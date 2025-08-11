Приглашаем вас на обзорную автобусную экскурсию в город Муром. Старинный русский город известен со времён «Повести временных лет». Под руководством профессионального гида вы увидите древние русские святыни.
Также вы проедете в село Карачарово, где по преданиям родился богатырь Илья Муромец, окунётесь в его источники и проникнетесь историческим прошлым города.
Описание экскурсииСвятые места Приглашаем вас на обзорную автобусную экскурсию по Мурому и посещение Свято-Троицкого женского монастыря, где находятся мощи Петра и Февронии. А также Благовещенского монастыря, в храме которого находятся мощи Святых Михаила, Константина и Федора, иконостас, подаренный Екатериной II; Спасо-Преображенского монастыря, где находится точная копия иконы Божией Матери «Скоропослушница», хранящейся в афонском монастыре Дохиар с X века. Путь Ильи Муромца На нашей экскурсии у вас будет возможность окунуться в источники Ильи Муромца (с. Карачарово), прогуляться по Окскому саду, где находится памятник известному богатырю и попасть на смотровую площадку, с которой открываются великолепные виды. Важная информация:
- Надевайте комфортную одежду, соответствующую религиозно-православным местам и удобную обувь.
- Можно взять с собой воду и перекус.
- Посадка в г. Дзержинске (Северные ворота) осуществляется в 08:00.
Экскурсия проводится по воскресеньям, за исключением праздничных дней.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Муром
- Свято-Троицкий женский монастырь
- Благовещенский монастырь
- Спасо-Преображенский монастырь
- Село Карачарово
Что включено
- Трансфер - автобус
- Экскурсионное сопровождение гидом
Что не входит в цену
- Питание (обед 600 руб. /чел бронируется заранее)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Пл. Ленина, Нижний Новгород
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится по воскресеньям, за исключением праздничных дней.
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Кузнецова
11 авг 2025
Спасибо экскурсоводу за отличную поездку. Поедем еще. Всем рекомендую экскурсовода Владимира
Ю
Юлия
10 июн 2025
Время на объектах не очень хорошо распределено. 40 минут на 2 монастыря очень мало, бегом пробежали. А здесь бы остановиться. Хотя бы 1час 20 дали. Потом остановка в центре где
Т
Татьяна
5 мая 2025
Н
Наталья
31 мар 2025
Прекрасная поездка с замечательным экскурсоводом Валентиной Ивановной! Ее высказывания можно цитировать! Места которые посещали очень благодатные! Всем советую!
М
Мария
22 авг 2019
Спасибо НижегородИнТур за увлекательную поездку в Муром. Огромное спасибо экскурсоводу Надежде и водителю Илье.
А
Андрей
9 мар 2019
Хочу поблагодарить Вашу компанию за прекрасно организованный нам отдых. Нам очень понравился экскурсовод Маргарита и водитель автобуса Андрей. Огромное спасибо за заботу о своих клиентах.
