Илья проводит ещё 1 экскурсию

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Церкви и монастыри Нижнего Новгорода

Посетить главные святыни города и раскрыть их богатую историю на авто-пешеходной экскурсии

Илья
Илья – Гид из Нижнего Новгорода
Нижний Новгород славится древними монастырями, удивительными церквями и людьми, наполнявшими их своей силой.

Вы посетите старинный комплекс Печерского Вознесенского монастыря, увидите Ильинскую и Строгановскую церкви и узнаете, кто такой Дионисий и какую роль он сыграл в русской истории 📖, культуре и летописании.
Задать вопросОбычно отвечает за 18 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Церкви и монастыри Нижнего Новгорода
Церкви и монастыри Нижнего Новгорода

Что вас ожидает

Православный Нижний Новгород
Вы увидите старинный Благовещенский монастырь и услышите историю 📖 его основания, запустения и возрождения благодаря митрополиту Алексию. А также оцените единственную в мире кирпичную церковь ⛪, построенную по принципам деревянного зодчества, и рассмотрите самую яркую в городе Строгановскую церковь. Кроме того, я покажу Ильинскую церковь и церковь Жен-Мироносиц и расскажу о покровителе русских артиллеристов и великих русских святых Макарии Желтоводском и Евфимии Суздальском.

Печерский монастырь и Дионисий
Печерский Вознесенский мужской монастырь — одна из важнейших святынь Нижнего Новгорода. Вы узнаете о его основании преосвященным Дионисием, о древнейшем дошедшем до нас списке русской летописи и сложных отношениях Дионисия с Дмитрием Донским и Сергием Радонежским. Увидите комплекс храмов 17 века, возведенный знаменитым Антипой Константиновым, и посетите место, где изначально находился монастырь. Кроме того, услышите об оползне, уничтожившем древние монастырские постройки, и спуститесь к гробнице Святого Иоасафа Печерского.

Организационные детали

Экскурсия предполагает посещение действующих культовых объектов, поэтому одеться нужно в соответствии с традициями православия.

Церкви и монастыри Нижнего Новгорода
Церкви и монастыри Нижнего Новгорода
Церкви и монастыри Нижнего Новгорода
Церкви и монастыри Нижнего Новгорода
Церкви и монастыри Нижнего Новгорода
Церкви и монастыри Нижнего Новгорода

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Илья
Илья
Меня зовут Илья. Мне 50 лет, я профессиональный историк и краевед. Люблю «делиться» своим городом с путешественниками, показывать интересные старинные постройки и нескучно рассказывать о ярких личностях и их делах. Надеюсь на скорую встречу с вами!
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Илья проводит ещё 1 экскурсию

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