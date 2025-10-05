Мои заказы

Легко о главном: Нижний Новгород и его история

Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, исследуя его ключевые места и наслаждаясь уникальными видами
Экскурсия по Нижнему Новгороду - это уникальная возможность погрузиться в историю и культуру одного из старейших городов России.

Маршрут включает посещение знаковых мест, таких как Стрелка Волги и Оки, Чкаловская лестница
и Рождественская улица.

Вы узнаете о Нижегородской ярмарке, кафедральном соборе Александра Невского и усадьбе Рукавишниковых.

Путешествие будет дополнено увлекательными рассказами о гербе города, его основателе князе Георгии Всеволодовиче и знаменитом земляке Максиме Горьком. Эта экскурсия станет настоящим открытием для всех, кто хочет узнать больше о Нижнем Новгороде

5
9 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Комфортное передвижение на авто
  • 🏰 Посещение исторических мест
  • 📸 Возможность сделать красивые фото
  • 🌆 Панорамные виды на город
  • 🕍 Уникальные архитектурные памятники
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Стрелка Волги и Оки
  • Нижегородская ярмарка
  • Чкаловская лестница
  • Верхне-Волжская набережная
  • Рождественская улица
  • Строгановская церковь
  • Площадь Народного единства
  • Нижегородский кремль
  • Вознесенский Печерский монастырь

Описание экскурсии

По маршруту мы будем передвигаться на авто, а у достопримечательностей — делать остановки для прогулок и фото. Вам предстоит:

  • Пройти по Стрелке Волги и Оки: я расскажу о бывшей Нижегородской ярмарке, которая принесла городу славу «Кармана России» в 19 веке; увидеть Главный Ярмарочный дом и кафедральный собор Александра Невского
  • Осмотреть памятник Чкалову и Чкаловскую лестницу — одну из самых больших лестниц в России, а также самую длинную в городе Нижне-Волжскую набережную и Речной вокзал
  • Полюбоваться парадной Верхне-Волжской набережной, откуда открываются замечательные виды на заволжские дали, и усадьбой Рукавишниковых — роскошным дворцом, построенным купцом в подарок жене на свадьбу
  • Побывать на Рождественской улице — бывшей когда-то деловым центром города, и у Строгановской церкви — одной из самых красивых нижегородских церквей
  • Увидеть площадь Народного единства — место сбора ополчения в 17 веке, а также памятник Минину и Пожарскому и новый фуникулёр
  • Оказаться на лучшей панорамной площадке — набережной Федоровского, откуда открываются прекрасные виды на Стрелку

На выбор:

  • Посетить территорию Нижегородского кремля
  • Побывать в Вознесенском Печерском мужском монастыре

Маршрут может быть изменён, исходя из ваших пожеланий.

Вы узнаете:

  • когда был основан Нижний Новгород и почему его основатель князь Георгий Всеволодович был причислен к лику святых
  • кем был построен каменный кремль и почему он за всю свою историю ни разу не был взят
  • кто изображён на гербе города и как повлияло географическое расположение на промыслы и ремёсла региона
  • как Козьма Минин собирал народ на ополчение в 17 веке для защиты страны
  • как прославила город Нижегородская ярмарка в 19 веке и какую роль сыграл в истории Нижнего Новгорода наш земляк Максим Горький
  • почему в 20 веке город называли «советским Детройтом» и за что Нижний Новгород получил звание города Трудовой доблести в 21 веке

Организационные детали

По запросу я могу провести эту экскурсию и для большего количества человек, а также на вашем транспорте.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Городовому, который стоит в начале Большой Покровской улицы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 111 туристов
Всем добрый день! Меня зовут Анастасия, я коренная нижегородка, люблю родной город и стараюсь показывать его путешественникам как своим друзьям. Работа гидом — это моя основная работа уже долгое время.
Я хочу, чтобы на моих экскурсиях вам было комфортно и легко. Я лицензированный гид и профессиональный историк по образованию. Выстраиваю экскурсии исходя из обратной связи и пожеланий гостей. Я не буду утомлять вас фактами, датами и фамилиями без необходимости. Покажу и расскажу то, что знаю и люблю в истории Нижнего Новгорода.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
И
Инна
5 окт 2025
Отличная экскурсия для первого дня в городе. Замечательный экскурсовод Анастасия. У меня приятное теплое послевкусие. Анастасия интересно рассказывает, внимательная, дает лайфкаки о городе, о местах в городе, о событиях, которые
кажется ну никак не узнаешь из других источников. Ценная получилась экскурсия, комфортная и познавательная. В последующие дня я даже корректировала свой маршрут, так как от Анастасии получила много полезной информации. В целом экскурсию очень даже рекомендую

