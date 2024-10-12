Обзорная прогулка на тёплом катере вдоль Нижегородских красот

Собрать свою большую компанию и с комфортом прокатиться на катере по Волге
Приглашаю на индивидуальную часовую прогулку по Волге. Вы увидите знаковые места города, стоящего на слиянии двух рек.

Именно так на протяжении 8-вековой истории знакомились с Нижним путешественники, прибывающие сюда водным путём. Прогулка проходит на катере, в котором могут комфортно расположиться до 11 гостей.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

Вы увидите с воды:

  • Канатную дорогу
  • Трамплин и колесо обозрения
  • Чкаловскую лестницу
  • Нижегородский кремль
  • Верхне и Нижне-Волжскую набережные и набережную Федоровского
  • Стрелку — место слияния двух рек
  • Собор Александра Невского
  • Стадион, построенный к чемпионату мира 2018 года

*Мы сделали всё, чтобы водная прогулка была для вас максимально приятной. Катер оснащен тентом и отоплением — внутри тепло даже в мороз

  • На нашем катере достаточно места для комфортного размещения компании до 11 человек
  • Благодаря конструкции судна качка будет минимальной
  • Катер оборудован тентом, который защитит вас от солнца, дождя и ветра. На борту есть мягкие диваны, стол для фуршета, посуда, холодильник для напитков, акустическая система с Bluetooth, мойка с водой
  • На случай холодной погоды приготовили вам пледы — чтобы было тепло и уютно
  • С вами будет профессиональный и дружелюбный капитан

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены водная прогулка и услуги капитана
  • На борт можете взять еду и напитки
  • По вашему желанию можно сделать остановку для купания
  • Продолжительность прогулки может быть увеличена по вашему желанию за дополнительную плату
  • Перед прогулкой проведём инструктаж по технике безопасности
  • Наша компания имеет все необходимые разрешительные документы на перевозку людей водным транспортом

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной Гребного канала
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Провели экскурсии для 449 туристов
Я люблю мой родной город и люблю о нём интересно рассказывать путешественникам. Интересно — это без избитых клише и занудных исторических лекций. Мои экскурсии — это прежде всего тёплое, живое
и неформальное общение, чтобы за несколько часов вы смогли прожить все самые яркие, весёлые и трагические события из многовековой истории. Я и моя команда гидов, искренне увлечённых своим делом, будем рады стать вашими проводниками как на суше, в комфортабельной обзорной прогулке на машине и пешком, так и на воде, во время прогулки на катере или сап-досках по красотам Нижнего Новгорода и области.

Дмитрий
Отличная поездка! Очень понравилось. Спасибо

