Погулять по историческому центру и узнать, как 33 указа превратили город в жемчужину Поволжья
Николай I оставил неизгладимый след в истории Нижнего Новгорода.
При нём город преобразился до неузнаваемости! Прогуливаясь по кремлю и ближайшим улочкам, вы раскроете секреты становления купеческой столицы, которая прославилась по всей России и за её пределами, услышите об амбициозных архитектурных проектах и разберётесь, как связаны манеж, Горький и ёлки.
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Нижнем Новгороде
Кандидат экономических наук, доцент университета им. Н. И. Лобачевского, имею два высших образования — техническое и экономическое. Всегда любила историю, в том числе историю города и области. Обожаю свой город, много о нём знаю и готова делиться этим с другими.