Илья проводит ещё 1 экскурсию

Откройте для себя духовные сокровища Нижнего Новгорода, посетив его знаменитые монастыри и церкви в компании опытного гида
Путешествие по древним монастырям и церквям Нижнего Новгорода - это уникальная возможность прикоснуться к истории и культуре одного из самых красивых городов России.
Вас ждет знакомство с Печерским Вознесенским монастырем, где читать дальшеуменьшить
вы узнаете о его основателе Дионисии и увидите гробницу Святого Иоасафа.
Ильинская и Строгановская церкви поразят вас своей красотой и историями, связанными с великими русскими святыми. Эта экскурсия - не просто прогулка, а погружение в духовную жизнь и традиции Нижнего Новгорода
Май, июнь, июль, август и сентябрь - идеальные месяцы для экскурсии по церквям и монастырям Нижнего Новгорода. В это время года наиболее комфортные условия для посещения исторических и культовых объектов.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Печерский Вознесенский монастырь
Ильинская церковь
Строгановская церковь
Благовещенский монастырь
Церковь Жен-Мироносиц
Описание экскурсии
Православный Нижний Новгород
Вы увидите старинный Благовещенский монастырь и услышите историю его основания, запустения и возрождения благодаря митрополиту Алексию. А также оцените единственную в мире кирпичную церковь, построенную по принципам деревянного зодчества, и рассмотрите самую яркую в городе Строгановскую церковь. Кроме того, я покажу Ильинскую церковь и церковь Жен-Мироносиц и расскажу о покровителе русских артиллеристов и великих русских святых Макарии Желтоводском и Евфимии Суздальском.
Печерский монастырь и Дионисий
Печерский Вознесенский мужской монастырь — одна из важнейших святынь Нижнего Новгорода. Вы узнаете о его основании преосвященным Дионисием, о древнейшем дошедшем до нас списке русской летописи и сложных отношениях Дионисия с Дмитрием Донским и Сергием Радонежским. Увидите комплекс храмов 17 века, возведенный знаменитым Антипой Константиновым, и посетите место, где изначально находился монастырь. Кроме того, услышите об оползне, уничтожившем древние монастырские постройки, и спуститесь к гробнице Святого Иоасафа Печерского.
Организационные детали
Экскурсия предполагает посещение действующих культовых объектов, поэтому одеться нужно в соответствии с традициями православия
Продолжительность экскурсии 2 часа 45 минут
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1636 туристов
Я историк-краевед, с детства мечтавший об этой профессии. Окончил исторический факультет ННГУ в его «золотой век», учился у титанов науки, ездил в археологические экспедиции. Моё высшее образование позволяет раскрывать историю читать дальшеуменьшить
Нижнего Новгорода и Горького в контексте всей страны.
Мои главные увлечения — история архитектуры и религии. Через здания и храмы я «слышу» дела и страсти людей прошлого, что рождает интерес к их судьбам. Всё это стало основой для моих экскурсий.
Мне есть чем поделиться: за каждым фасадом скрывается неординарная история. Я помогу вам её услышать и с огромным удовольствием покажу вам мой город.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 54 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
54
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3
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2
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Е
Елена
Дата посещения: 12 фев 2026
Невзирая на морозный день,все было организовано безупречно.Илья- профессиональный гид,показал нам архитектурные памятники, посетили действующие храмы.Мы получили огромный объем интереснейшей информации о монастырях и храмах Нижнего Новгорода.А самое главное, что в каждом рассказе чувствуется насколько ему интересен и дорог свой город.Илья,благодарим за экскурсию!Успехов Вам!
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Марина
спасибо огромное! очень благодарны 👍за экскурсию!! Было очень познавательно 👌Илья просто ходячая энциклопедия))расскажет обо все и главное не скучно! Очень рекомендую! еще раз спасибо 🙏
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Л
Людмила
Очень хочется поблагодарить Илью за проведенную для нас экскурсию "Церкви и монастыри Нижнего Новгорода"! Историк-краевед с глубокими и обширными знаниями, что позволяет ему завладеть вниманием собеседников, а грамотная речь и великолепная читать дальшеуменьшить
подача материала заставляет, не отрываясь, слушать его интереснейший рассказ. Мы были просто в восторге, и узнали много интересного, хотя, в Нижнем Новгороде уже не первый раз. Вся экскурсия прошла на одном дыхании ещё и потому, что Илья очень контактный, легкий в общении человек и с хорошим чувством юмора. Илья, спасибо за полученные знания и впечатления!!!
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С
Солнцева
Благодарим Илью за экскурсию "Церкви и монастыри Нижнего Новгорода". Экскурсия отлично организована, наполнена исторической информацией и фактами. Было очень интересно и познавательно
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Е
Елена
замечательная экскурсия, рекомендую
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О
Ольга
Спасибо, Илье, за душевную и искреннюю беседу о храмах и монастырях Нижнего.
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