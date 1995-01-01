Площадь Минина и Пожарского и Чкаловская лестница

За время прогулки мы осмотрим площадь Минина и Пожарского. Вы узнаете почему памятник известному летчику-испытателю В. П. Чкалову установлен в Нижнем Новгороде и заслугах этой легендарной личности. Будем любоваться заволжскими далями визитной карточкой города — «‎Чкаловской лестницей», узнаем ее историю 📖 Верхне-Волжской набережной

Прогуливаясь по музейной улице города (Верхне-Волжской набережной), на одном из лучших видовых мест Нижнего Новгорода мы убедимся в изысканности архитектурных вкусов богатейших купцов города, узнаем их имена и заслуги и приоткроем интересные факты из их жизни. С высоты «‎Дятловых гор» нам предстанут открыточные виды достопримечательностей 🏛️ будет наполнена интересной информацией о легендах и былях средневековой крепости, важных вехах из истории города и ярких личностях. Гость получит впечатление не только о прошлом города, но и его настоящем.