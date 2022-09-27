Мы стартуем от вашей гостиницы в Большое Болдино. В пути вас ждут рассказы о приключениях Александра Сергеевича Пушкина в Нижегородском крае. По дороге мы сделаем остановку на природе возле усадьбы барона Жомини в Баронском или усадьбы Пашковых в Ветошкино.

Монастыри и соборы

В Большом Болдино вы сможете осмотреть музей-усадьбу, в которой Пушкин гостил три раза: настоящий господский дом, хозяйственные постройки, парк, пруд с мостками. Мы посетим церковь Успения, построенную дедом поэта. Вы узнаете, какие произведения создал Пушкин в период Болдинской осени.

Дальше наш путь лежит в Дивеевский монастырь. Вас ждет рассказ о Серафиме Саровском. Вы посетите Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского, и Преображенский собор. У святого источника сможете окунуться и набрать воды.

Город больших соборов, гусей и лука

Последним на нашем пути лежит Арзамас, город больших соборов, гусей и лука. Мы посетим центр Арзамаса, пройдемся по купеческим улицам, заглянем в Воскресенский собор и Николаевский женский монастырь, увидим дом Гайдара. Проезжая древним Арзамасским трактом, в селе Богоявление увидим церковь, построенную по проекту самого Монферрана.