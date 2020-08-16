В 70 км от Нижнего Новгорода находится город Семёнов, где сохраняются вековые традиции. Экскурсия предлагает погружение в купеческий и крестьянский быт, знакомство с историей старообрядчества и мастерством семёновских умельцев. Посетители увидят уникальные экспонаты в музеях и узнают о процессе создания знаменитых матрёшек на фабрике. Семёновская роспись и народные промыслы сделают поездку незабываемой

Описание экскурсии

Купеческий быт и старообрядчество

Наша первая остановка — «Историко-художественный музей»: вы познакомитесь с бытом жителей лесного края, рассмотрите подлинные предметы интерьера купеческого быта второй половины 19 века и полюбуетесь кружевными узорами ручной резьбы по дереву. Вы узнаете о назначении необычных бытовых предметов прошлого, а также услышите рассказ о тайнах старообрядцев Керженского края — город был центром старообрядчества в 18 веке.

Радушный крестьянский дом

Вы окажетесь в музее народного быта «Дом Семёна Ложкаря» — крестьянском доме, воссозданном по всем правилам русского деревянного зодчества. Здесь вы узнаете о мастерстве изготовления ложек, почувствуете атмосферу и колорит деревенской жизни 19 столетия, рассмотрите предметы старины и изделия семёновских умельцев, угоститесь ароматным чаем.

Нарядные матрёшки

Семёновская роспись — ремесло молодое, но успевшее стать достоянием страны и получить мировое признание. Вы познакомитесь с ним на фабрике «Семёновская роспись»: узнаете об особенностях работы над матрёшкой, понаблюдаете за ручной росписью, услышите о сохранении традиций и постоянных поисках новых сюжетов. На фабрике вы также посетите «Музей матрешки и традиционной игрушки», где узнаете историю символа России, увидите огромную коллекцию изделий, в том числе тех, которые относят к современному искусству. По желанию для вас будет организован мастер-класс по росписи изделий из дерева (разделочной досочки, маленькой матрёшки, фигурки). На фабрике вы сможете купить сувениры без торговой наценки.

Организационные детали