Наша первая остановка — «Историко-художественный музей»: вы познакомитесь с бытом жителей лесного края, рассмотрите подлинные предметы интерьера купеческого быта второй половины 19 века и полюбуетесь кружевными узорами ручной резьбы по дереву. Вы узнаете о назначении необычных бытовых предметов прошлого, а также услышите рассказ о тайнах старообрядцев Керженского края — город был центром старообрядчества в 18 веке.
Радушный крестьянский дом
Вы окажетесь в музее народного быта «Дом Семёна Ложкаря» — крестьянском доме, воссозданном по всем правилам русского деревянного зодчества. Здесь вы узнаете о мастерстве изготовления ложек, почувствуете атмосферу и колорит деревенской жизни 19 столетия, рассмотрите предметы старины и изделия семёновских умельцев, угоститесь ароматным чаем.
Нарядные матрёшки
Семёновская роспись — ремесло молодое, но успевшее стать достоянием страны и получить мировое признание. Вы познакомитесь с ним на фабрике «Семёновская роспись»: узнаете об особенностях работы над матрёшкой, понаблюдаете за ручной росписью, услышите о сохранении традиций и постоянных поисках новых сюжетов. На фабрике вы также посетите «Музей матрешки и традиционной игрушки», где узнаете историю символа России, увидите огромную коллекцию изделий, в том числе тех, которые относят к современному искусству. По желанию для вас будет организован мастер-класс по росписи изделий из дерева (разделочной досочки, маленькой матрёшки, фигурки). На фабрике вы сможете купить сувениры без торговой наценки.
Организационные детали
Экскурсия автопешеходная, проходит на комфортабельном автомобиле бизнес-класса Toyota Camry или VW Caravelle/Multivan
В стоимость экскурсии включено: трансфер от и до Нижнего Новгорода, экскурсии в музеях и на фабриках
По запросу встречу вас на Московском вокзале
В стоимость экскурсии не входят мастер-классы (из расчёта 300 ₽ с чел. за каждый мастер-класс в зависимости от выбранного изделия)
В программе предусмотрено время на обед (30-50 мин.) — по желанию и оплачивается дополнительно
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 959 туристов
Я увлекаюсь историей, природой и народными промыслами Нижегородского края, о которых с радостью расскажу и вам. В наших поездках вы побываете в значимых исторических местах, в особо охраняемых экологически чистых читать дальше
территориях и парках, имеющих богатейшее природное и культурное наследие, на уникальных производствах народных художественных промыслов. Вы проявите себя в разнообразных мастер-классах, примете участие в дегустациях, совершите конную прогулку, — будет ещё много интересного.
Имею высшее туристическое образование. Провожу индивидуальные экскурсии для трудовых коллективов, дружеских компаний, пар и семей с детьми.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
–
3
–
2
–
1
–
Е
Елена
16 авг 2020
Спасибо большое за грамотно организованную экскурсию! Мы остались очень довольны! Гид Олег профессионал своего дела!
О
Ольга
11 авг 2020
Были на экскурсии с дочерью. Олег очень пунктуальный и внимательный человек. Ны фабрике семеновской матрёшки понравился и сам рассказ,и мастер -класс. Какие золотые руки у мастеров! Люди,которые нас встречали,все необыкновенно милые и влюблённые в своё дело!Отдельное спасибо за организацию питания на маршруте! Город очень понравился!Всем рекомендую к посещению!
Елена
29 июл 2020
Экскурсия очень понравилась, на фабрике по производству семеновской матрешки принимали, как родных. Экскурсия не скучная, доступна для детей. Порадовал мастер-класс по росписи: предмет для росписи (фигурку) можно выбрать самостоятельно, на читать дальше
свой вкус. В связи с ограничениями по COVID 19, к сожалению второй объект - фабрика хохломской росписи не принимала пока гостей. Здесь огромное спасибо нашему гиду, он предложил продолжить экскурсию по нашему усмотрению. Мы попросили отвезти нас в Нижний Новгород и посетили те объекты, которые хотели, но не успели посмотреть в Нижнем.
К
Кирилл
22 июл 2020
Ездили семьёй (3 взрослых + 1 ребенок 8 лет) на экскурсию в июле. Хочу отметить высокий уровень организации и пунктуальности Олега. Были ограничения из-за вируса в городе Семёнов, о чем читать дальше
Окг заранее предупредил по телефону и согласовал изменения. Прибыл минута в минуту по адресу нашего проживания. Дорога до Семёнова примерно 1,5 часа (была суббота, попали в поток дачников). Рассказывает интересно, мы в первы раз были в Нижнем Новгороде, поэтому все сказанное было неизвестно. Единственный минус в дороге иногда из-за шумов в машине, мне сидящему на заднем сидении было иногда чуть плохо слышно гида. Семёнов маленький чистый город, быстро прошлись в центре, получили небольшой рассказ о городе, и поехали на фабрику матрёшек. Фабрика частная, там уже экскурсию провела Людмила - работник фабрики (примерно полчаса). Из первых уст узнали историю матрёшек, процесс их изготовления и т. л. дальше был мастер класс по росписи. Каждый из нас выбрал заготовку из дерева и начал ее раскрашивать красками под присмотром ведущей мастер-класса Ольги. Видно, что она очень любит свое дело, поправляет если что не так, глаза горят огни. Ребенку так понравилось, что раскрасил три игрушки. Чай, песенки конфеты дополнили прекрасный мастер класс. Из-за усечегия программы Олег предложил либо вернуть часть денег, либо заехать в Городец по пути. Мы воспользовались случаем и заехали в Городец. Получили ещё одну мини-экчкурчию от Олега и зашли к "прячничному" магнату Суворову. Из первых уст от Суворова узнали, в чем секрет нижегородских пряников, продегустировпли их, закупились домой и довольные уехали с экскурсии. В целом очень все понравилось. Можно рекомендовать для тех кто в первый раз!
Оксана
14 янв 2020
Экскурсия к Русской матрешке включает в себя часовую поездку до города Семенов, посещение трех музеев (включая мастер-класс по росписи матрешки) и небольшая пешеходная прогулка по центру города. Все прошло хорошо: читать дальше
по пути в город Семенов Олег рассказывал об истории и географии Нижегородской области, чем сейчас живет область. В городе он координировал посещение музеев - стоит особо обратить внимание, что просто приехать и зайти в них не получится. Все бронируется заранее и непросто, поэтому помощь гида неоценима. В нашем случае, в связи с новогодними праздниками, информация о нас оперативно до музея не дошла - Олег в короткий срок все уладил. В музее поражают предметы, которые человеческие руки могут сделать из дерева - интересно было и ребенку (9 лет) и нам. на фабрике матрешек экскурсию нам проводила директор музея, увлеченная женщина и приятный рассказчик. мастер-класс недолгий (минут 30) и неутомительный. в избе Семена-ложкаря экскурсовод была тоже очень приятная, разрешила ребенку 9 лет попробовать поделать домашнюю работу старыми предметами - дочка увидела, как сложно было раньше женщинам вести хозяйство. Не успели поесть - в связи с праздниками кафе было закрыто, поэтому на всякий случай рекомендуем взять с собой перекус. в общем, очень рекомендуем как семейную экскурсию. Олег - надежный гид.
О
Ольга
6 ноя 2019
На эту экскурсию мы отправились с дочкой. Олег забрал нас утром прямо от дома. Поездка была очень комфортной, Олег рассказал нам по ходу движения и немного о самом Нижнем,и о читать дальше
промыслах в регионе, порекомендовал что мы можем посетить в городе. Отвечал на наши вопросы, провел небольшую экскурсию по городу Семёнову. Олег очень внимательный экскурсовод. Мы замечательно провели этот день. Спасибо ему большое за такое увлекательное путешествие)))
Ю
Юлия
26 июл 2019
Поездка было познавательна и интересна. Олег все очень хорошо организовал. Интересно было узнать, что в Семенове две фабрики по росписи: фабрика хохломы и фабрика матрешки. На второй у нас был мастер класс, который очень понравился ребёнку. Мы все хорошо провели время.
Ш
Шарова
17 июл 2019
Спасибо Олегу за отлично организованную экскурсию. Мы увидели Семёнов с разных сторон. О прошлом города нам очень подробно и увлеченно рассказала экскурсовод краеведческого музея. Мы увидели жизнь старинных промыслов на читать дальше
художественной фабрике "Семёновская роспись". Музей матрёшки - это настоящий праздник. Очень интересен и музей народного быта "Дом деда Ложкаря": от коллекции ложек глаз не оторвать! Было интересно познакомиться и с самим городом, его необычной планировкой, его старыми домами. Кроме этого, хочется сказать о самом гиде. Олег действительно много знает про родной край, может ответить на различные (порой непростые) вопросы. Чувствуется его внимание и заботы.
Ирина
26 авг 2018
Отлично провели время. Познакомились с особенностями русской матрешки. И даже сами попробовали себя в таком творчестве как роспись матрешки. Гостеприимные хозяева музея матрешки энтузиасты своего дела. Рекомендую всем.
С
Светлана
20 авг 2018
Отличная экскурсия. очень понравился город Семенов. Уютный городок. Неизгладимые впечатления от мастер-класса на фабрике матрешки. Все кто нас встречал в городе Семенов необыкновенно радушные, увлеченные люди. было очень приятно находится в атмосфере радушия и гостеприимства. Большое всем спасибо за день отдыха и творчества. Спасибо Олегу, организовавшему для нас этот день.