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В читать дальше уменьшить ходе нашей экскурсии мы узнаем, почему его сравнивают с «‎каменным ожерельем», особенностями этого средневекового сооружения, сколько раз оно претерпевало осаду.



В ходе экскурсии станут известны любопытные факты, связанные и историей города и кремля, его загадки и тайны.



Узнаем почему был восстановлен Михайло-Архангельский собор, где находится могила «истинного спасителя России» — Кузьмы Минина и вспомним его заслуги перед отечеством. Экскурсия будет наполнена легендами и любопытными фактами, связанными со строительством и историей крепости, а также с музейной и нарядной Верхне-Волжской набережной. Сердцем города является Кремль — современнейшее фортификационное укрепление 16 века. 5 32 отзыва

Светлана Ваш гид в Нижнем Новгороде Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 5900 ₽ за экскурсию Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 32 отзыва 2 часа 1-8 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Площадь Минина и Пожарского и Чкаловская лестница За время прогулки мы осмотрим площадь Минина и Пожарского. Вы узнаете почему памятник известному летчику-испытателю В. П. Чкалову установлен в Нижнем Новгороде и заслугах этой легендарной личности. Будем любоваться заволжскими далями визитной карточкой города — «‎Чкаловской лестницей», узнаем ее историю. По Верхне-Волжской набережной Прогуливаясь по музейной улице города (Верхне-Волжской набережной), на одном из лучших видовых мест Нижнего Новгорода мы убедимся в изысканности архитектурных вкусов богатейших купцов города, узнаем их имена и заслуги и приоткроем интересные факты из их жизни. С высоты «‎Дятловых гор» нам предстанут открыточные виды достопримечательностей. Экскурсия будет наполнена интересной информацией о легендах и былях средневековой крепости, важных вехах из истории города и ярких личностях. Гость получит впечатление не только о прошлом города, но и его настоящем.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Площадь Минина и Пожарского

Кремль и дома в кремле

Собор Михаила Архангела

Памятник В.П. Чкалову

Чкаловская лестница

Дом купца Сироткина

Дом Нижегородской радиолаборатории

Дом купцов Рукавишниковых

Памятник П.Н. Нестерову Что включено Услуги экскурсовода Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Площадь Минина и Пожарского, Достопримечательность · городской округ Нижний Новгород, Нижегородский район, площадь Минина и Пожарского Завершение: Ул. Большая Покровская д. 2 Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.