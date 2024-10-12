Приглашаю на индивидуальную часовую прогулку по Волге. Вы увидите знаковые места города, стоящего на слиянии двух рек.
Именно так на протяжении 8-вековой истории знакомились с Нижним путешественники, прибывающие сюда водным путём. Прогулка проходит на катере, в котором могут комфортно расположиться до 11 гостей.
Описание экскурсии
Вы увидите с воды:
- Канатную дорогу
- Трамплин и колесо обозрения
- Чкаловскую лестницу
- Нижегородский кремль
- Верхне и Нижне-Волжскую набережные и набережную Федоровского
- Стрелку — место слияния двух рек
- Собор Александра Невского
- Стадион, построенный к чемпионату мира 2018 года
*Мы сделали всё, чтобы водная прогулка была для вас максимально приятной. Катер оснащен тентом и отоплением — внутри тепло даже в мороз
- На нашем катере достаточно места для комфортного размещения компании до 11 человек
- Благодаря конструкции судна качка будет минимальной
- Катер оборудован тентом, который защитит вас от солнца, дождя и ветра. На борту есть мягкие диваны, стол для фуршета, посуда, холодильник для напитков, акустическая система с Bluetooth, мойка с водой
- На случай холодной погоды приготовили вам пледы — чтобы было тепло и уютно
- С вами будет профессиональный и дружелюбный капитан
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены водная прогулка и услуги капитана
- На борт можете взять еду и напитки
- По вашему желанию можно сделать остановку для купания
- Продолжительность прогулки может быть увеличена по вашему желанию за дополнительную плату
- Перед прогулкой проведём инструктаж по технике безопасности
- Наша компания имеет все необходимые разрешительные документы на перевозку людей водным транспортом
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Гребного канала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Провели экскурсии для 449 туристов
Я люблю мой родной город и люблю о нём интересно рассказывать путешественникам. Интересно — это без избитых клише и занудных исторических лекций. Мои экскурсии — это прежде всего тёплое, живое
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличная поездка! Очень понравилось. Спасибо
от 12 900 ₽ за экскурсию
Цена за 1-11 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.