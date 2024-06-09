Купол — для меня это символ мысли, устремлённой ввысь, а храм — место, где каждый может встретиться с Высшим. Нижний Новгород, основанный великим князем Георгием Всеволодовичем, начался с храмов. Мы поговорим об истории города с религиозной стороны и зайдём в значимые церкви. Я расскажу о судьбах нижегородских святых, их подвигах, чудесах и драмах.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы посетите:
- Михайло-Архангельский собор в Кремле — здесь находится могила Козьмы Минина
- Храм в честь Святителя и Чудотворца Николая. В нём хранится частичка мощей Николая Чудотворца, привезённая из итальянского города Бари.
- Церковь Жён-Мироносиц — одна из древнейших церквей города
- Храм Казанской иконы Божией Матери
- Троицкую церковь
- Строгановскую церковь — храм в честь Собора Пресвятой Богородицы с уникальным историческим иконостасом
Также можем зайти в Успенский храм, церковь Илии Пророка и Храм Рождества Иоанна Предтечи по желанию.
Вы узнаете:
- Об основателях Нижнего Новгорода — князе Георгии Всеволодовиче и епископе Симоне
- О преподобном Макарии Желтоводском — покровителе купцов и самой крупной ярмарки. Я расскажу, как он спас жизнь молодого царя Михаила Фёдоровича Романова.
- О преподобном Евфимии Суздальском — одном из самых уважаемых нижегородских святых
- О митрополите московском Алексии и святом Сергии Радонежском. Вы услышите, с какой целью они приезжали в Нижний Новгород и как это отразилось на судьбе России.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Нижегородского кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Нижнем Новгороде
Меня зовут Павел. Я профессиональный историк и экскурсовод, член гильдии нижегородских экскурсоводов. Я не буду грузить вас ненужными датами и фактами, а постараюсь сделать так, чтобы каждый путешественник увёз с собой частичку души нашего города. То, что вы узнаете о Нижнем Новгороде, останется с вами навсегда.Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии из Нижнего Новгорода
Групповая
12 часов
В тренде
Групповая экскурсия по Арзамасу и Дивеево из Нижнего Новгорода
Погрузитесь в атмосферу старинных нижегородских селений Арзамас и Дивеево. Посетите знаменитый Дивеевский монастырь и древние храмы Арзамаса
Начало: На площади Ленина
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
2 400₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Уникальная экскурсия по деревянным домам Нижнего Новгорода
Погрузитесь в атмосферу старинного Нижнего Новгорода, исследуя уникальную домовую резьбу и архитектуру деревянных домов
Начало: УЛ.Б. Покровская, 38а, у входа в кинотеатр «Орлено...
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Дивное Дивеево - экскурсия из Нижнего Новгорода
Познакомиться с историей благословенного места и побывать на земле преподобного Серафима Саровского
Начало: На пр. Гагарина
Завтра в 07:30
13 июня в 07:30
17 000₽ за всё до 3 чел.