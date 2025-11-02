Мои заказы

Экскурсии в Суздаль из Нижнего Новгорода

Найдено 5 экскурсий в категории «Суздаль» в Нижнем Новгороде, цены от 4700 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Знакомство с Нижним Новгородом и трапеза по-купечески
На машине
3.5 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомство с Нижним Новгородом и трапеза по-купечески
Увлекательное путешествие по историческим местам Нижнего Новгорода с дегустацией традиционных блюд. Узнайте, как жили и чем восхищались гости города
Завтра в 14:30
12 дек в 08:00
11 900 ₽ за всё до 3 чел.
Путешествие по Нижегородскому краю: Чкаловск и Городец
На машине
7.5 часов
18 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Нижегородскому краю
Проведите день в окружении волжской природы и архитектуры. Узнайте о Нижегородской ГЭС, посетите дом-музей Чкалова и насладитесь местными промыслами
Начало: По договоренности
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
20 000 ₽ за всё до 3 чел.
Заповедный Светлояр, или Русская Атлантида
На машине
7 часов
26 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Заповедный Светлояр, или Русская Атлантида
Погрузитесь в историю древних земель Поветлужья, узнайте о марийцах и чуде, посетите старообрядческий центр Семенов и сакральное озеро Светлояр
Начало: Большая Покровская, 2
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от 15 800 ₽ за всё до 6 чел.
Из Нижнего Новгорода - в Суздаль
На автобусе
13 часов
3 отзыва
Групповая
Из Нижнего Новгорода - в Суздаль
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, посетив его знаменитые достопримечательности и наслаждаясь живописными видами реки Каменки и заливных лугов
Начало: На площади Ленина
20 дек в 07:00
3 янв в 07:00
4700 ₽ за человека
Нижегородская глубинка: Чкаловск, Балахна, Городец
На машине
8 часов
28 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Нижегородская глубинка: Чкаловск, Балахна, Городец
Погрузитесь в историю и культуру Нижегородчины, посетив Чкаловск, Балахну и Городец. Узнайте о великих людях и традиционных промыслах
Начало: По договоренности с туристом
12 дек в 08:00
14 дек в 08:00
18 000 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    2 ноября 2025
    Из Нижнего Новгорода - в Суздаль
    Отличная поездка. Советую посетить!
    Отличная поездка. Советую посетить!
  • Ю
    Юлия
    7 октября 2025
    Заповедный Светлояр, или Русская Атлантида
    Огромное спасибо Василию за проведенную экскурсию. Отлично провез нас по маршруту, ожидал при задержках, по просьбе добавил ещё музей Хохломы, за что отдельное спасибо! Мне и дочери подростку 14 лет очень понравилось!
  • Е
    Екатерина
    14 сентября 2025
    Заповедный Светлояр, или Русская Атлантида
    Ездили с Алексеем, экскурсия прошла на одном дыхании, место заповедное, музеи отличные. Рекомендую.
  • О
    Ольга
    27 августа 2025
    Заповедный Светлояр, или Русская Атлантида
    Наше путешествие к озеру Светлояр останется в памяти надолго благодаря нашему гиду Елене! Невзирая на грустную погоду, серые тучи и
    читать дальше

    постоянно срывающийся дождь все было просто замечательно! Мы побывали в двух маленьких, но очень самобытных музеях села Владимирское. Ну и, конечно, прогулялись вокруг прекрасного, чистейшего озера, услышали много интересного об озере, старообрядцах, местных промыслах. Елена очень интересный рассказчик и собеседник! Спасибо огромное за это приключение! Придется приехать еще хотя бы раз, чтобы искупаться в Светлояре, потому что в этот раз из-за погоды не взяли с собрй купальные принадлежности, о чем очень пожалели!

    Наше путешествие к озеру Светлояр останется в памяти надолго благодаря нашему гиду Елене! Невзирая на грустную
  • Н
    Надежда
    9 августа 2025
    Нижегородская глубинка: Чкаловск, Балахна, Городец
    Добрый день! Огромное спасибо Павлу за это такое увлекательное и интереснейшее путешествие. Павел очень эрудированный экскурсовод, интересный и позитивный человек.
    читать дальше

    Он умеет оживлять историю, донося её до слушателей. Прекрасная речь, добрая ирония, улыбка…. Ещё раз огромное спасибо, Павел!!! Успехов, здоровья и благополучия!!!

