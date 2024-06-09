На живописной реке Керженец расположилась моя изба — да, моя собственная! Я её наполнила артефактами из прошлого, уютом и комфортом. Получился настоящий музей, но в котором всё можно трогать и

где даже можно жить. Приглашаю вас в гости: как искусствовед расскажу вам много интересного о местной культуре, как хозяйка дома — о его восстановлении и жизни в нём. Покажу окрестности, накормлю и напою чаем!

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Я встречу вас вкусным обедом по-деревенски и напою чаем из самовара с пирогами

Проведу экскурсию по музею, расскажу о ремёслах, промыслах, произведениях народного искусства, текстиле, иконописи, духовных традициях края

Покажу небольшой мастер-класс по ткачеству на старинном станке и предложу попробовать это ремесло

Познакомлю с деревней, расскажу её легенды и предания, покажу разные типы деревянных изб и старинные наличники

Приведу на реку Керженец, на берега которой с конца 17 века стали переселяться люди, не принявшие церковные реформы

В зависимости от погоды можно будет либо погреться на тёплой печной лежанке, либо прогуляться по лесу

Путешествие для тех, кому интересны история и жизнь своих предков, народная культура, верования, быт, обычаи и традиции. Вы попадёте в настоящую избу начала 20 века, в которой воссоздан интерьер и собраны подлинные предметы быта кержака — керженского зажиточного крестьянина. Изюминка этого музея состоит в том, что там можно не только всё потрогать, но и при желании остаться на ночь в атмосфере рубежа 19–20 веков, но с комфортом 21 века.

Организационные детали