Экскурсии в Йошкар-Олу из Нижнего Новгорода

Найдено 7 экскурсий в категории «Йошкар-Ола» в Нижнем Новгороде, цены от 3700 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Знакомство с Нижним Новгородом и трапеза по-купечески
На машине
3.5 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомство с Нижним Новгородом и трапеза по-купечески
Увлекательное путешествие по историческим местам Нижнего Новгорода с дегустацией традиционных блюд. Узнайте, как жили и чем восхищались гости города
Завтра в 14:30
12 дек в 08:00
11 900 ₽ за всё до 3 чел.
Путешествие по Нижегородскому краю: Чкаловск и Городец
На машине
7.5 часов
18 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Нижегородскому краю
Проведите день в окружении волжской природы и архитектуры. Узнайте о Нижегородской ГЭС, посетите дом-музей Чкалова и насладитесь местными промыслами
Начало: По договоренности
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
20 000 ₽ за всё до 3 чел.
Заповедный Светлояр, или Русская Атлантида
На машине
7 часов
26 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Заповедный Светлояр, или Русская Атлантида
Погрузитесь в историю древних земель Поветлужья, узнайте о марийцах и чуде, посетите старообрядческий центр Семенов и сакральное озеро Светлояр
Начало: Большая Покровская, 2
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от 15 800 ₽ за всё до 6 чел.
Из Нижнего Новгорода в Семёнов: в гости к русской матрёшке
На машине
7 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Нижнего Новгорода в Семёнов: в гости к русской матрёшке
Погрузитесь в атмосферу Семёнова, где народные промыслы и матрёшки расскажут о богатой истории края. Вас ждут музеи, фабрика и уютные улочки
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
23 000 ₽ за всё до 5 чел.
Из Нижнего Новгорода - в Городец и Семёнов
На машине
10 часов
31 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Нижнего Новгорода - в Городец и Семёнов
Познавательная экскурсия в Городец и Семёнов за один день. Откройте для себя красочные музеи и исторические улочки. Узнайте секреты хохломы и матрёшки
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
16 700 ₽ за всё до 3 чел.
Из Нижнего Новгорода - в удивительную Йошкар-Олу
На автобусе
13 часов
8 отзывов
Групповая
Из Нижнего Новгорода - в удивительную Йошкар-Олу
Путешествие для любителей истории, красоты и уюта провинциальных городов
Начало: На площади Ленина
20 дек в 07:00
9 янв в 07:00
3700 ₽ за человека
Из Нижнего Новгорода - в Йошкар-Олу на 1 день
На автобусе
13 часов
5 отзывов
Групповая
Из Нижнего Новгорода - в Йошкар-Олу на 1 день
Однодневное путешествие из Нижнего Новгорода в Йошкар-Олу подарит вам незабываемые впечатления от знакомства с культурой и архитектурой республики Марий Эл
Начало: На площади Ленина
Расписание: в среду и субботу в 07:00
Завтра в 07:00
13 дек в 07:00
4200 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    12 октября 2025
    Из Нижнего Новгорода - в удивительную Йошкар-Олу
    Поездка в Йошкар-Олу прошла замечательно! Жаль, свободного времени было мало.
    Поездка в Йошкар-Олу прошла замечательно! Жаль, свободного времени было мало
  • В
    Виктория
    1 сентября 2025
    Из Нижнего Новгорода - в удивительную Йошкар-Олу
    Все хорошо
  • К
    Катерина
    15 августа 2025
    Из Нижнего Новгорода - в удивительную Йошкар-Олу
    Все прошло прекрасно, удобный автобус, прекрасные экскурсоводы Людмила и Мария, все очень интересно и познавательно. Красивый и впечатляющий город и его история! Очень советую данную экскурсию
    Все прошло прекрасно, удобный автобус, прекрасные экскурсоводы Людмила и Мария, все очень интересно и познавательно. Красивый и впечатляющий город и его история! Очень советую данную экскурсию
  • Е
    Екатерина
    20 июля 2025
    Из Нижнего Новгорода - в удивительную Йошкар-Олу
    Отличная однодневная экскурсия в Йошкар-Олу! Успели увидеть главные достопримечательности, узнали много интересного из истории города. Гид вежливый и информированный. Всё прошло чётко по расписанию. Впечатления яркие, однозначно рекомендую.
  • Е
    Екатерина
    2 июня 2025
    Из Нижнего Новгорода - в удивительную Йошкар-Олу
    Очень хорошая экскурсию. Да, ехать из Нижнего в Йошкар-Олу неблизко (5 часов в одну сторону), но это того стоит. Очень хорошие были годы.
  • А
    Александра
    17 марта 2025
    Из Нижнего Новгорода - в удивительную Йошкар-Олу
    Потрясающая поездка в Йошкар-Олу! Михаил как экскурсовод – просто находка! Так увлекательно рассказывал про историю края, про быт и традиции
    местных жителей, дорога под его рассказы прошла просто на одном дыхании
    Город сам по себе очень красивый, современный. Набережная просто загляденье! Успели не только музей посетить, но и по центру прогуляться, на архитектуру посмотреть.
    Порадовала организация: автобус комфортный, расписание соблюдалось чётко. Везде было достаточно времени, чтобы и послушать экскурсию, и фото сделать, и вопросы задать и сувениры купить. Советую заказывать обед заранее в компании, это очень удобно
    Потрясающая поездка в Йошкар-Олу! Михаил как экскурсовод – просто находка! Так увлекательно рассказывал про историю края

Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в декабре 2025
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Йошкар-Ола" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 3700 до 23 000. Туристы уже оставили гидам 116 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
