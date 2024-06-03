1 чел.
По популярности
скидка
20%
Групповая
1.5 часа
Популярное предложение
Стрит-арт Нижнего Новгорода: искусство на улицах
Погрузитесь в мир уличного искусства Нижнего Новгорода, открыв для себя уникальные работы знаменитых художников
Начало: В районе сквера им. Свердлова
14 июня в 14:00
15 июня в 12:00
18001 440₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Нижний Новгород - столица граффити
Отыскать самые яркие образцы стрит-арта и узнать интересные факты о городе
Начало: Улица Ковалихинская
Сегодня в 17:30
13 июня в 12:30
5 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Другой Нижний: непарадные улицы, деревянные кварталы, стрит-арт
Авторская прогулка для тех, кто уже прошел по туристическому центру
13 июня в 08:30
14 июня в 13:00
от 5 340₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Стрит-арт Нижнего Новгорода: герои и злодеи
Неформальная прогулка с художницей в поисках объектов уличного искусства
Сегодня в 06:30
Завтра в 00:30
от 7 000₽ за всё до 30 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга3 июня 2024Очень благодарна Виктории за организацию экскурсии. У меня был очень нестандартный запрос, и я не думала, что кто-либо из гидов
- ММарина20 мая 2024Прекрасная экскурсовод. Погрузила нас в тему Стрит-Арта. Показала много работ и приоткрыла внутреннюю кухню всего этого движения. Нам очень понравилось. Рекомендую!
- ННаталия15 мая 2024Очень интересная и насыщенная экскурсия! Узнала для себя много нового о стрит арте и взаимодействии искусства с городской средой, о
- ИИрина11 мая 2024Остались очень довольны экскурсией Артема! За два с половиной часа прошли достаточно большой маршрут по городу, почувствовали его атмосферу, узнали интересные истории и познакомились с разными архитектурными стилями. Всем советую))
- ММарина10 мая 2024Спасибо Артёму за интересную экскурсию. Мы уже раньше приезжали в Нижний Новгород и были знакомы с основными достопримечательностями. Теперь же
- ААнтон8 мая 2024Топ
- ЕЕлена27 апреля 2024Нам очень понравилась экскурсия!!! Увидели Нижний с другого ракурса: молодежного, современного)) При этом и историю старых домов тоже интересно было
- ННаталья15 апреля 2024Очень интересная экскурсия по нижегородскому стритарту. Гид прекрасно знаком с этой темой и очень интересно её преподносит. И очень приятно,
- ННадежда14 апреля 2024Артем за 2,5 часа показал город с другой стороны: не парадной, но столь же прекрасной! Нескончаемый рассказ, великолепная речь, интересный маршрут-то что нужно гостям города, да и местным!
- ООЛЯ4 февраля 2024Потрясающая экскурсия! Всем любителям городского искусства однозначно рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Стрит-арт»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Стрит-арт" можно забронировать 4 экскурсии от 1 440 до 7 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 55 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Нижнем Новгороде на 2024 год по теме «Стрит-арт», 55 ⭐ отзывов, цены от 1440₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август