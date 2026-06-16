Отправляемся в путешествие по двум великим рекам, что сливаются в уникальной точке. Вы насладитесь пейзажами и узнаете о стратегическом значении, культуре и архитектуре города. Экскурсия открывает новые ракурсы восприятия Нижнего, рождённого мощью природы и мудростью истории.
Описание экскурсии
Две реки, одна судьба Отправляемся в путешествие по двум великим рекам, что сливаются в уникальной точке — на Стрелке слияния Волги и Оки. С борта яхты вы насладитесь пейзажами и узнаете о стратегическом значении, культуре и архитектуре города. Экскурсия открывает новые ракурсы восприятия Нижнего Новгорода, рождённого мощью природы и мудростью истории. Достопримечательности с воды Вы увидите главные символы города с уникального ракурса: величественную Чкаловскую лестницу, древний Нижегородский кремль, живописную Верхневолжскую набережную, Благовещенский монастырь, нарядную Нижегородскую ярмарку и другие архитектурные жемчужины. Экскурс в историю Путешествие сопровождается нескучными беседами. Вы узнаете, почему именно здесь встречаются две великие реки, об особенностях течения, ландшафта, флоры и фауны в месте слияния, а также о том, как природные условия повлияли на формирование Нижнего Новгорода. Гид расскажет о роли Волги и Оки в развитии города как торгового и стратегического центра, о том, как реки защищали город и помогали в его обороне. Вы услышите истории и легенды, связанные со слиянием рек, и поймёте, почему без воды невозможно представить судьбу Нижнего. Важная информация:
Яхтой управляет опытный шкипер-яхтсмен с документами, подтверждающими право управления парусным судном.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Стрелка
- Чкаловская лестница
- Нижегородский кремль
- Верхневолжская набережная
- Благовещенский монастырь
- Нижегородская ярмарка
Что включено
- Прогулка на яхте
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Наб. Гребного Канала, 109, стр. 1
Завершение: Набережная Гребного Канала, 109с1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Яхтой управляет опытный шкипер-яхтсмен с документами
- Подтверждающими право управления парусным судном
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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