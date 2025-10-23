Николай I оставил неизгладимый след в истории Нижнего Новгорода. При нём город преобразился до неузнаваемости! Прогуливаясь по кремлю и ближайшим улочкам, вы раскроете секреты становления купеческой столицы, которая прославилась по всей России и за её пределами, услышите об амбициозных архитектурных проектах и разберётесь, как связаны манеж, Горький и ёлки.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

за 1–2 человек или 1200 ₽ за человека, если вас больше

от 2500 ₽ за 1–2 человек или 1200 ₽ за человека, если вас больше

Ваш гид в Нижнем Новгороде

Марина Ваш гид в Нижнем Новгороде

Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30

Описание экскурсии

Начнём от Ивановского съезда, где, согласно преданию, однажды застрял Николай I.

Проследуем к зданию Арсенала, который никогда не нёс функциональной роли.

Рассмотрим дом губернатора, где когда-то французский романист встретился с героями своего запрещённого в России произведения.

Окинем взглядом губернаторский парк и поразмышляем, почему его строительство привело к разрушениям.

Дойдём до манежа, попутно любуясь на Стрелку, и покинем Кремль через выход рядом с Кладовой башней.

По Кремлёвскому бульвару прогуляемся до памятника Чкалову, откуда открываются прекрасные виды на детища Николая I — Верхне-Волжскую набережную и Александровский сад.

И всё это — под мои увлекательные и глубокие рассказы, которые бережно перенесут нас во времени и вернут обратно.

Организационные детали