На живописной реке Керженец расположилась моя изба — да, моя собственная! Я её наполнила артефактами из прошлого, уютом и комфортом. Получился настоящий музей, но в котором всё можно трогать и
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Я встречу вас вкусным обедом по-деревенски и напою чаем из самовара с пирогами
- Проведу экскурсию по музею, расскажу о ремёслах, промыслах, произведениях народного искусства, текстиле, иконописи, духовных традициях края
- Покажу небольшой мастер-класс по ткачеству на старинном станке и предложу попробовать это ремесло
- Познакомлю с деревней, расскажу её легенды и предания, покажу разные типы деревянных изб и старинные наличники
- Приведу на реку Керженец, на берега которой с конца 17 века стали переселяться люди, не принявшие церковные реформы
- В зависимости от погоды можно будет либо погреться на тёплой печной лежанке, либо прогуляться по лесу
Путешествие для тех, кому интересны история и жизнь своих предков, народная культура, верования, быт, обычаи и традиции. Вы попадёте в настоящую избу начала 20 века, в которой воссоздан интерьер и собраны подлинные предметы быта кержака — керженского зажиточного крестьянина. Изюминка этого музея состоит в том, что там можно не только всё потрогать, но и при желании остаться на ночь в атмосфере рубежа 19–20 веков, но с комфортом 21 века.
Организационные детали
- Вам нужно самостоятельно добраться до д. Хахалы Семёновского района Нижегородской области (дорога до музея асфальтированная, новое покрытие)
- Ночёвка в музее в стоимость не входит и оплачивается отдельно — 2500 руб. /до 5 чел. Подойдёт для путешествующих семей (две двуспальные кровати, одна односпальная)
- В стоимость входят обед и чаепитие
- Экскурсию для вас проведу я
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В деревне Хахалы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Нижнем Новгороде
Здравствуйте! Я искусствовед, член Международной ассоциации искусствоведов, хозяйка частного дома-музея «Зажиточная крестьянская изба» в д. Хахалы, исследователь керженского иконописания, автор альбома «Благовещенский собор в четвёртом уделе Богоматери». Жена и мама двоих детей.Задать вопрос
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