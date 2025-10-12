читать дальше

местных жителей, дорога под его рассказы прошла просто на одном дыхании

Город сам по себе очень красивый, современный. Набережная просто загляденье! Успели не только музей посетить, но и по центру прогуляться, на архитектуру посмотреть.

Порадовала организация: автобус комфортный, расписание соблюдалось чётко. Везде было достаточно времени, чтобы и послушать экскурсию, и фото сделать, и вопросы задать и сувениры купить. Советую заказывать обед заранее в компании, это очень удобно

Однозначно рекомендую эту экскурсию!