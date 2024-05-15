Экскурсии на фабрику «Хохломская роспись» из Нижнего Новгорода

Найдено 3 экскурсии в категории «Фабрика Хохломская роспись» в Нижнем Новгороде, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автобусная экскурсия в Семенов и на озеро Светлояр
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
27 отзывов
Популярное предложение
Приглашаем на экскурсию: хохломская роспись и озеро Светлояр в Нижегородской области
Отправляйтесь в Семенов и на озеро Светлояр, чтобы увидеть процесс создания хохломских изделий и принять участие в мастер-классе. Узнайте легенды о граде Китеже
Начало: Около автобусной остановки «Диагностический Центр»...
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
3 200 за человека
Семенов, Светлояр и Шереметевский замок
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Семенов, Светлояр и Шереметевский замок
За город! За Волгу! Скорей на Ветлугу - в край грибов, ложкарей, скитов и старинных легенд
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
30 000 за всё до 4 чел.
Семёнов - столица золотой хохломы
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
12 отзывов
Семёнов - столица золотой хохломы
Экскурсия из Нижнего Новгорода в городок, хранящий вековые ремесленные традиции
Начало: на площади Ленина в Н. Новгороде
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
3 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Спивакова
    15 мая 2024
    Автобусная экскурсия в Семенов и на озеро Светлояр
    Огромное спасибо организаторам за то что провели экскурсию для группы, хотя набралось только три человека! Экскурсия замечательная, прошли по цехам
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    действующей фабрики и увидели, как творится настоящее волшебство. На наших глазах из простого брусочка липы мастер за пару движений сделал солонку! Ну а как работают художницы - просто глаз не отвести! И есть возможность попробовать свои силы на мастер-классе.

  • Л
    Лера
    14 января 2024
    Семёнов - столица золотой хохломы
    Все было хорошо. Спасибо большое
  • С
    Светлана
    8 января 2024
    Семёнов - столица золотой хохломы
    Очень увлекательная интересная экскурсия. Давно мечтала съездить на фабрику хохломской росписи🪆
  • С
    Светлана
    8 января 2024
    Семёнов - столица золотой хохломы
    Семенов-это любовь с первых шагов в музей! Насыщенная экскурсия по музею, производству, мастер-класс по росписи матрешки, дом музей Ложкарева. Все
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    шедеврально! А какие девочки-хозяюшки в доме Ложкарева,как интересно рассказывают про бытие предков, много предметов старины, коллекция гармоней. Все ООО очень понравилось! Накупили сувениров, всем советую съездить в Семенов!

    Семенов-это любовь с первых шагов в музей! Насыщенная экскурсия по музею, производству, мастер-класс по росписи матрешкиСеменов-это любовь с первых шагов в музей! Насыщенная экскурсия по музею, производству, мастер-класс по росписи матрешкиСеменов-это любовь с первых шагов в музей! Насыщенная экскурсия по музею, производству, мастер-класс по росписи матрешкиСеменов-это любовь с первых шагов в музей! Насыщенная экскурсия по музею, производству, мастер-класс по росписи матрешкиСеменов-это любовь с первых шагов в музей! Насыщенная экскурсия по музею, производству, мастер-класс по росписи матрешкиСеменов-это любовь с первых шагов в музей! Насыщенная экскурсия по музею, производству, мастер-класс по росписи матрешкиСеменов-это любовь с первых шагов в музей! Насыщенная экскурсия по музею, производству, мастер-класс по росписи матрешкиСеменов-это любовь с первых шагов в музей! Насыщенная экскурсия по музею, производству, мастер-класс по росписи матрешкиСеменов-это любовь с первых шагов в музей! Насыщенная экскурсия по музею, производству, мастер-класс по росписи матрешкиСеменов-это любовь с первых шагов в музей! Насыщенная экскурсия по музею, производству, мастер-класс по росписи матрешки
  • Н
    Наталья
    27 ноября 2023
    Автобусная экскурсия в Семенов и на озеро Светлояр
    Нижегородская область славится не только своей столицей. Вокруг так же много мест, которые стоит посетить, приехав в Н. Новгород. Одним
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    из таких мест можно назвать и озеро Светлояр с его легендами. Удалось побывать тут в конце октября. Несмотря на дальность дороги до озера, время пролетело незаметно благодаря экскурсоводу. Очень понравилось содержание экскурсии, по пути посетили много интересных мест: и фабрику хохломы, и частный музей керамики, ну и финалом стало озеро. Повезло с погодой.

    Нижегородская область славится не только своей столицей. Вокруг так же много мест, которые стоит посетить, приехавНижегородская область славится не только своей столицей. Вокруг так же много мест, которые стоит посетить, приехавНижегородская область славится не только своей столицей. Вокруг так же много мест, которые стоит посетить, приехавНижегородская область славится не только своей столицей. Вокруг так же много мест, которые стоит посетить, приехавНижегородская область славится не только своей столицей. Вокруг так же много мест, которые стоит посетить, приехавНижегородская область славится не только своей столицей. Вокруг так же много мест, которые стоит посетить, приехавНижегородская область славится не только своей столицей. Вокруг так же много мест, которые стоит посетить, приехавНижегородская область славится не только своей столицей. Вокруг так же много мест, которые стоит посетить, приехавНижегородская область славится не только своей столицей. Вокруг так же много мест, которые стоит посетить, приехав
  • В
    Виктория
    24 октября 2023
    Автобусная экскурсия в Семенов и на озеро Светлояр
    Интересная и насыщенная экскурсия. Увидела всю цепочку производства хохломы, это до сих пор кропотливый ручной труд! Как сувенир осталась матрёшка, расписанная собственными руками. С погодой совсем не повезло, лил дождь, поэтому не рискнула пройтись вокруг Светлояра
  • А
    Алексей
    9 июля 2023
    Семенов, Светлояр и Шереметевский замок
    Насыщенная экскурсия, Андрей прекрасный рассказчик и хорошо владеет информацией. Все понравилось!!!! Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Фабрика Хохломская роспись»

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Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
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