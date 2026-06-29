Проведите время на воде так, как хочется именно вам! Без капитана, спешки и посторонних.
После подробного инструктажа вы встанете за штурвал и отправитесь на прогулку в своём ритме — наслаждаясь видами города, слушая любимую музыку и наслаждаясь свободой, которую дарит отдых на воде.
После подробного инструктажа вы встанете за штурвал и отправитесь на прогулку в своём ритме — наслаждаясь видами города, слушая любимую музыку и наслаждаясь свободой, которую дарит отдых на воде.
Описание экскурсии
Подробный инструктаж: даже если вы никогда не стояли за штурвалом, у вас всё получится — расскажу, покажу и останусь на связи по рации на время всей прогулки.
Безопасность: на борту есть спасательные жилеты для всех пассажиров.
Навигация: скину вам на телефон программу-навигацию по нашей акватории с указанием мест, куда можно заплывать, а куда нет.
Атмосфера: можете включить любимую музыку или отправиться в приключение, слушая звуки воды и города.
Правила аренды
- Для управления катером не нужны права, но вам должно быть больше 18 лет
- Если на катере есть дети, то на каждого ребёнка должен быть один взрослый сопровождающий, не считая водителя катера
- Возьмите паспорт для заключения договора
- На прогулку допускаются только трезвые гости
- Приезжайте за 20–30 мин до прогулки, чтобы успеть пройти инструктаж
- Перед прогулкой внесите депозит 5000 ₽ — верну его после возвращения и осмотра катера
Организационные детали
- Катер вмещает до 4 гостей общим весом до 250 кг
- В случае плохой погоды предложу перенести прогулку
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Гребного канала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 232 туристов
Живу в Нижнем Новгороде и всей душой люблю этот город. Последние несколько лет занимаюсь организацией обзорных прогулок на катере по акватории Оки и Волги. С удовольствием покажу вам город с воды, это стоит увидеть каждому! Главное в моей работе — индивидуальный подход к каждому путешественнику. Я сделаю всё, чтобы вам было комфортно и безопасно.
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