блюд. Узнайте, как жили и чем восхищались гости города
Завтра в 14:30
12 дек в 08:00
11 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Нижегородскому краю
Проведите день в окружении волжской природы и архитектуры. Узнайте о Нижегородской ГЭС, посетите дом-музей Чкалова и насладитесь местными промыслами
Начало: По договоренности
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
20 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Заповедный Светлояр, или Русская Атлантида
Погрузитесь в историю древних земель Поветлужья, узнайте о марийцах и чуде, посетите старообрядческий центр Семенов и сакральное озеро Светлояр
Начало: Большая Покровская, 2
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от 15 800 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
Из Нижнего Новгорода - в Суздаль
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, посетив его знаменитые достопримечательности и наслаждаясь живописными видами реки Каменки и заливных лугов
Начало: На площади Ленина
20 дек в 07:00
3 янв в 07:00
4700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Нижегородская глубинка: Чкаловск, Балахна, Городец
Погрузитесь в историю и культуру Нижегородчины, посетив Чкаловск, Балахну и Городец. Узнайте о великих людях и традиционных промыслах
Начало: По договоренности с туристом
12 дек в 08:00
14 дек в 08:00
18 000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна2 ноября 2025Отличная поездка. Советую посетить!
- ЮЮлия7 октября 2025Огромное спасибо Василию за проведенную экскурсию. Отлично провез нас по маршруту, ожидал при задержках, по просьбе добавил ещё музей Хохломы, за что отдельное спасибо! Мне и дочери подростку 14 лет очень понравилось!
- ЕЕкатерина14 сентября 2025Ездили с Алексеем, экскурсия прошла на одном дыхании, место заповедное, музеи отличные. Рекомендую.
- ООльга27 августа 2025Наше путешествие к озеру Светлояр останется в памяти надолго благодаря нашему гиду Елене! Невзирая на грустную погоду, серые тучи и
- ННадежда9 августа 2025Добрый день! Огромное спасибо Павлу за это такое увлекательное и интереснейшее путешествие. Павел очень эрудированный экскурсовод, интересный и позитивный человек.
- ААлена5 августа 2025Интересная поездка с гидом Еленой. Посещение музеев, озеро, легенды- необычно и завораживает.
- ААлена4 августа 2025Очень интересно путешествовать с Павлом. Поездка комфортная, учитываются все пожелания. Информация о посещаемых местах подается ярко.
- ННиколь28 июля 2025По-настоящему волшебная экскурсия!
Елена — чудесный, сверхзнающий гид, которая рассказала не только историю озера Светлояр, но и ответила на все сопутствующие
- ИИрина28 июня 2025Мы были на экскурсии "Заповедный Светлояр или Русская Атлантида". Основная цель поездки- посетить сокральное место. Это была индивидуальная экскурсия для
- ББолдырева21 июня 2025Здравствуйте!
Спасибо большое за доставленное удовольствие от данной экскурсии с гидом -Еленой
Елена отличный рассказчик, оооочень хорошо знает историю всего Нижегородского края,
- ННаталья15 июня 2025Замечательная экскурсия. Спасибо нашему гиду Василию за подробное повествование. Много материала в доступном изложении. Всё понравилось.
- ННаталья24 апреля 2025Умный, ответственый, заботливый гид. Однозначно рекомендую Василия для экскурсий любого формата. Информация подается остроумно, разнообразно, без занудства и менторства. Маршрут
- ТТатьяна13 апреля 2025Сразу хотелось бы отметить приветственное отношение организатора, т. к. у нас был ранний выезд, гид пошел нам на встречу и
- ХХолодова11 марта 2025Благодарим Павла и водителя Ивана за сегодняшний день! Интенсивно по маршруту, объемно по информации, интересно по материалам рассказов.
- ЛЛюбовь5 февраля 2025Павел — потрясающий экскурсовод! Историк по образованию, он способен ответить на любые вопросы об истории города. Во время экскурсии мы
- ИИгорь4 января 2025Очень эрудированный и доброжелательный гид. Интересно и доступно. Исторические и интересные места.
- ЕЕвгения16 декабря 2024Экскурсия была великолепна и очень познавательна. Елена оказалась не только профессиональным экскурсоводом, с трепетом относящимся к своему делу, но и отличным водителем, а также эрудированным собеседником. Я рада, что звезды сошлись и наши пути пересеклись на этой экскурсии.
- ЕЕлена1 ноября 2024Очень хороший гид Павел. Рекомендую всем! Неутомительно, интересно!!!
- ТТатьяна30 октября 2024Прекрасный, эрудированный, многознающий Василий!
Четко структированный рассказ, искрометное чувство юмора, свободное владение темой. И служители музеев и достопримечательностей с пиететом относятся
- ЕЕвгений27 октября 2024Отличная экскурсия. Суздаль - красив!
