Первый день тура

10:00 Прибытие в Нижний Новгород. Встреча на Московском ж/д вокзале. Трансфер в отель 🏨 (вещи в камеру хранения). Время для завтрака по желанию (350 руб/чел)

11:00 Выезд на экскурсионную программу. Вас ждет автобусно-пешеходная обзорная экскурсия ⛳ по городу.

В ходе экскурсии 🧭 Вы познакомитесь с одним из самых древних и живописных городов. Вы увидите место, где сливаются две великих реки — Волга и Ока. Место слияния называется Стрелкой. Нижний Новгород известен как столица ⭐️ Нижегородско-Суздальского княжества, родина народного ополчения 1612 года, купеческая столица, символом которой остается Нижегородская ярмарка. Недалеко от ярмарки вы увидите монументальный собор Александра Невского.

В экскурсии у Вас будет возможность полюбоваться купеческими особняками, доходными домами на Рождественской, Нижневолжской набережной, увидеть знаменитые площади города и памятники К. и Д. Пожарскому, М. Горькому, В. Чкалову.

Наша экскурсия продолжится по территории Нижегородского Кремля. Здесь вы перенесетесь в город-крепость и познакомитесь с историей 📖 создания древнего фортификационного сооружения, с легендами и преданиями, которыми овеяно строительство башен. В ходе прогулки по территории кремля можно увидеть: памятник основателям города — Георгию Всеволодовичу и святителю Симону, знаменитый Михайло-Архангельский собор, обелиск в честь Минина и Пожарского, кадетский аракчеевский корпус, здание-самолет («Дом советов»), Губернаторский дом, аллею-выставку военной техники под открытым небом «Горьковчане-фронту».

14:00 Обед в кафе города.

15:00 Пешеходная экскурсия по ул. Б. Покровская. Совершить променад по Большой Покровской — разве можно отказать себе в этом удовольствии? Сюда нижегородцы приходят больше двухсот лет, чтобы других посмотреть и себя показать, послушать уличных музыкантов, загадать желание у бронзовой Веселой Козы, полюбоваться старинными зданиями, а заодно прикупить подарков себе и всем домашним в уникальном центре «Художественные промыслы».

16:30 Посещение музея «Усадьба Рукавишникова». Здание музея поистине царский дворец как снаружи, так и внутри. Фасад украшен ангелочками и кариатидами. Великолепная кованая решётка ворот ведущих во двор здания. Внутри восхищает парадная лестница, бальный зал, декор потолка и стен…

17:30 Окончание экскурсионной программы на пл. Минина. Свободное время.

18:30 Переезд в Дивеево: 170 км (3-3, 5 часа). Ужин.

21:00 Размещение в Гостинице.

Второй день тура

08:00Завтрак. Посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря. Вы пройдете по территории Дивеевского монастыря, ознакомитесь с его историей и обычаями в монастыре.

Затем вы посетите Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского, и Преображенский собор. В храмах можно будет приложиться к святым мощам, поставить свечи. Свободное время для подачи записок и треб. Можно будет приобрести свечи, иконы, книги, сухарики Святого Серафима. По желанию посещение службы.

Прохождение по Святой Канавке Богородицы.

12:00 Возвращение в отель, сдача номеров. Вещи в автобус.

12:30 Обед.

13:30 Отправление на источник. После этого вас ждет поездка на источник (Казанский или матушки Александры), набор святой воды, купание в источнике (по желанию).

14:30 Отправление в Н. Новгород. Остановка в Арзамасе на Соборной Площади. Небольшая экскурсия и посещение Николаевского женского монастыря. В Летнее время посещение Воскресенского собора и возможность приложиться к Животворящему кресту (с ноября по май собор закрыт. )

17:30-18:00 Ориентировочное прибытие на ж/д вокзал.

Организационные детали