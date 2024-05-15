1 чел.
По популярности
Групповая
11 часов
Популярное предложение
Приглашаем на экскурсию: хохломская роспись и озеро Светлояр в Нижегородской области
Отправляйтесь в Семенов и на озеро Светлояр, чтобы увидеть процесс создания хохломских изделий и принять участие в мастер-классе. Узнайте легенды о граде Китеже
Начало: Около автобусной остановки «Диагностический Центр»...
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
3 200₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Семенов, Светлояр и Шереметевский замок
За город! За Волгу! Скорей на Ветлугу - в край грибов, ложкарей, скитов и старинных легенд
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
30 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Семёнов - столица золотой хохломы
Экскурсия из Нижнего Новгорода в городок, хранящий вековые ремесленные традиции
Начало: на площади Ленина в Н. Новгороде
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
3 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССпивакова15 мая 2024Огромное спасибо организаторам за то что провели экскурсию для группы, хотя набралось только три человека! Экскурсия замечательная, прошли по цехам
- ЛЛера14 января 2024Все было хорошо. Спасибо большое
- ССветлана8 января 2024Очень увлекательная интересная экскурсия. Давно мечтала съездить на фабрику хохломской росписи🪆
- ССветлана8 января 2024Семенов-это любовь с первых шагов в музей! Насыщенная экскурсия по музею, производству, мастер-класс по росписи матрешки, дом музей Ложкарева. Все
- ННаталья27 ноября 2023Нижегородская область славится не только своей столицей. Вокруг так же много мест, которые стоит посетить, приехав в Н. Новгород. Одним
- ВВиктория24 октября 2023Интересная и насыщенная экскурсия. Увидела всю цепочку производства хохломы, это до сих пор кропотливый ручной труд! Как сувенир осталась матрёшка, расписанная собственными руками. С погодой совсем не повезло, лил дождь, поэтому не рискнула пройтись вокруг Светлояра
- ААлексей9 июля 2023Насыщенная экскурсия, Андрей прекрасный рассказчик и хорошо владеет информацией. Все понравилось!!!! Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Фабрика Хохломская роспись»
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