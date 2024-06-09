Павел — ваш гид в Нижнем Новгороде

Меня зовут Павел. Я профессиональный историк и экскурсовод, член гильдии нижегородских экскурсоводов. Я не буду грузить вас ненужными датами и фактами, а постараюсь сделать так, чтобы каждый путешественник увёз с собой частичку души нашего города. То, что вы узнаете о Нижнем Новгороде, останется с вами навсегда.