Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомство с Нижним Новгородом и трапеза по-купечески
Увлекательное путешествие по историческим местам Нижнего Новгорода с дегустацией традиционных блюд. Узнайте, как жили и чем восхищались гости города
Завтра в 14:30
12 дек в 08:00
11 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Нижегородскому краю
Проведите день в окружении волжской природы и архитектуры. Узнайте о Нижегородской ГЭС, посетите дом-музей Чкалова и насладитесь местными промыслами
Начало: По договоренности
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
20 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Заповедный Светлояр, или Русская Атлантида
Погрузитесь в историю древних земель Поветлужья, узнайте о марийцах и чуде, посетите старообрядческий центр Семенов и сакральное озеро Светлояр
Начало: Большая Покровская, 2
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от 15 800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Нижнего Новгорода в Семёнов: в гости к русской матрёшке
Погрузитесь в атмосферу Семёнова, где народные промыслы и матрёшки расскажут о богатой истории края. Вас ждут музеи, фабрика и уютные улочки
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
23 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Нижнего Новгорода - в Городец и Семёнов
Познавательная экскурсия в Городец и Семёнов за один день. Откройте для себя красочные музеи и исторические улочки. Узнайте секреты хохломы и матрёшки
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
16 700 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
Из Нижнего Новгорода - в удивительную Йошкар-Олу
Путешествие для любителей истории, красоты и уюта провинциальных городов
Начало: На площади Ленина
20 дек в 07:00
9 янв в 07:00
3700 ₽ за человека
Групповая
Из Нижнего Новгорода - в Йошкар-Олу на 1 день
Однодневное путешествие из Нижнего Новгорода в Йошкар-Олу подарит вам незабываемые впечатления от знакомства с культурой и архитектурой республики Марий Эл
Начало: На площади Ленина
Расписание: в среду и субботу в 07:00
Завтра в 07:00
13 дек в 07:00
4200 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна12 октября 2025Поездка в Йошкар-Олу прошла замечательно! Жаль, свободного времени было мало.
- ВВиктория1 сентября 2025Все хорошо
- ККатерина15 августа 2025Все прошло прекрасно, удобный автобус, прекрасные экскурсоводы Людмила и Мария, все очень интересно и познавательно. Красивый и впечатляющий город и его история! Очень советую данную экскурсию
- ЕЕкатерина20 июля 2025Отличная однодневная экскурсия в Йошкар-Олу! Успели увидеть главные достопримечательности, узнали много интересного из истории города. Гид вежливый и информированный. Всё прошло чётко по расписанию. Впечатления яркие, однозначно рекомендую.
- ЕЕкатерина2 июня 2025Очень хорошая экскурсию. Да, ехать из Нижнего в Йошкар-Олу неблизко (5 часов в одну сторону), но это того стоит. Очень хорошие были годы.
- ААлександра17 марта 2025Потрясающая поездка в Йошкар-Олу! Михаил как экскурсовод – просто находка! Так увлекательно рассказывал про историю края, про быт и традиции
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Йошкар-Ола»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в декабре 2025
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Йошкар-Ола" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 3700 до 23 000. Туристы уже оставили гидам 116 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Нижнем Новгороде на 2025 год по теме «Йошкар-Ола», 116 ⭐ отзывов, цены от 3700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль