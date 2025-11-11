За 2,5 часа вы освоите работу с яркими пигментами, декоративными элементами и создадите арт-изделие в одной из популярных техник: «Срез камня», «Море» или «Космос». На выбор — более 130 основ разных форм и размеров: от часов и панно до подносов и листьев. Разбавьте свой вечер яркими красками и получите незабываемое удовольствие от процесса!

Время начала: 11:00, 15:00, 18:30

Описание мастер-класса

Знакомство с эпоксидной смолой. Вы узнаете, как работать с этим материалом: от выбора пигментов до техники заливки.

Творческий процесс от и до. Выберете основу (арт-борд, часы, поднос и др.), цветовую палитру, декоративные элементы — и под руководством мастера создадите уникальное изделие.

Популярные техники на выбор. Освоите одну из авторских техник: «Срез камня», «Море», «Космос» или сделаете декоративные подстаканники.

Готовая работа на память или в подарок. Унесёте с собой готовое изделие — уникальное, красивое и сделанное с душой.

