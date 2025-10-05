Экскурсия по Нижнему Новгороду - это уникальная возможность погрузиться в историю и культуру одного из старейших городов России.Маршрут включает посещение знаковых мест, таких как Стрелка Волги и Оки, Чкаловская лестница

и Рождественская улица. Вы узнаете о Нижегородской ярмарке, кафедральном соборе Александра Невского и усадьбе Рукавишниковых. Путешествие будет дополнено увлекательными рассказами о гербе города, его основателе князе Георгии Всеволодовиче и знаменитом земляке Максиме Горьком. Эта экскурсия станет настоящим открытием для всех, кто хочет узнать больше о Нижнем Новгороде

Описание экскурсии

По маршруту мы будем передвигаться на авто, а у достопримечательностей — делать остановки для прогулок и фото. Вам предстоит:

Пройти по Стрелке Волги и Оки: я расскажу о бывшей Нижегородской ярмарке, которая принесла городу славу «Кармана России» в 19 веке; увидеть Главный Ярмарочный дом и кафедральный собор Александра Невского

Осмотреть памятник Чкалову и Чкаловскую лестницу — одну из самых больших лестниц в России, а также самую длинную в городе Нижне-Волжскую набережную и Речной вокзал

Полюбоваться парадной Верхне-Волжской набережной, откуда открываются замечательные виды на заволжские дали, и усадьбой Рукавишниковых — роскошным дворцом, построенным купцом в подарок жене на свадьбу

Побывать на Рождественской улице — бывшей когда-то деловым центром города, и у Строгановской церкви — одной из самых красивых нижегородских церквей

Увидеть площадь Народного единства — место сбора ополчения в 17 веке, а также памятник Минину и Пожарскому и новый фуникулёр

Оказаться на лучшей панорамной площадке — набережной Федоровского, откуда открываются прекрасные виды на Стрелку

На выбор:

Посетить территорию Нижегородского кремля

Побывать в Вознесенском Печерском мужском монастыре

Маршрут может быть изменён, исходя из ваших пожеланий.

Вы узнаете:

когда был основан Нижний Новгород и почему его основатель князь Георгий Всеволодович был причислен к лику святых

кем был построен каменный кремль и почему он за всю свою историю ни разу не был взят

кто изображён на гербе города и как повлияло географическое расположение на промыслы и ремёсла региона

как Козьма Минин собирал народ на ополчение в 17 веке для защиты страны

как прославила город Нижегородская ярмарка в 19 веке и какую роль сыграл в истории Нижнего Новгорода наш земляк Максим Горький

почему в 20 веке город называли «советским Детройтом» и за что Нижний Новгород получил звание города Трудовой доблести в 21 веке

Организационные детали

По запросу я могу провести эту экскурсию и для большего количества человек, а также на вашем транспорте.