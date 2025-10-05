Экскурсия по Нижнему Новгороду - это уникальная возможность погрузиться в историю и культуру одного из старейших городов России.
Маршрут включает посещение знаковых мест, таких как Стрелка Волги и Оки, Чкаловская лестница
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Комфортное передвижение на авто
- 🏰 Посещение исторических мест
- 📸 Возможность сделать красивые фото
- 🌆 Панорамные виды на город
- 🕍 Уникальные архитектурные памятники
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Стрелка Волги и Оки
- Нижегородская ярмарка
- Чкаловская лестница
- Верхне-Волжская набережная
- Рождественская улица
- Строгановская церковь
- Площадь Народного единства
- Нижегородский кремль
- Вознесенский Печерский монастырь
Описание экскурсии
По маршруту мы будем передвигаться на авто, а у достопримечательностей — делать остановки для прогулок и фото. Вам предстоит:
- Пройти по Стрелке Волги и Оки: я расскажу о бывшей Нижегородской ярмарке, которая принесла городу славу «Кармана России» в 19 веке; увидеть Главный Ярмарочный дом и кафедральный собор Александра Невского
- Осмотреть памятник Чкалову и Чкаловскую лестницу — одну из самых больших лестниц в России, а также самую длинную в городе Нижне-Волжскую набережную и Речной вокзал
- Полюбоваться парадной Верхне-Волжской набережной, откуда открываются замечательные виды на заволжские дали, и усадьбой Рукавишниковых — роскошным дворцом, построенным купцом в подарок жене на свадьбу
- Побывать на Рождественской улице — бывшей когда-то деловым центром города, и у Строгановской церкви — одной из самых красивых нижегородских церквей
- Увидеть площадь Народного единства — место сбора ополчения в 17 веке, а также памятник Минину и Пожарскому и новый фуникулёр
- Оказаться на лучшей панорамной площадке — набережной Федоровского, откуда открываются прекрасные виды на Стрелку
На выбор:
- Посетить территорию Нижегородского кремля
- Побывать в Вознесенском Печерском мужском монастыре
Маршрут может быть изменён, исходя из ваших пожеланий.
Вы узнаете:
- когда был основан Нижний Новгород и почему его основатель князь Георгий Всеволодович был причислен к лику святых
- кем был построен каменный кремль и почему он за всю свою историю ни разу не был взят
- кто изображён на гербе города и как повлияло географическое расположение на промыслы и ремёсла региона
- как Козьма Минин собирал народ на ополчение в 17 веке для защиты страны
- как прославила город Нижегородская ярмарка в 19 веке и какую роль сыграл в истории Нижнего Новгорода наш земляк Максим Горький
- почему в 20 веке город называли «советским Детройтом» и за что Нижний Новгород получил звание города Трудовой доблести в 21 веке
Организационные детали
По запросу я могу провести эту экскурсию и для большего количества человек, а также на вашем транспорте.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Городовому, который стоит в начале Большой Покровской улицы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 111 туристов
Всем добрый день! Меня зовут Анастасия, я коренная нижегородка, люблю родной город и стараюсь показывать его путешественникам как своим друзьям. Работа гидом — это моя основная работа уже долгое время.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Инна
5 окт 2025
Отличная экскурсия для первого дня в городе. Замечательный экскурсовод Анастасия. У меня приятное теплое послевкусие. Анастасия интересно рассказывает, внимательная, дает лайфкаки о городе, о местах в городе, о событиях, которые
В
Виталий
30 июл 2025
Всё прошло прекрасно!
Очень позновательно и интересно.
Понравилась возможность подстраивания под наши пожелания и планы (особо ценим во всех путешествиях)!
Очень позновательно и интересно.
Понравилась возможность подстраивания под наши пожелания и планы (особо ценим во всех путешествиях)!
Е
Евгения
24 июл 2025
Экскурсия составлена и проведена безупречно. Оценка 5. НО. Формат групповой экскурсии, хотя мы купили индивидуальную. То есть сервис во время экскурсии хромает!!! Гид абсолютно не учитывает необходимость фото стопов, хотя
Е
Евгений
19 июл 2025
От экскурсии и экскурсовода (Анастасия) оба (и я, и жена), просто, в восторге!!!
Мало того, что умный, грамотный и позитивный человек и специалист - она, искренне увлечена и влюблена в свой город…
Мало того, что умный, грамотный и позитивный человек и специалист - она, искренне увлечена и влюблена в свой город…
Anastasia
8 июн 2025
В Нижнем Новгороде я уже не впервые, но на экскурсии было ощущение, что я знакомлюсь с городом в очередной раз, уже по-новому - глазами чудесного и влюбленного в свою малую
Мария
6 июн 2025
Наверно, самое моё комфортное знакомство с городом) всем рекомендую не экономить, а брать именно индивидуальную экскурсию. Разница с групповой очевидна) Мы вообще не устали, Анастасия учитывает все пожелания, подстраивается под
Виктор
7 мая 2025
Огромное спасибо гиду Анастасии за проведенную экскурсию. Все было великолепно и прошло на высшем уровне.
Однозначно рекомендуем!
Однозначно рекомендуем!
Наталья
27 мар 2025
Экскурсия оказалась интересной, познавательной, а самое главное- комфортной. Несмотря на то, что нам не очень повезло с погодой, мы успевали согреться в машине. Анастасия-пунктуальна, вежлива и внимательна, а главное- экскурсовод, знающий и любящий свой город.
И
Ирина
24 мар 2025
Великолепная экскурсия с прекрасным гидом Анастасией! Грамотная речь экскурсовода,много исторических фактов,неспешная прогулка сделало знакомство с Нижним незабываемым.
Рекомендую начинать свое путешествие именно с такой экскурсии. Анастасия не только прекрасный экскурсовод,но и очень аккуратный и внимательный водитель,провезла нас по уютным улочкам города,а мы только наслаждались видами и приятной компанией. Очень благодарны! Процветания Вам и Вашему родному городу!
Рекомендую начинать свое путешествие именно с такой экскурсии. Анастасия не только прекрасный экскурсовод,но и очень аккуратный и внимательный водитель,провезла нас по уютным улочкам города,а мы только наслаждались видами и приятной компанией. Очень благодарны! Процветания Вам и Вашему родному городу!
