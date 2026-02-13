Илья проводит ещё 1 экскурсию

Путешествие по древним монастырям и церквям Нижнего Новгорода - это уникальная возможность прикоснуться к истории и культуре одного из самых красивых городов России.Вас ждет знакомство с Печерским Вознесенским монастырем, где

вы узнаете о его основателе Дионисии и увидите гробницу Святого Иоасафа. Ильинская и Строгановская церкви поразят вас своей красотой и историями, связанными с великими русскими святыми. Эта экскурсия - не просто прогулка, а погружение в духовную жизнь и традиции Нижнего Новгорода

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Май, июнь, июль, август и сентябрь - идеальные месяцы для экскурсии по церквям и монастырям Нижнего Новгорода. В это время года наиболее комфортные условия для посещения исторических и культовых объектов.

Сейчас август — это идеальное время.