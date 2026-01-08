Экскурсия будет наполнена легендами и любопытными фактами, связанными со строительством и историей крепости, а также с музейной и нарядной Верхне-Волжской набережной. Сердцем города является Кремль — современнейшее фортификационное укрепление 16 века.
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Описание экскурсииПлощадь Минина и Пожарского и Чкаловская лестница За время прогулки мы осмотрим площадь Минина и Пожарского. Вы узнаете почему памятник известному летчику-испытателю В. П. Чкалову установлен в Нижнем Новгороде и заслугах этой легендарной личности. Будем любоваться заволжскими далями визитной карточкой города — «Чкаловской лестницей», узнаем ее историю. По Верхне-Волжской набережной Прогуливаясь по музейной улице города (Верхне-Волжской набережной), на одном из лучших видовых мест Нижнего Новгорода мы убедимся в изысканности архитектурных вкусов богатейших купцов города, узнаем их имена и заслуги и приоткроем интересные факты из их жизни. С высоты «Дятловых гор» нам предстанут открыточные виды достопримечательностей. Экскурсия будет наполнена интересной информацией о легендах и былях средневековой крепости, важных вехах из истории города и ярких личностях. Гость получит впечатление не только о прошлом города, но и его настоящем.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Минина и Пожарского
- Кремль и дома в кремле
- Собор Михаила Архангела
- Памятник В.П. Чкалову
- Чкаловская лестница
- Дом купца Сироткина
- Дом Нижегородской радиолаборатории
- Дом купцов Рукавишниковых
- Памятник П.Н. Нестерову
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Минина и Пожарского, Достопримечательность · городской округ Нижний Новгород, Нижегородский район, площадь Минина и Пожарского
Завершение: Ул. Большая Покровская д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 32 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Идеальное знакомство с городом. Спасибо гиду Светлане!
Одна из лучших индивидуальных экскурсий, на которой мы когда-либо были. Гид Светлана произвела на нас огромное впечатление. Сразу видно, что человек любит город и
Одна из лучших индивидуальных экскурсий, на которой мы когда-либо были. Гид Светлана произвела на нас огромное впечатление. Сразу видно, что человек любит город и
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М
Светлана, спасибо большое за интересную экскурсию по Кремлю Нижнего Новгорода! Вы не просто гид,а настоящий рассказчик. Про историю такого древнего города и как он связан с историй России рассказывала простым и понятным языком. Ребенку 10 было очень интересно и понятно, он многое узнал, а я освежила в памяти историю. Еще раз СПАСИБО!
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М
Отличная экскурсия: факты, легенды и знание не только заявленного маршрута! Мы задавали вопросы на которые получали развёрнутый и интересный ответ!
Отдельно о заботе: за сутки до экскурсии Светлана позвонила и напомнила
Отдельно о заботе: за сутки до экскурсии Светлана позвонила и напомнила
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М
Замечательная экскурсия. Узнали много нового, Светлана с большой любовью рассказала интересные моменты из истории города. Спасибо огромное, 2 часа пролетели на одном дыхании, было очень интересно. Однозначно рекомендую эту экскурсию для знакомства с историей города
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М
Замечательная экскурсия. Узнали много нового, Светлана с большой любовью рассказала интересные моменты из истории города. Спасибо огромное, 2 часа пролетели на одном дыхании, было очень интересно. Однозначно рекомендую эту экскурсию для знакомства с историей города
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7
Были с семьей 8 мая на экскурсии у Светланы. Экскурсия очень интересная, особенно понравилось то, что Светлана акцентировала своё внимание на сыне и его понимании экскурсии.
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Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
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