Как Николай I облик Нижнего поменял

Погулять по историческому центру и узнать, как 33 указа превратили город в жемчужину Поволжья
Николай I оставил неизгладимый след в истории Нижнего Новгорода.

При нём город преобразился до неузнаваемости! Прогуливаясь по кремлю и ближайшим улочкам, вы раскроете секреты становления купеческой столицы, которая прославилась по всей России и за её пределами, услышите об амбициозных архитектурных проектах и разберётесь, как связаны манеж, Горький и ёлки.
5
1 отзыв
Ближайшие даты:
9
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя20
ноя21
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30

Описание экскурсии

Начнём от Ивановского съезда, где, согласно преданию, однажды застрял Николай I.

Проследуем к зданию Арсенала, который никогда не нёс функциональной роли.

Рассмотрим дом губернатора, где когда-то французский романист встретился с героями своего запрещённого в России произведения.

Окинем взглядом губернаторский парк и поразмышляем, почему его строительство привело к разрушениям.

Дойдём до манежа, попутно любуясь на Стрелку, и покинем Кремль через выход рядом с Кладовой башней.

По Кремлёвскому бульвару прогуляемся до памятника Чкалову, откуда открываются прекрасные виды на детища Николая I — Верхне-Волжскую набережную и Александровский сад.

И всё это — под мои увлекательные и глубокие рассказы, которые бережно перенесут нас во времени и вернут обратно.

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 15. Детали уточняйте в переписке

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Нижегородского кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид в Нижнем Новгороде
Кандидат экономических наук, доцент университета им. Н. И. Лобачевского, имею два высших образования — техническое и экономическое. Всегда любила историю, в том числе историю города и области. Обожаю свой город, много о нём знаю и готова делиться этим с другими.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Анна
23 окт 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия. Марина подробно рассказывала и охотно отвечала на все вопросы. Полтора часа пролетели незаметно, остались только приятные впечатления
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода

