Проведите время на воде так, как хочется именно вам! Без капитана, спешки и посторонних. После подробного инструктажа вы встанете за штурвал и отправитесь на прогулку в своём ритме — наслаждаясь видами города, слушая любимую музыку и наслаждаясь свободой, которую дарит отдых на воде.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Подробный инструктаж: даже если вы никогда не стояли за штурвалом, у вас всё получится — расскажу, покажу и останусь на связи по рации на время всей прогулки.

Безопасность: на борту есть спасательные жилеты для всех пассажиров.

Навигация: скину вам на телефон программу-навигацию по нашей акватории с указанием мест, куда можно заплывать, а куда нет.

Атмосфера: можете включить любимую музыку или отправиться в приключение, слушая звуки воды и города.

Правила аренды

Для управления катером не нужны права, но вам должно быть больше 18 лет

Если на катере есть дети, то на каждого ребёнка должен быть один взрослый сопровождающий, не считая водителя катера

Возьмите паспорт для заключения договора

На прогулку допускаются только трезвые гости

Приезжайте за 20–30 мин до прогулки, чтобы успеть пройти инструктаж

Перед прогулкой внесите депозит 5000 ₽ — верну его после возвращения и осмотра катера

Организационные детали