В
Виталий
30 июл 2025
Всё прошло прекрасно!
Очень позновательно и интересно.
Понравилась возможность подстраивания под наши пожелания и планы (особо ценим во всех путешествиях)!
Е
Евгения
24 июл 2025
Экскурсия составлена и проведена безупречно. Оценка 5. НО. Формат групповой экскурсии, хотя мы купили индивидуальную. То есть сервис во время экскурсии хромает!!! Гид абсолютно не учитывает необходимость фото стопов, хотя
мы обвешаны техникой. Любое движение в сторону кадров- и гид нервничает или раздраженно проситвернуться, постоянно говорит@дайте мне закончить», а про наши вопросы как бы и незачем отвлекаться. Впервые за десятки наших экскурсий гид НИ РАЗУ не предложила сфотографировать нас с мужем вдвоем. Мы проехали мимо множества красивейших зданий и видов- и не было возможности остановиться и это сфотографировать, ту же ярмарку например. Кроме фото раздражала необходимость в каждую посадку в машину, а их было не меньше 15, напрминать выключить кондиционер. Забота отздоровье туристов- это тоже знак любой хорошей экскурсии, тем более индивидуальной.

Е
Евгений
19 июл 2025
От экскурсии и экскурсовода (Анастасия) оба (и я, и жена), просто, в восторге!!!
Мало того, что умный, грамотный и позитивный человек и специалист - она, искренне увлечена и влюблена в свой город…
Anastasia
Anastasia
8 июн 2025
В Нижнем Новгороде я уже не впервые, но на экскурсии было ощущение, что я знакомлюсь с городом в очередной раз, уже по-новому - глазами чудесного и влюбленного в свою малую
родину гида Анастасии! И это прекрасно!

Очень рекомендую выбирать именно индивидуальный формат с этим гидом: Анастасия заботилась о нас на протяжении всей нашей встречи, учла погодные нюансы и наши пожелания к маршруту. Ещё хочется отметить, что Анастасия прекрасный рассказчик: её интересно слушать, нет никаких скучных фактов или непоследовательности в повествовании. Всё легко, комфортно и понятно - разбавлено историями о местных жителях и рассказывается устами местного жителя.

Идеальный вариант для первого знакомства с городом. Но даже если вы бывали здесь прежде, поверьте: гид обязательно найдет, чем вас заинтересовать и удивить😊

Мария
Мария
6 июн 2025
Наверно, самое моё комфортное знакомство с городом) всем рекомендую не экономить, а брать именно индивидуальную экскурсию. Разница с групповой очевидна) Мы вообще не устали, Анастасия учитывает все пожелания, подстраивается под
своих гостей, очень чуткая и эмпатичная. Общаться было максимально комфортно. Название в точку, было "легко", без сложных историй и огромного количества цифр, при этом всё важное Анастасия нам показала и рассказала. Простым, живым и понятным языком) Было ощущение, что нас встретил наш местный друг, который показал свой родной город. А ещё по Анастасии видно, что она очень любит свой город, знает здесь каждый уголок буквально. Пешие прогулки были, но при желании их можно было сократить — ещё один плюс индивидуального формата. Анастасия, спасибо вам большое!

Виктор
Виктор
7 мая 2025
Огромное спасибо гиду Анастасии за проведенную экскурсию. Все было великолепно и прошло на высшем уровне.
Однозначно рекомендуем!
Наталья
Наталья
27 мар 2025
Экскурсия оказалась интересной, познавательной, а самое главное- комфортной. Несмотря на то, что нам не очень повезло с погодой, мы успевали согреться в машине. Анастасия-пунктуальна, вежлива и внимательна, а главное- экскурсовод, знающий и любящий свой город.
И
Ирина
24 мар 2025
Великолепная экскурсия с прекрасным гидом Анастасией! Грамотная речь экскурсовода,много исторических фактов,неспешная прогулка сделало знакомство с Нижним незабываемым.
Рекомендую начинать свое путешествие именно с такой экскурсии. Анастасия не только прекрасный экскурсовод,но и очень аккуратный и внимательный водитель,провезла нас по уютным улочкам города,а мы только наслаждались видами и приятной компанией. Очень благодарны! Процветания Вам и Вашему родному городу!

