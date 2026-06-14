Оставьте шум города позади и отправляйтесь в небольшое путешествие по Волге.
С воды Нижний Новгород выглядит совсем иначе: кремль возвышается над рекой, набережные отражаются в воде, а знаменитая Стрелка открывается во всей красе.
Всего за час вы увидите главные символы города, сделаете красивые фотографии и проведёте время в особой атмосфере.
С воды Нижний Новгород выглядит совсем иначе: кремль возвышается над рекой, набережные отражаются в воде, а знаменитая Стрелка открывается во всей красе.
Всего за час вы увидите главные символы города, сделаете красивые фотографии и проведёте время в особой атмосфере.
Описание экскурсии
С воды вы увидите:
- Чкаловскую лестницу — один из главных символов города;
- Нижегородский кремль и высокий волжский откос;
- Нижне-Волжскую набережную;
- знаменитую Стрелку — место слияния Оки и Волги;
- величественный собор Александра Невского;
- стадион «Нижний Новгород»;
- исторические пакгаузы и современные панорамы города.
Организационные детали
- Катер рассчитан на трёх пассажиров и капитана.
- Всем участникам выдаём спасательные жилеты, проводим инструктаж.
- Дети до 18 лет, допускаются только в сопровождении взрослых.
- Возможна отмена прогулки из-за плохой погоды.
- С вами будет один из капитанов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Гребного Канала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 732 туристов
Я люблю мой родной город и люблю о нём интересно рассказывать путешественникам. Интересно — это без избитых клише и занудных исторических лекций. Мои экскурсии — это прежде всего тёплое, живое
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Заказывали поездку на катере на двоих с капитаном. Все было супер - и организация, и персонал, и виды на город. Остались под большим впечатлением, очень понравилось!! Рекомендую однозначно!!!!
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