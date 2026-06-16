Две реки, одна судьба Отправляемся в путешествие по двум великим рекам, что сливаются в уникальной точке — на Стрелке слияния Волги и Оки. С борта яхты вы насладитесь пейзажами и узнаете о стратегическом значении, культуре и архитектуре города. Экскурсия открывает новые ракурсы восприятия Нижнего Новгорода, рождённого мощью природы и мудростью истории. Достопримечательности с воды Вы увидите главные символы города с уникального ракурса: величественную Чкаловскую лестницу, древний Нижегородский кремль, живописную Верхневолжскую набережную, Благовещенский монастырь, нарядную Нижегородскую ярмарку и другие архитектурные жемчужины. Экскурс в историю Путешествие сопровождается нескучными беседами. Вы узнаете, почему именно здесь встречаются две великие реки, об особенностях течения, ландшафта, флоры и фауны в месте слияния, а также о том, как природные условия повлияли на формирование Нижнего Новгорода. Гид расскажет о роли Волги и Оки в развитии города как торгового и стратегического центра, о том, как реки защищали город и помогали в его обороне. Вы услышите истории и легенды, связанные со слиянием рек, и поймёте, почему без воды невозможно представить судьбу Нижнего. Важная информация:

Яхтой управляет опытный шкипер-яхтсмен с документами, подтверждающими право управления парусным судном.