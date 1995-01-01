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Каменное ожерелье и музейная улица Нижнего

5
10 отзывов
Светлана
Светлана – Гид из Нижнего Новгорода
Экскурсия ⛳ будет наполнена легендами и любопытными фактами, связанными со строительством и историей 📖 крепости, а также с музейной и нарядной Верхне-Волжской набережной.

Сердцем города является Кремль — современнейшее фортификационное укрепление 16 века.

В ходе нашей экскурсии 🧭 мы узнаем, почему его сравнивают с «‎каменным ожерельем», особенностями этого средневекового сооружения, сколько раз оно претерпевало осаду.

В ходе экскурсии станут известны любопытные факты, связанные и историей города и кремля, его загадки и тайны.

Узнаем почему был восстановлен Михайло-Архангельский собор, где находится могила «истинного спасителя России» — Кузьмы Минина и вспомним его заслуги перед отечеством.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏛История и архитектура
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Каменное ожерелье и музейная улица Нижнего
Каменное ожерелье и музейная улица Нижнего

Что вы увидите

  • Площадь Минина и Пожарского
  • Кремль и дома в кремле
  • Собор Михаила Архангела
  • Памятник В. П. Чкалову
  • Чкаловская лестница
  • дом купца Сироткина
  • дом Нижегородской радиолаборатории
  • дом купцов Рукавишниковых
  • Памятник П. Н. Нестерову
Площадь Минина и Пожарского и Чкаловская лестница
За время прогулки мы осмотрим площадь Минина и Пожарского. Вы узнаете почему памятник известному летчику-испытателю В. П. Чкалову установлен в Нижнем Новгороде и заслугах этой легендарной личности. Будем любоваться заволжскими далями визитной карточкой города — «‎Чкаловской лестницей», узнаем ее историю 📖 Верхне-Волжской набережной
Прогуливаясь по музейной улице города (Верхне-Волжской набережной), на одном из лучших видовых мест Нижнего Новгорода мы убедимся в изысканности архитектурных вкусов богатейших купцов города, узнаем их имена и заслуги и приоткроем интересные факты из их жизни. С высоты «‎Дятловых гор» нам предстанут открыточные виды достопримечательностей 🏛️ будет наполнена интересной информацией о легендах и былях средневековой крепости, важных вехах из истории города и ярких личностях. Гость получит впечатление не только о прошлом города, но и его настоящем.
Что входит
  • экскурсионное обслуживание
Начало
🚩 Верхне-Волжская набережная 1, памятник В. Чкалову
Место завершения
🏁 ул. Б. Покровская 2Б
Каменное ожерелье и музейная улица Нижнего
Каменное ожерелье и музейная улица Нижнего
Каменное ожерелье и музейная улица Нижнего
Каменное ожерелье и музейная улица Нижнего
Каменное ожерелье и музейная улица Нижнего

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Светлана
Светлана
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10 отзывов оставили туристы

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