  • А
    Алена
    5 августа 2025
    Заповедный Светлояр, или Русская Атлантида
    Интересная поездка с гидом Еленой. Посещение музеев, озеро, легенды- необычно и завораживает.
    Интересная поездка с гидом Еленой. Посещение музеев, озеро, легенды- необычно и завораживает
  • А
    Алена
    4 августа 2025
    Нижегородская глубинка: Чкаловск, Балахна, Городец
    Очень интересно путешествовать с Павлом. Поездка комфортная, учитываются все пожелания. Информация о посещаемых местах подается ярко.
    Очень интересно путешествовать с Павлом. Поездка комфортная, учитываются все пожелания. Информация о посещаемых местах подается ярко
  • Н
    Николь
    28 июля 2025
    Заповедный Светлояр, или Русская Атлантида
    По-настоящему волшебная экскурсия!

    Елена — чудесный, сверхзнающий гид, которая рассказала не только историю озера Светлояр, но и ответила на все сопутствующие
    читать дальше

    вопросы, даже не совсем относящиеся к теме нашего путешествия.

    Все часы экскурсии прошли без остановок в повествовании. И в пути, и на локациях Елена делилась множеством интересных фактов, которые не оставляли нас равнодушными. Целый день пролетел мгновенно — даже 3 часа дороги от Новгорода до озера никто не заметил, потому что было очень увлекательно.

    Елена — наглядный пример того, что значит быть профессионалом в своём деле и получать истинное удовольствие от работы. Теперь нам хочется вернуться в Нижний Новгород снова, чтобы вместе с ней узнать и другие истории чудесного края!

    По-настоящему волшебная экскурсия!
  • И
    Ирина
    28 июня 2025
    Заповедный Светлояр, или Русская Атлантида
    Мы были на экскурсии "Заповедный Светлояр или Русская Атлантида". Основная цель поездки- посетить сокральное место. Это была индивидуальная экскурсия для
    читать дальше

    2 человек. Поездка прошла просто великолепно. Без спешки и суеты, на легковой машине с отличным рассказчиком, водителем-экскурсоводом Еленой, мы посетили небольшие, но очень интересные музеи:"Китеж" и музей керамики "Светлый город". К сожалению, не попали в музей Хохломы (по независящим от организаторов причинам), пришлось довольствоваться осмотром того, что было в магазине при музее, но и этого оказалось достаточно, чтобы прикоснуться к красоте и изяществу созданных вещей. А уж озеро с его сильной энергетикой и легендой о Граде Китеже… Это путешествие для Души. Огромное спасибо ее организатору Василию и Елене, за доставленное нам удовольствие.

  • Б
    Болдырева
    21 июня 2025
    Заповедный Светлояр, или Русская Атлантида
    Здравствуйте!
    Спасибо большое за доставленное удовольствие от данной экскурсии с гидом -Еленой
    Елена отличный рассказчик, оооочень хорошо знает историю всего Нижегородского края,
    читать дальше

    не только по данной теме. На все, интересующие нас вопросы, моментальный и очень полноценный ответ. Мы остались очень довольны экскурсией с Еленой! Это, мне кажется, незабываемо, т. к. интересно! Спасибо огромное, Лена!

  • Н
    Наталья
    15 июня 2025
    Заповедный Светлояр, или Русская Атлантида
    Замечательная экскурсия. Спасибо нашему гиду Василию за подробное повествование. Много материала в доступном изложении. Всё понравилось.
  • Н
    Наталья
    24 апреля 2025
    Заповедный Светлояр, или Русская Атлантида
    Умный, ответственый, заботливый гид. Однозначно рекомендую Василия для экскурсий любого формата. Информация подается остроумно, разнообразно, без занудства и менторства. Маршрут
    читать дальше

    продуман, время рассчитано, Василий предупредил и дожде, и о клещах) Дал время прогуляться и побыть наедине с озером и собой. Спасибо!

  • Т
    Татьяна
    13 апреля 2025
    Заповедный Светлояр, или Русская Атлантида
    Сразу хотелось бы отметить приветственное отношение организатора, т. к. у нас был ранний выезд, гид пошел нам на встречу и
    читать дальше

    забрал нас от места проживания. Нашим экскурсоводом в тот день был гид из команды организатора - Сергей. Очень тактичный и предусмотрительный человек, отвечал на все вопросы и хорошо излагал материал. Были на экскурсии в апреле, озеро еще было покрыто льдом, до источника Кибелек добраться не смогли, т. к. путь к источнику был затоплен (еще не просохло после таяния снега). В описании экскурсии обозначено посещение двух музеев в селе Владимирское - туда почему-то не заехали и в целом хотелось бы услышать больше информации о данном крае (все же богатая история), а так получился просто выезд на природу (мои спутники даже не очень поняли зачем мы туда поехали), поэтому 4 звезды. Из плюсов также хочу отметить, что заехали в выставочный центр хохломы в г. Семенов (было очень интересно), а также Сергей завез нас пообедать на обратном пути, что было очень кстати, учитывая долгий путь от Новгорода. Путешественникам в теплое время года рекомендую взять средства от комаров и клещей на всякий случай. В целом хорошо отдохнули на свежем воздухе в тот день.

  • Х
    Холодова
    11 марта 2025
    Нижегородская глубинка: Чкаловск, Балахна, Городец
    Благодарим Павла и водителя Ивана за сегодняшний день! Интенсивно по маршруту, объемно по информации, интересно по материалам рассказов.
    Благодарим Павла и водителя Ивана за сегодняшний день! Интенсивно по маршруту, объемно по информации, интересно по материалам рассказов
  • Л
    Любовь
    5 февраля 2025
    Нижегородская глубинка: Чкаловск, Балахна, Городец
    Павел — потрясающий экскурсовод! Историк по образованию, он способен ответить на любые вопросы об истории города. Во время экскурсии мы
    читать дальше

    узнали много интересных фактов о правителях и событиях нашей страны. Павел увлекательно обсуждал с нами сложные исторические вопросы, которые до сих пор не имеют однозначных ответов. Экскурсия была невероятно познавательной — благодаря его таланту рассказчика 10 часов пролетели незаметно. Настоятельно рекомендую этого гида: с ним вы не только существенно расширите свои знания, но и сможете глубоко поразмышлять на различные темы с интеллигентным и образованным человеком.

  • И
    Игорь
    4 января 2025
    Нижегородская глубинка: Чкаловск, Балахна, Городец
    Очень эрудированный и доброжелательный гид. Интересно и доступно. Исторические и интересные места.
  • Е
    Евгения
    16 декабря 2024
    Заповедный Светлояр, или Русская Атлантида
    Экскурсия была великолепна и очень познавательна. Елена оказалась не только профессиональным экскурсоводом, с трепетом относящимся к своему делу, но и отличным водителем, а также эрудированным собеседником. Я рада, что звезды сошлись и наши пути пересеклись на этой экскурсии.
  • Е
    Елена
    1 ноября 2024
    Нижегородская глубинка: Чкаловск, Балахна, Городец
    Очень хороший гид Павел. Рекомендую всем! Неутомительно, интересно!!!
  • Т
    Татьяна
    30 октября 2024
    Заповедный Светлояр, или Русская Атлантида
    Прекрасный, эрудированный, многознающий Василий!
    Четко структированный рассказ, искрометное чувство юмора, свободное владение темой. И служители музеев и достопримечательностей с пиететом относятся
    читать дальше

    к Василию, рассказывая и показывая самые укромные места.
    Замечательная экскурсия(правда немного задержалась с отзывом, но тем ценнее, что по прошествии некоторого времени)!
    Всем советую!

  • Е
    Евгений
    27 октября 2024
    Из Нижнего Новгорода - в Суздаль
    Отличная экскурсия. Суздаль - красив!

  1. Знакомство с Нижним Новгородом и трапеза по-купечески
  2. Путешествие по Нижегородскому краю: Чкаловск и Городец
  3. Заповедный Светлояр, или Русская Атлантида
  4. Из Нижнего Новгорода - в Суздаль
  5. Нижегородская глубинка: Чкаловск, Балахна, Городец
  1. Самое главное
  2. Нижегородский Кремль
  3. Рождественская улица
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Верхневолжская Набережная
  9. Старый город
  10. Усадьба Рукавишниковых
