В нашей уютной мастерской мы обучим вас базовым навыкам витражного дела. Расскажем, какие бывают техники и что для них требуется. Подскажем, как лучше реализовать вашу задумку. А в финале у вас получится небольшой витраж, который сразу можно унести домой.
Описание мастер-класса
Знакомство и инструктаж
Для начала поговорим об истории витража и его разновидностях. Вы рассмотрите работы нашей студии и освоите инструменты, которые мы используем.
Мастер-класс
У вас будут все необходимые материалы и оборудование, чтобы начать работу со стеклом. Эскиз можно выбрать из нашего каталога или предложить собственный — его нужно согласовать заранее, до занятия.
Мы будем сопровождать вас на каждом этапе, а в результате у вас получится небольшое панно или подвес в технике Тиффани.
Финал
Изделия можно забрать сразу после мастер-класса. А если вы планируете заниматься витражами самостоятельно, мы поможем составить список необходимых материалов и инструментов.
Организационные детали
Мы предоставим всё необходимое оборудование для мастер-класса, а готовое изделие вы заберёте сразу — без ожидания.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от метро «Бурнаковская»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Нижнем Новгороде
Сергей, руководитель студии витража "Артстекло", мастер-витражист. С удовольствием поделюсь более чем 20-ти летним опытом с желающими освоить витражное искусство.
от 4500 ₽ за человека