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На катере по водам Нижнего Новгорода (без капитана)

Вы за штурвалом
Проведите время на воде так, как хочется именно вам! Без капитана, спешки и посторонних.

После подробного инструктажа вы встанете за штурвал и отправитесь на прогулку в своём ритме — наслаждаясь видами города, слушая любимую музыку и наслаждаясь свободой, которую дарит отдых на воде.
На катере по водам Нижнего Новгорода (без капитана)
На катере по водам Нижнего Новгорода (без капитана)
На катере по водам Нижнего Новгорода (без капитана)

Описание экскурсии

Подробный инструктаж: даже если вы никогда не стояли за штурвалом, у вас всё получится — расскажу, покажу и останусь на связи по рации на время всей прогулки.

Безопасность: на борту есть спасательные жилеты для всех пассажиров.

Навигация: скину вам на телефон программу-навигацию по нашей акватории с указанием мест, куда можно заплывать, а куда нет.

Атмосфера: можете включить любимую музыку или отправиться в приключение, слушая звуки воды и города.

Правила аренды

  • Для управления катером не нужны права, но вам должно быть больше 18 лет
  • Если на катере есть дети, то на каждого ребёнка должен быть один взрослый сопровождающий, не считая водителя катера
  • Возьмите паспорт для заключения договора
  • На прогулку допускаются только трезвые гости
  • Приезжайте за 20–30 мин до прогулки, чтобы успеть пройти инструктаж
  • Перед прогулкой внесите депозит 5000 ₽ — верну его после возвращения и осмотра катера

Организационные детали

  • Катер вмещает до 4 гостей общим весом до 250 кг
  • В случае плохой погоды предложу перенести прогулку

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной Гребного канала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём
Артём — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 232 туристов
Живу в Нижнем Новгороде и всей душой люблю этот город. Последние несколько лет занимаюсь организацией обзорных прогулок на катере по акватории Оки и Волги. С удовольствием покажу вам город с воды, это стоит увидеть каждому! Главное в моей работе — индивидуальный подход к каждому путешественнику. Я сделаю всё, чтобы вам было комфортно и безопасно.

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