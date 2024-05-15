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из таких мест можно назвать и озеро Светлояр с его легендами. Удалось побывать тут в конце октября. Несмотря на дальность дороги до озера, время пролетело незаметно благодаря экскурсоводу. Очень понравилось содержание экскурсии, по пути посетили много интересных мест: и фабрику хохломы, и частный музей керамики, ну и финалом стало озеро. Повезло с погодой.