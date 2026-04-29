В нашей уютной мастерской мы обучим вас базовым навыкам витражного дела. Расскажем, какие бывают техники и что для них требуется. Подскажем, как лучше реализовать вашу задумку. А в финале у вас получится небольшой витраж, который сразу можно унести домой.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов.А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание мастер-класса

Знакомство и инструктаж

Для начала поговорим об истории витража и его разновидностях. Вы рассмотрите работы нашей студии и освоите инструменты, которые мы используем.

Мастер-класс

У вас будут все необходимые материалы и оборудование, чтобы начать работу со стеклом. Эскиз можно выбрать из нашего каталога или предложить собственный — его нужно согласовать заранее, до занятия.

Мы будем сопровождать вас на каждом этапе, а в результате у вас получится небольшое панно или подвес в технике Тиффани.

Финал

Изделия можно забрать сразу после мастер-класса. А если вы планируете заниматься витражами самостоятельно, мы поможем составить список необходимых материалов и инструментов.

Организационные детали

Мы предоставим всё необходимое оборудование для мастер-класса, а готовое изделие вы заберёте сразу — без ожидания.