Илья проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Православный Нижний Новгород

Вы увидите старинный Благовещенский монастырь и услышите историю 📖 его основания, запустения и возрождения благодаря митрополиту Алексию. А также оцените единственную в мире кирпичную церковь ⛪, построенную по принципам деревянного зодчества, и рассмотрите самую яркую в городе Строгановскую церковь. Кроме того, я покажу Ильинскую церковь и церковь Жен-Мироносиц и расскажу о покровителе русских артиллеристов и великих русских святых Макарии Желтоводском и Евфимии Суздальском.

Печерский монастырь и Дионисий

Печерский Вознесенский мужской монастырь — одна из важнейших святынь Нижнего Новгорода. Вы узнаете о его основании преосвященным Дионисием, о древнейшем дошедшем до нас списке русской летописи и сложных отношениях Дионисия с Дмитрием Донским и Сергием Радонежским. Увидите комплекс храмов 17 века, возведенный знаменитым Антипой Константиновым, и посетите место, где изначально находился монастырь. Кроме того, услышите об оползне, уничтожившем древние монастырские постройки, и спуститесь к гробнице Святого Иоасафа Печерского.

Организационные детали

Экскурсия предполагает посещение действующих культовых объектов, поэтому одеться нужно в соответствии с традициями православия.