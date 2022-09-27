Нижегородский ЮГ: Арзамас. Дивеево, Болдино

Богата земля Нижегородская

Богата земля Нижегородская.

Святые места, большие соборы, барские усадьбы щедро разбросала мать-история по территории нашей области. Всё это вы увидите, услышите и запомните. Так много увидеть за один день можно только с хорошим гидом и водителем. Присоединяйтесь к нашей экскурсии до четырех человек. Никакой толпы и очередей.
Нижегородский ЮГ: Арзамас. Дивеево, Болдино
Нижегородский ЮГ: Арзамас. Дивеево, Болдино
Нижегородский ЮГ: Арзамас. Дивеево, Болдино
Нижегородский ЮГ: Арзамас. Дивеево, Болдино
Нижегородский ЮГ: Арзамас. Дивеево, Болдино
Нижегородский ЮГ: Арзамас. Дивеево, Болдино
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Что вас ожидает 🤩

  • Усадьбу барона Жомини в Баронском
  • Усадьбу Пашковых в Ветошкино
  • Музей-усадьбу, в которой Пушкин гостил 3 раза
  • Церковь Успения
  • Дивеевский монастырь
  • Троицкий собор
  • Мощи преподобного Серафима Саровского
  • Преображенский собор
  • Святой источник
  • Арзамас
  • Воскресенский собор
  • Николаевский женский монастырь
  • Дом Гайдара
  • Церковь, построенную по проекту самого Монферрана
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Мы стартуем от вашей гостиницы в Большое Болдино. В пути вас ждут рассказы о приключениях Александра Сергеевича Пушкина в Нижегородском крае. По дороге мы сделаем остановку на природе возле усадьбы барона Жомини в Баронском или усадьбы Пашковых в Ветошкино.

Монастыри и соборы

В Большом Болдино вы сможете осмотреть музей-усадьбу, в которой Пушкин гостил три раза: настоящий господский дом, хозяйственные постройки, парк, пруд с мостками. Мы посетим церковь Успения, построенную дедом поэта. Вы узнаете, какие произведения создал Пушкин в период Болдинской осени.
Дальше наш путь лежит в Дивеевский монастырь. Вас ждет рассказ о Серафиме Саровском. Вы посетите Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского, и Преображенский собор. У святого источника сможете окунуться и набрать воды.

Город больших соборов, гусей и лука

Последним на нашем пути лежит Арзамас, город больших соборов, гусей и лука. Мы посетим центр Арзамаса, пройдемся по купеческим улицам, заглянем в Воскресенский собор и Николаевский женский монастырь, увидим дом Гайдара. Проезжая древним Арзамасским трактом, в селе Богоявление увидим церковь, построенную по проекту самого Монферрана.

В любой день с 8:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Путевая экскурсия и транспорт входят в стоимость тура
Что не входит
  • Питание, сувениры, билеты в музеи оплачиваются отдельно.
  • Экскурсия в Музей-заповедник в Болдино — 350-450 руб. с человека.
  • Епархиальная экскурсия в Дивеево — 700 руб. /группа (1 час).
  • Питание в монастырской трапезной — около 200 руб. /чел
Место начала и завершения?
Площадь Свободы, 4
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день с 8:30
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Начало экскурсии в 8.30. Возвращение в Нижний Новгород в 20.00 часов. Общее расстояние на автомобиле — 500 км. Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле. Размер группы от 1 до 4 человек. Для большего количества человек можно организовать поездку на другом транспорте. Стоимость уточняйте
  • Пожалуйста
  • В переписке по поводу заказа
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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